Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией - 30.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221030/1040298657.html
Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией
Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией - 30.10.2022 Украина.ру
Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией
Великобритания уязвима перед гипотетическим ударом российских ракет большой дальности, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера
2022-10-30T10:09
2022-10-30T10:09
новости
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c073c2f6bd0d82cef9ea74f9bc766742.jpg
По его словам, вооруженные силы Британии ограничены в своих возможностях в условиях отсутствия системы противовоздушной обороны большой дальности.Единственный способ, по мнению Стрингера, защитить Лондон от ракетной атаки — разместить в Темзе эсминец Тип 45, оснащенный ракетами Sea Viper.Спецоперация на Украине, по утверждениям отставного маршала, напомнила Западу, что "ядерное оружие не исчезло в конце холодной войны, и что ядерные державы не просто держат это оружие в качестве акта сдерживания".Ранее глава Генштаба страны Тони Радакин заявил, что РФ может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Британию от мира.
https://ukraina.ru/20221030/1040295745.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7dcb3c42ffb4d3fc38fc99a0dc376fe1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, великобритания
Новости, Россия, Великобритания

Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией

10:09 30.10.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
Великобритания уязвима перед гипотетическим ударом российских ракет большой дальности, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера
По его словам, вооруженные силы Британии ограничены в своих возможностях в условиях отсутствия системы противовоздушной обороны большой дальности.
Единственный способ, по мнению Стрингера, защитить Лондон от ракетной атаки — разместить в Темзе эсминец Тип 45, оснащенный ракетами Sea Viper.
Спецоперация на Украине, по утверждениям отставного маршала, напомнила Западу, что "ядерное оружие не исчезло в конце холодной войны, и что ядерные державы не просто держат это оружие в качестве акта сдерживания".
Ранее глава Генштаба страны Тони Радакин заявил, что РФ может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Британию от мира.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:36
Угледар: российская армия атаковала ВСУ, упредив украинское наступление
 
НовостиРоссияВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:20Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
10:12Западная Украина за минувшую неделю
10:09Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией
10:05Бои за Опытное и Водяное, реакция на решение России. Главное на Украине на утро 30 октября
09:55Хлеб, золото, наган американской СВО
09:38Блинкен обсудил с главой МИД Индии спецоперацию РФ на Украине
09:24Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов
09:19СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс
09:17"Тактические сурикаты" против украинских беспилотников
08:36Угледар: российская армия атаковала ВСУ, упредив украинское наступление
08:26Зерна не будет. "Приостановка" должна быть перманентной - эксперты
08:06Путин назвал вещи своими именами. Армен Гаспарян об итогах недели
08:00Мы не сидим в глухой обороне, успешно атакуем и скоро покажем свою силу на Украине - Александр Бородай
07:45Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай
07:31"В плену к нам относятся по-человечески". ВСУшник о том, как ему врали украинские командиры
07:30"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами
07:15"Интриги нет": политолог раскрыл карты политических амбиций главы Казахстана
07:00"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественно образа булгаковского Иешуа
07:00Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты
06:45"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов
Лента новостейМолния