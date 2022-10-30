https://ukraina.ru/20221030/1040249026.html

"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США

"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США - 30.10.2022 Украина.ру

"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США

Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что мирных переговоров сейчас ждать не стоит, поскольку в США считают, что договариваться с Россией можно только о размерах репараций Украине

2022-10-30T05:30

2022-10-30T05:30

2022-10-30T05:30

новости

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переговоры

сша

политолог

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США располагают недостоверными данными о действиях ВСУ, считает политолог. По их сведениям, украинская армия наступает и громит российскую. Поэтому в США уверены, что переговоры о мире неуместны. Мир на условиях Киева будет достигнут и так - вот-вот будет взят Херсон, а Владимир Путин стратегическими учениями "просто умоляет начать с ним переговоры", отмечает Марков.При этом в США сейчас считают, что переговоры с РФ возможны только о размерах российских репараций, заявляет эксперт.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221027/1040163238.html

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новости, украина, переговоры, сша, политолог