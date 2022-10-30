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Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках" - 30.10.2022 Украина.ру
Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
Премьер-министр Франции Элизабет Борн отказалась поверить в заявление Минобороны РФ о причастности Лондона к терактам на "Северных потоках"
2022-10-30T10:20
2022-10-30T10:20
2022-10-30T10:20
новости
франция
лондон
северный поток
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Ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По их данным, эти же специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.В МИДе России сообщили, что прорабатываются практические шаги в связи с причастностью Лондона к подготовке террористического акта в Чёрном море.
https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, лондон, северный поток
Новости, Франция, Лондон, Северный поток
Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
Премьер-министр Франции Элизабет Борн отказалась поверить в заявление Минобороны РФ о причастности Лондона к терактам на "Северных потоках"
"Проводится расследование, и все, что было объявлено этим утром, лишено всякой кредитоспособности", - заявила премьер в ходе визита в Лиссабон 29 октября.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По их данным, эти же специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
В МИДе России сообщили, что прорабатываются практические шаги в связи с причастностью Лондона к подготовке террористического акта в Чёрном море.