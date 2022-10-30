"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США - 30.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221030/1040249026.html
"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США
"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США - 30.10.2022 Украина.ру
"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что мирных переговоров сейчас ждать не стоит, поскольку в США считают, что договариваться с Россией можно только о размерах репараций Украине
2022-10-30T05:30
2022-10-30T05:30
новости
украина
переговоры
сша
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_5d9de917762d464419b0e2468973565d.png
США располагают недостоверными данными о действиях ВСУ, считает политолог. По их сведениям, украинская армия наступает и громит российскую. Поэтому в США уверены, что переговоры о мире неуместны. Мир на условиях Киева будет достигнут и так - вот-вот будет взят Херсон, а Владимир Путин стратегическими учениями "просто умоляет начать с ним переговоры", отмечает Марков.При этом в США сейчас считают, что переговоры с РФ возможны только о размерах российских репараций, заявляет эксперт.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221027/1040163238.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_50941ca5d4c671330802b89bcf0daa48.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, переговоры, сша, политолог
Новости, Украина, переговоры, США, политолог

"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США

05:30 30.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Читать в
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что мирных переговоров сейчас ждать не стоит, поскольку в США считают, что договариваться с Россией можно только о размерах репараций Украине
США располагают недостоверными данными о действиях ВСУ, считает политолог. По их сведениям, украинская армия наступает и громит российскую.
Поэтому в США уверены, что переговоры о мире неуместны. Мир на условиях Киева будет достигнут и так - вот-вот будет взят Херсон, а Владимир Путин стратегическими учениями "просто умоляет начать с ним переговоры", отмечает Марков.
В этих условиях они выдвигают такое требование, ультимативные, что Россия должна прекратить боевые действия, уйти полностью со всех бывших территорий, которые принадлежали Украине до 2014 года, включая Крым.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
При этом в США сейчас считают, что переговоры с РФ возможны только о размерах российских репараций, заявляет эксперт.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
27 октября, 08:25
Переговорщики договариваются о переговорах. Когда станет возможен мир на Украине
 
НовостиУкраинапереговорыСШАполитолог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественно образа булгаковского Иешуа
07:00Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты
06:45"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов
06:30"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина
06:15Безпалько: Европа в панике из-за Украины и хочет, чтобы Путин спас ее за счет России
06:00Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС
05:45"Немытая Европа": ЕС мечется между ядерной войной и скатыванием в средневековье – Безпалько
05:30"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США
05:15"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню
05:00Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны
04:45"Люди будут умирать": эксперт рассказал о возможностях Украины для создания "грязной бомбы"
04:30Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии
04:15Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат
04:00Политолог рассказал, удастся ли Сунаку поссорить Индию с Россией
03:29Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский
03:05В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
01:02Почему белорусы – это русские со знаком качества. Поясняем на примере "русской партии" в КПСС
23:05Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
21:48Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
19:21На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния