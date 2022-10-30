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В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки" - 30.10.2022 Украина.ру
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
Представителям сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не удалось договориться на тему движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла
2022-10-30T10:41
2022-10-30T10:41
2022-10-30T11:18
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Она даобвила, что 29 октября девять судов (пять c Украины и четыре прибывающих на Украину) благополучно прошли морской гуманитарный коридор, установленный СКЦ."Есть более десяти судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидающих входа в коридор", - добавила представитель СКЦ.Ранее Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы". Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до сведения делегаций Украины и Турции.РФ 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html
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новости, черное море, россия, турция
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
10:41 30.10.2022 (обновлено: 11:18 30.10.2022)
Представителям сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не удалось договориться на тему движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла
"В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября. СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги", - сообщила Палла.
Она даобвила, что 29 октября девять судов (пять c Украины и четыре прибывающих на Украину) благополучно прошли морской гуманитарный коридор, установленный СКЦ.
"Есть более десяти судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидающих входа в коридор", - добавила представитель СКЦ.
Ранее Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы". Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до сведения делегаций Украины и Турции.
РФ 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.