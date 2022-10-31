https://ukraina.ru/20221031/1040313481.html

Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках

Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках - 31.10.2022 Украина.ру

Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках

Украинские боевики находятся под воздействием сильных препаратов, отчего порой не чувствуют даже огнестрельные ранения. Такое заявление сделал военнослужащий с позывным Крым, пишут 31 октября РИА Новости

2022-10-31T09:27

2022-10-31T09:27

2022-10-31T09:27

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военный

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Военный рассказал, что союзными войсками недавно была замечена очередная украинская диверсионно-разведывательная группа, но когда украинцы получили ранения, они продолжали идти и улыбаться.Эту информацию ранее подтверждали и взятые в плен украинские военные. Они рассказали, что зачастую ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток.

https://ukraina.ru/20221031/1040311619.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военный, россия, украина, ранение, зомби, наркотики