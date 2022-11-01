Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040324608.html
Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию - 01.11.2022 Украина.ру
Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
Власти Армении бросают свое население Нагорного Карабаха, перекидывая этот конфликт на Россию, а также пытаются запугать собственных граждан перспективой конфронтации с Азербайджаном, с Турцией, сказал депутат Государственной Думы Константин Затулин в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:15
2022-11-01T05:15
новости
армения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/32/1029833206_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_d645b73c666064be952e0bf3ddf2d33c.jpg.webp
По его мнению, правительство Армении сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию.По его словам, армянское правительство продолжает разделять армянский народ.Ранее президент Армении Никола Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Официального подтверждения запрета на въезд для нее от властей Армении нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20210922/1032294055.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/32/1029833206_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dff2b1c682c4fb1180114cde79375036.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, россия
Новости, Армения, Россия

Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию

05:15 01.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАгдам после передачи Азербайджану
Агдам после передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Власти Армении бросают свое население Нагорного Карабаха, перекидывая этот конфликт на Россию, а также пытаются запугать собственных граждан перспективой конфронтации с Азербайджаном, с Турцией, сказал депутат Государственной Думы Константин Затулин в интервью Украина.ру
По его мнению, правительство Армении сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию.
Фактически бросает армянское население Нагорного Карабаха. Взывает к самым низменным страстям, пытаясь запугать собственное население перспективой конфронтации с Азербайджаном, с Турцией. И необходимостью жертвы армянами Карабаха ради собственного процветания.
Константин Затулин интервью
Константин Затулин
депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
По его словам, армянское правительство продолжает разделять армянский народ.
Ранее президент Армении Никола Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.
Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.
Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Официального подтверждения запрета на въезд для нее от властей Армении нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Факельное шествие в память жертв геноцида в Армении
22 сентября 2021, 07:07
«Тюркизация Армении». Что мешает Еревану и Анкаре наладить отношенияАрмянская оппозиция заявила об угрозе «отуречивания страны». Такая реакция последовала от партии «Дашнакцутюн» на новость о том, что Ереван готов к контактам с Анкарой на высшем уровне. О таких намерениях заявила пресс-секретарь армянского премьера Никола Пашиняна Мане Геворкян
 
НовостиАрменияРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
05:37Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
05:37Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
05:30"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
05:23Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
05:15Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
05:07Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
05:00Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
04:53Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически
04:53Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом
04:45"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения
04:38Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии
04:30"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши
04:23"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте
04:15Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
04:07"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
04:00"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России
23:00От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину
20:22"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП
20:07Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России
Лента новостейМолния