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Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию

Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию - 01.11.2022 Украина.ру

Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию

Власти Армении бросают свое население Нагорного Карабаха, перекидывая этот конфликт на Россию, а также пытаются запугать собственных граждан перспективой конфронтации с Азербайджаном, с Турцией, сказал депутат Государственной Думы Константин Затулин в интервью Украина.ру

2022-11-01T05:15

2022-11-01T05:15

2022-11-01T05:15

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По его мнению, правительство Армении сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию.По его словам, армянское правительство продолжает разделять армянский народ.Ранее президент Армении Никола Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Официального подтверждения запрета на въезд для нее от властей Армении нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20210922/1032294055.html

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новости, армения, россия