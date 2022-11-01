В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ - 01.11.2022 Украина.ру
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В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ
В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ - 01.11.2022 Украина.ру
В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ
Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в реабилитации нацизма и экстремизме, сообщает 1 ноября РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по Магаданской области
2022-11-01T10:02
2022-11-01T10:02
новости
неонацисты
суд
магадан
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Утоняется, что в одном из своих высказываний осужденный оскорбил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Ранее глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в интервью Украина.ру объяснил, что спецоперация на Украине – "не война с Украиной, а война с возродившимся нацизмом". По его словам, "что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы".
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новости, неонацисты, суд, магадан
Новости, неонацисты, Суд, Магадан

В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ

10:02 01.11.2022
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в реабилитации нацизма и экстремизме, сообщает 1 ноября РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по Магаданской области
На фоне проводимой Российской Федерацией специальной военной операции обвиняемый, поддерживая неонацистскую идеологию, призывал к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности, а также представителей органов государственной власти и сотрудников правоохранительных структур.
Утоняется, что в одном из своих высказываний осужденный оскорбил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.
Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в интервью Украина.ру объяснил, что спецоперация на Украине – "не война с Украиной, а война с возродившимся нацизмом". По его словам, "что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы".
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