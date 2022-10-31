Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках
Украинские боевики находятся под воздействием сильных препаратов, отчего порой не чувствуют даже огнестрельные ранения. Такое заявление сделал военнослужащий с позывным Крым, пишут 31 октября РИА Новости
Военный рассказал, что союзными войсками недавно была замечена очередная украинская диверсионно-разведывательная группа, но когда украинцы получили ранения, они продолжали идти и улыбаться.
"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", — сделал вывод военный.
Эту информацию ранее подтверждали и взятые в плен украинские военные. Они рассказали, что зачастую ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток.
08:37В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочниковВоеннослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая публикация появилась 31 октября на сайте ФГБУ "Редакционно-издательский центр "Красная звезда" Министерства обороны Российской Федерации