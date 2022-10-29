https://ukraina.ru/20221029/1040252582.html
Михеев: Киевский режим состоит из неадекватных персонажей
Михеев: Киевский режим состоит из неадекватных персонажей - 29.10.2022 Украина.ру
Михеев: Киевский режим состоит из неадекватных персонажей
Команда президента Украины Владимира Зеленского состоит из неадекватных людей, которые могут пойти на какую угодно авантюру, в том числе и на применение "грязной бомбы". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
2022-10-29T07:45
2022-10-29T07:45
2022-10-29T07:45
новости
спецоперация
владимир зеленский
киевский режим
сергей михеев
юлия тимошенко
ядерное оружие
грязная бомба
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Он отметил, что у главы киевского режима нет "ни образования, ни мудрости, ни опыта" для того, чтобы понять, что такие действия могут привести к далеко идущим последствиям, например, к долговременному радиоактивному загрязнению существенной части территории Украины.Михеев не нашёл признаков адекватности и в команде Зеленского.Он напомнил, что, начиная с 2014 года украинские политики, начиная с Юлии Тимошенко и заканчивая Зеленским, постоянно делали радикальные заявления относительно ядерного оружия.Поэтому, если правительство США даст команду киевскому режиму на применение "грязной бомбы", он выполнит её, считает политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220220/1033317746.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир зеленский, киевский режим, сергей михеев, юлия тимошенко, ядерное оружие, грязная бомба
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, киевский режим, Сергей Михеев, Юлия Тимошенко, Ядерное оружие, грязная бомба
Михеев: Киевский режим состоит из неадекватных персонажей
Команда президента Украины Владимира Зеленского состоит из неадекватных людей, которые могут пойти на какую угодно авантюру, в том числе и на применение "грязной бомбы". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
Он отметил, что у главы киевского режима нет "ни образования, ни мудрости, ни опыта" для того, чтобы понять, что такие действия могут привести к далеко идущим последствиям, например, к долговременному радиоактивному загрязнению существенной части территории Украины.
Михеев не нашёл признаков адекватности и в команде Зеленского
.
Одни просто идиоты, другие рассчитывают на то, что ничего не будет, или они сбегут, а третьи, условные радикал-националисты, страшно злые, жестокие, тупые, и поэтому им вообще никого не жалко
Он напомнил, что, начиная с 2014 года украинские политики, начиная с Юлии Тимошенко и заканчивая Зеленским, постоянно делали радикальные заявления относительно ядерного оружия.
Поэтому, если правительство США даст команду киевскому режиму на применение "грязной бомбы", он выполнит её, считает политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.