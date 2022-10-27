https://ukraina.ru/20221027/1040173567.html

Сергей Марков: Вашингтон сворачивает проект "грязной бомбы", но ждет побед от Украины к выборам

Сергей Марков: Вашингтон сворачивает проект "грязной бомбы", но ждет побед от Украины к выборам - 27.10.2022 Украина.ру

Сергей Марков: Вашингтон сворачивает проект "грязной бомбы", но ждет побед от Украины к выборам

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T14:00

2022-10-27T14:00

2022-10-27T14:00

грязная бомба

интервью

сергей марков

россия

украина

сша

ядерное оружие

бомба

джо байден

эммануэль макрон

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Вопрос об использовании "грязной" ядерной бомбы российской дипломатии удалось поднять на такой высокий уровень, что провокация остановлена. Можно сказать, это большая победа России на международной арене, - заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Марков.— Сергей Александрович, что происходит со скандальной "грязной бомбой" после обсуждения этой ситуации в Совбезе ООН? Мы уже приблизились к решению вопроса?— Есть новости позитивные, во-первых, косвенные данные от российской разведки о том, что в Киеве такая сумятица, так сказать. И в общем, пришёл приказ из Вашингтона сворачивать проект.Во-вторых, достигнута договорённость, что делегация МАГАТЭ посетит Киевский институт ядерных исследований и горно-обогатительный комбинат в Жёлтых водах, где собственно, бомбу могут приготовить.Это значит, что к этому времени всё там подчистят. Видим следующее - после того, как Россия очень высоко подняла этот вопрос, последовала лавина звонков из разных стран мира в Вашингтон с просьбой не позволять Киеву бросать "грязную" атомную бомбу.И со словами о том, что, если что-то произойдёт, мы, товарищи вашингтонские политики, вам верить не будем, что это Россия виновата, мы склонны будем считать вас виноватыми во взрыве этой грязной атомной бомбы. И мы готовы сейчас скорее поверить России. Как в Вашингтоне увидели и услышали это, они, так сказать, сдали назад. По всей видимости, России удаётся купировать эту провокацию.— То есть это большая победа России получается на международной арене?— Да, получается, большая победа России ещё и потому, что у России не было ответа. Ну, представьте себе, если бы Киев взорвал эту грязную атомную бомбу в Донецке. Прямо в Донецке и сказал бы, ну это российский тактический ядерный заряд взорвался, а Россия во всём виновата - Запад закричал бы. Что бы России стала делать? Ответный залп тактическим ядерным оружием? Нет. Соответственно, давать тоже эту "грязную ядерную бомбу"? Нет. А что делать?— Непонятно…— Непонятно. У России не было внятного ответа, на взрыв "грязной ядерной бомбы" Не знаю, стереть с лица земли центр Киева? Но это наша русская столица, оккупированая ими.— Почему Минобороны не опубликовало более конкретные данные разведки? - Ну да, это данные разведки. Ну хотя там знаете, какой момент, если западникам отдали, то это им ушло на проверку, они знают, как что и чего, но пока делают это конфиденциально. Ну вопрос есть, согласен, он остаётся. Если Запад говорит, что никаких данных нет, то почему в России эти данные не публичны. Цель пока еще не достигнута. Судя по тому, что Шойгу в среду, 26 октября звонил министрам иностранных дел Китая, Индии. Поэтому цель не достигнута пока.— Кстати, на счет США. Тридцать членов Конгресса США отозвали своё письмо с предложением дипломатическим путем решить российско-украинский конфликт. Как вы думаете, почему они его отозвали?— Там вот что произошло, письмо на самом деле июньское, ещё в июне они ещё всё это задумали. Сейчас наконец его послали, но оказалось, оно очень не ко времени, поскольку идет же пик избирательной кампании. Поэтому руководство Демократической партии возмутилось по поводу этого письма. И многие подписанты письмо сказали, слушайте, ну, в июне мы подписали это, а сейчас мы уже по-другому смотрим на эту реальность.И не надо забывать о том, что после того, как в июне письмо было подписано, шло наступление России, а в августе-сентябре началось наступление украинской армии, и у них позиция там кардинально изменилась. Поэтому они как бы сейчас и убрали это. Сказали, мы убираем свои подписи, поэтому письмо сняли.— Но ведь и Макрон заговорил о мире, правда, только на условиях Киева. Но он же обратился с этим предложением к Папе Римского тоже там заговорил на днях о том, что надо договариваться и решать все дипломатическим путем при посредничестве Папы. Может бы Макрон и члены Конгресса США испугались, что перед 8-ым ноября в Украине произойдет эскалация?— Да, без сомнения. Я думаю, что конгрессмены тоже испугались и сейчас вот плюс по грязной бомбе да, учения стратегических ядерных сил по приказу Путина были проведены, под его наблюдением.То есть все опасаются ядерной эскалации, поэтому предпринимают такие действительно активные усилия, в том числе и конгрессмены, отозвавшие свое письмо.Я уверен, это было связано с тем, что те, кто посылали письмо, они думали, прежде всего об этой ядерной эскалации, и предлагали ее остановить.— А как вы считаете, возможны ли сейчас мирные переговоры?— Переговоров пока сейчас не будет, потому что США уверены, что украинская армия наступает, что она громит российскую, они считают, что сейчас будет взят Херсон и что Путин вот этим стратегическими учениями просто умоляет начать с ним переговоры.Они вот так уверены. В этих условиях они выдвигают такое требование, ультимативные, что Россия должна прекратить боевые действия, уйти полностью со всех бывших территорий, которые принадлежали Украине до 2014 года, включая Крым. А переговоры должны идти только о размерах российских репараций.

https://ukraina.ru/20221026/1040152722.html

https://ukraina.ru/20221027/1040181052.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

грязная бомба, интервью, сергей марков, россия, украина, сша, ядерное оружие, бомба, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин