https://ukraina.ru/20221030/1040298657.html

Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией

Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией - 30.10.2022 Украина.ру

Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией

Великобритания уязвима перед гипотетическим ударом российских ракет большой дальности, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера

2022-10-30T10:09

2022-10-30T10:09

2022-10-30T10:09

новости

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c073c2f6bd0d82cef9ea74f9bc766742.jpg

По его словам, вооруженные силы Британии ограничены в своих возможностях в условиях отсутствия системы противовоздушной обороны большой дальности.Единственный способ, по мнению Стрингера, защитить Лондон от ракетной атаки — разместить в Темзе эсминец Тип 45, оснащенный ракетами Sea Viper.Спецоперация на Украине, по утверждениям отставного маршала, напомнила Западу, что "ядерное оружие не исчезло в конце холодной войны, и что ядерные державы не просто держат это оружие в качестве акта сдерживания".Ранее глава Генштаба страны Тони Радакин заявил, что РФ может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Британию от мира.

https://ukraina.ru/20221030/1040295745.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, великобритания