Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках" - 30.10.2022 Украина.ру
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Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках" - 30.10.2022 Украина.ру
Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
Премьер-министр Франции Элизабет Борн отказалась поверить в заявление Минобороны РФ о причастности Лондона к терактам на "Северных потоках"
2022-10-30T10:20
2022-10-30T10:20
новости
франция
лондон
северный поток
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Ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По их данным, эти же специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.В МИДе России сообщили, что прорабатываются практические шаги в связи с причастностью Лондона к подготовке террористического акта в Чёрном море.
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новости, франция, лондон, северный поток
Новости, Франция, Лондон, Северный поток

Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"

10:20 30.10.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн отказалась поверить в заявление Минобороны РФ о причастности Лондона к терактам на "Северных потоках"
"Проводится расследование, и все, что было объявлено этим утром, лишено всякой кредитоспособности", - заявила премьер в ходе визита в Лиссабон 29 октября.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По их данным, эти же специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
В МИДе России сообщили, что прорабатываются практические шаги в связи с причастностью Лондона к подготовке террористического акта в Чёрном море.
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 01:24
Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?
 
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Заголовок открываемого материала
10:20Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
10:12Западная Украина за минувшую неделю
10:09Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией
10:05Бои за Опытное и Водяное, реакция на решение России. Главное на Украине на утро 30 октября
09:55Хлеб, золото, наган американской СВО
09:38Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине
09:24Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов
09:19СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс
09:17"Тактические сурикаты" против украинских беспилотников
08:36Угледар: российская армия атаковала ВСУ, упредив украинское наступление
08:26Зерна не будет. "Приостановка" должна быть перманентной - эксперты
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