Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках - 31.10.2022 Украина.ру
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Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках
Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках - 31.10.2022 Украина.ру
Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках
Украинские боевики находятся под воздействием сильных препаратов, отчего порой не чувствуют даже огнестрельные ранения. Такое заявление сделал военнослужащий с позывным Крым, пишут 31 октября РИА Новости
2022-10-31T09:27
2022-10-31T09:27
новости
военный
россия
украина
ранение
зомби
наркотики
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Военный рассказал, что союзными войсками недавно была замечена очередная украинская диверсионно-разведывательная группа, но когда украинцы получили ранения, они продолжали идти и улыбаться.Эту информацию ранее подтверждали и взятые в плен украинские военные. Они рассказали, что зачастую ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток.
https://ukraina.ru/20221031/1040311619.html
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новости, военный, россия, украина, ранение, зомби, наркотики
Новости, военный, Россия, Украина, ранение, зомби, наркотики

Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках

09:27 31.10.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Украинские боевики находятся под воздействием сильных препаратов, отчего порой не чувствуют даже огнестрельные ранения. Такое заявление сделал военнослужащий с позывным Крым, пишут 31 октября РИА Новости
Военный рассказал, что союзными войсками недавно была замечена очередная украинская диверсионно-разведывательная группа, но когда украинцы получили ранения, они продолжали идти и улыбаться.
"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", — сделал вывод военный.
Эту информацию ранее подтверждали и взятые в плен украинские военные. Они рассказали, что зачастую ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток.
Призыв в Нацгвардию Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
08:37
В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочниковВоеннослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая публикация появилась 31 октября на сайте ФГБУ "Редакционно-издательский центр "Красная звезда" Министерства обороны Российской Федерации
 
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