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В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ

В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ - 01.11.2022 Украина.ру

В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ

Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в реабилитации нацизма и экстремизме, сообщает 1 ноября РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по Магаданской области

2022-11-01T10:02

2022-11-01T10:02

2022-11-01T10:02

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Утоняется, что в одном из своих высказываний осужденный оскорбил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Ранее глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в интервью Украина.ру объяснил, что спецоперация на Украине – "не война с Украиной, а война с возродившимся нацизмом". По его словам, "что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, неонацисты, суд, магадан