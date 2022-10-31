https://ukraina.ru/20221031/1040291780.html

Константин Затулин: Власть Армении предает свой народ, запущена кампания по дискредитации отношений с РФ

Константин Затулин: Власть Армении предает свой народ, запущена кампания по дискредитации отношений с РФ - 31.10.2022 Украина.ру

Константин Затулин: Власть Армении предает свой народ, запущена кампания по дискредитации отношений с РФ

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T06:00

2022-10-31T06:00

2022-10-31T06:00

затулин

интервью

константин затулин

армения

россия

никол пашинян

алиев

владимир путин

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Премьер Армении Пашинян продолжает разделять армянский народ, вот что делает правительство Армении, и, конечно, объявление мне на запрета на въезд - это просто вишенка на торте - считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Константин Федорович, сегодня в Сочи встречаются президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян. По инициативе России будут обсуждать трехсторонние договоренности относительно Карабаха, которые были подписаны год назад. И вот накануне этой встречи в Армении произошли события, которые иначе как антироссийскими назвать нельзя. В числе нескольких российских политиков и медиа-менеджеров вам запретили въезд в Армению. Каково общее состояние российско-армянских отношений?— Российско-армянские отношения, слава богу, не сводятся к запрету мне или Симоньян въезда в Армению. Но, безусловно, этот эпизод, как собственно, свидетельствуют и официальные разъяснения и комментарии нашего МИДа, вызвал, мягко сказать, недоумение.Мне этот эпизод кажется отчасти предсказуемым в силу того поворота, который армянские власти на наших глазах производит, меняя свой союз с Россией на взаимоотношения с Западом. Даже несмотря на напряжённые нынешние, даже враждебные отношения с Западом, мы никогда не ставили вопрос так, что мы ставим условием отношений с Россией прекращение отношений с Западом.Но мы прекрасно знаем, не только на армянском примере, что Запад, в свою очередь, ставит вопрос именно так. В своё время, когда расширился европейский союз, и они придумывали по наущению американцев вот эту свободную экономическую зону, для того, чтобы перетянуть туда соседей России, страны СНГ, бывшие союзные республики.Я напомню, что тогда вопрос стоял об Украине и, несмотря на желание Украины присоединиться к этой экономической зоне, мы говорили о том, что, возможно, сосуществования в рамках двух интеграционных объединений единого экономического пространства или Евразийского союза, где участвует Россия и зоны свободной торговли с Европейским союзом.На что тогдашние руководитель комиссии Баррозу категорично заявил, что, либо там, либо тут. Такого варианта не может быть, если, страна Украина или какая-то другая страна хочет вступить в отношения с Евросоюзом, то она должна порвать отношения с другими своими соседями, с такими как Россия - прежде всего.Вот то, что сейчас происходит с Арменией связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, с характером самого правительства Пашиняна, которое пришло к власти в 2018-ом году на отрицании всего предыдущего периода и продолжила во внутренней политике не объединять, а раздирать страну, раскалывать.Сыграл роковую роль момент, когда началась война в Карабахе. То есть, внутриполитические цели, собственная власть оказалась им дороже национального единения, даже перед лицом противника. Второе обстоятельство - это тот факт, что Россия кажется сегодня уязвимой, в связи с тем, что она занята спецоперацией на Украине.И все противники России, и лицемерные союзники подняли голову, решили, что настал момент избавиться от России. И третье обстоятельство. Запад говорит лестные для армянской аудитории слова, ничем не жертвуя, не направляя, например, своих солдат в зону конфликта, как это сделали мы в Нагорном Карабахе.Он при этом торгует воздухом, распределяет роли между разными странами - Соединённые Штаты и Франция на словах поддерживают армян, Великобритания активно поддерживает Турцию, а значит и Азербайджан. Вот распределяя между собой роли, они манипулируют, заводят в тупик армянское общество, где власти оказались очень податливы к тому, чтобы им ассистировать.Они сами в тупике внутреннем и внешнем, и сегодня ищут такой выход. Вот уже 2 месяца, как это стало абсолютно очевидно. Вот в этой ситуации армянская власть решила рвать контакты, придираться к России, активизировать компанию по обвинению России в предательстве. В социальных сетях, в прессе, на телевидении.Наши попытки этому противостоять в общественном мнении, провести 28-го октября в Ереване заседание Лазаревского клуба на тему прошлого и настоящего российского-армянских отношений, всколыхнуть воспоминания не только о сегодняшнем дне, но и о том пути, который пройден русским и армянским народами вместе, они все оказались для них очень несвоевременными.Поэтому было принято такое одиозное решение, которое вдобавок было топорным и глупым образом осуществлено. Мне, как вы знаете, прислал письмо чиновник парламента, чего в международной практике никогда не бывает.Ну вот сейчас происходит выяснение, и ноты вручены министерству иностранных дел Армении, оно набрало в рот воды. А вчера спикер парламента и премьер Пашинян в общем, своими выступлениями в парламенте, на пресс-конференции в парламенте косвенно подтвердили, что они, безусловно, в курсе.Они как бы вдохновляли эти решения. То есть чиновник избран в качестве стрелочника, на самом деле, конечно, это решение санкционировано Николом Пашиняном.Лишние доказательства - публикации в газете его жены анонса по поводу запрета мне на въезд.— Как вы считаете, 31 октября на встрече в Сочи Владимир Путин предложит обсудить нюансы российско-армянских отношений?— 31 числа да, будет встреча, но это, во-первых, встреча будет многосторонней. С участием Алиева. Будет, наверное, и двусторонняя встреча, которой не было уже 2 месяца. Ни с Путиным, ни с Мишустиным [у Пашиняна], хотя возможности такие были.Лидеры встречались, в многостороннем формате в Ереване. Я имею ввиду премьера Мишустина. И в Астане, я имею в виду президента Путина. Но интереса в тот раз у руководства Армении такая возможность не вызвала.Раньше они по 2 раза на неделю созванивались. Лично Пашинян добивался всячески контакта с Путиным. Теперь он осуществляет свой поворот. Как бы дистанцируется, вот это будет встреча, на которой психологически многие моменты будут прояснены. Но я не возлагаю больших надежд на эту встречу.Перед этой встречей будет еще день, когда, собственно говоря, в ОДКБ должны принимать решения по факту вторжения азербайджанских войск на территорию Армении в сентябре, по отправке наблюдателей ОДКБ в зону конфликта. Насколько я понимаю, армянская сторона затрудняет нам принятие этого решения, выставляя неприемлемые условия, заранее зная, что в ОДКБ есть страны, симпатизирующие Азербайджану, например, Казахстан.И в условиях, когда уже Армения пригласила наблюдателей от Евросоюза и ОБСЕ им в принципе, не так уж и важны наблюдатели ОДКБ. Им всячески хочется выставить ОДКБ виноватым. ОДКБ делал, на мой взгляд, ошибки, надо было быстрее и публичнее реагировать на сентябрьские события.Мы промедлили с этим. И хотя Россия, конечно, кулуарно сыграла свою роль в остановке этих всех боевых действий, это дало повод армянской стороне, которая вступила на путь можно сказать, предательства наших отношений, запустить кампанию по дискредитации России в Армении.Эта компания развивается. Будет ли она прекращена после 31 октября? У меня нет в этом уверенности, уж слишком она заказная и уж слишком она завязана на желание властей Армении понравиться Западу, который, как известно, находится в конфронтации с Россией. Вероятно, может быть, наступит какая-то пауза, но в целом, правительство Армении определилось, оно сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию.Фактически бросает армянское население Нагорного Карабаха. Взывает к самым низменным страстям, пытаясь запугать собственное население перспективой конфронтации с Азербайджаном, с Турцией. И необходимостью жертвы армянами Карабаха ради собственного процветания.Оно продолжает разделять армянский народ. Вот что делает правительство Армении. И, конечно, объявление мне на запрета на въезд - это просто вишенка на торте, эпизод в этой истории. Хотя это довольно сильно всколыхнуло армянские круги и в Армении, и в России, и в других странах.Мне кажется, что у них есть повод на самом деле сейчас размышлять, не совершили ли они глупость? Они, по-моему, об этом размышляют.Я не думаю, что они так быстро капитулируют, напротив, я уверен, что 31-го октября Пашинян в своём духе попробует оболгать и мою позицию, и позицию других. Например, Маргариты Симоньян, если этот вопрос будет поднят.Будут возмущаться нашим вмешательством во внутренние дела. Хотя вмешательство с моей стороны во внутренние дела не было. Что касается оценок, которые я даю, я их даю по поводу всего, что происходит в мире, в том числе и в Армении.И ради удовольствия господина Пашиняна или кого-то из его команды, врать людям, называя черное - белым, а провал в Карабахе – победой, я не могу.— У вас достаточно много сторонников, и я так понимаю, что даже ваши личные друзья в Армении выразили вам поддержку, можем ли мы как-то повернуть позже эту ситуацию вспять? Дружба наших народов имеет большую историю, в том числе, при вашем участии.— Я, собственно говоря, ради этого живу и продолжаю эту работу. Мне тут делают комплименты, как кажется многим моим друзьям в Армении, называя мою позицию проармянской, проарцахской.Я им благодарен, я всегда вношу корректировку, я занимаю не проармянскую, не проарцахскую даже позицию. Я занимаю пророссийскую позицию. Я природный казак.Мой отец служил на всех закавказских среднеазиатских границах в погранвойсках, как положено казаку, даже в советские годы.Свой первый боевой Орден Боевого Красного знамени он получил за то, что командовал погранотрядом в городе Гадруте, это в Нагорном Карабахе, на границе.Я считаю, что, однажды взяв на себя ответственность за армянский народ, когда мы его спасали от резни в 18-ом, а потом в 19-ом веке, мы обязаны продолжить эту свою миссию, понимаю, что врагов у армян много, а друзей у них совсем немного.А те друзья, которых они сейчас ищут на Западе… Мы не против того, чтобы они искали друзей везде, но надо же разбираться, кто и что может и кто, на самом деле , на что готов. Вот я ни разу за все это время не слышал, чтобы страны Антанты в Первую мировую войну, или страны Запада в период уже распада Советского Союза что-то существенное сделали для Армении настолько, чтобы это превзошло вклад России в безопасность, экономику в развитие Армении. Как в советский период, так и в послесоветский.— Какие еще доводы мы можем привести, чтобы повернуть всё в правильное русло?— Я думаю, это прежде всего выбор самого армянского народа, он выбирает себе власти, а власти должны чувствовать и действовать в соответствии с наказом своих избирателей. Мне кажется, что Никол Пашинян далеко зашёл в своих попытках манипулировать общественным мнением. Он использует для этого современные технологии, прежде всего интернет.Он, собственно говоря, благодаря интернету и стал премьером, играя на ошибках прежних властей, но к настоящему времени днище корабля под названием "правительство Пашиняна" тоже обросло ракушками.Никак не меньше, чем прежние власти, но прежняя агитация против власти в Армении, она сегодня фактически является отражением в зеркале того, что происходит при Пашиняне.Я не думаю, что он способен по мановению волшебной палочки измениться. Скорее всего, речь идёт о том, что дело идёт к какому-то разрешению во внутриполитическом плане.Либо власть в Армении сделает выводы, либо рано или поздно Армения должна будет пострадать. И армянский народ. А власть попробует, чтобы задушить всякий оппозиционный голос, ужесточить диктатуру, она идёт по этому пути.Она пытается по отношению к оппозиции диктовать. Как далеко она в этом зайдёт, как далеко будет позволено власти в Армении зайти. Как далеко позволено будет народом Армении зайти власти, это зависит от народа.Мы увидим, что дальше будет происходить. А с нашей стороны, мы, конечно, должны, прежде всего ясно представлять происходящее и не поддаваться всяким самообманам в отношении возможности строить отношения с властью, которая придает свой собственный народ.

https://ukraina.ru/20180905/1021039433.html

https://ukraina.ru/20221012/1039650869.html

https://ukraina.ru/20221026/1040172558.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

затулин, интервью, константин затулин, армения, россия, никол пашинян, алиев, владимир путин