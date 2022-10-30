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В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"

В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки" - 30.10.2022 Украина.ру

В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"

Представителям сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не удалось договориться на тему движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла

2022-10-30T10:41

2022-10-30T10:41

2022-10-30T11:18

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Она даобвила, что 29 октября девять судов (пять c Украины и четыре прибывающих на Украину) благополучно прошли морской гуманитарный коридор, установленный СКЦ."Есть более десяти судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидающих входа в коридор", - добавила представитель СКЦ.Ранее Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы". Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до сведения делегаций Украины и Турции.РФ 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html

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новости, черное море, россия, турция