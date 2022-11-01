Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
Власти Армении бросают свое население Нагорного Карабаха, перекидывая этот конфликт на Россию, а также пытаются запугать собственных граждан перспективой конфронтации с Азербайджаном, с Турцией, сказал депутат Государственной Думы Константин Затулин в интервью Украина.ру
По его мнению, правительство Армении сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию.
Фактически бросает армянское население Нагорного Карабаха. Взывает к самым низменным страстям, пытаясь запугать собственное население перспективой конфронтации с Азербайджаном, с Турцией. И необходимостью жертвы армянами Карабаха ради собственного процветания.
По его словам, армянское правительство продолжает разделять армянский народ.
Ранее президент Армении Никола Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.
Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.
Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Официального подтверждения запрета на въезд для нее от властей Армении нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
22 сентября 2021, 07:07«Тюркизация Армении». Что мешает Еревану и Анкаре наладить отношенияАрмянская оппозиция заявила об угрозе «отуречивания страны». Такая реакция последовала от партии «Дашнакцутюн» на новость о том, что Ереван готов к контактам с Анкарой на высшем уровне. О таких намерениях заявила пресс-секретарь армянского премьера Никола Пашиняна Мане Геворкян