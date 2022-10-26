https://ukraina.ru/20221026/1040154062.html

Сергей Михеев: Если надо заразить всю Украину радиацией, американцы на это пойдут

Сергей Михеев: Если надо заразить всю Украину радиацией, американцы на это пойдут - 26.10.2022 Украина.ру

Сергей Михеев: Если надо заразить всю Украину радиацией, американцы на это пойдут

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T13:42

2022-10-26T13:42

2022-10-26T13:42

интервью

сергей михеев

всу

ядерная безопасность

ес

украина

рф

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Киевский режим вполне может использовать "грязную бомбу", хотя в результате подобной провокации половина территории Украины может быть заражена, включая Киев. Но Зеленскому это до лампочки, считает политолог Сергей Михеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, как стало известно, бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак займет пост премьер-министра. Чем эта история обернется для граждан страны, как это может повлиять на отношения Индии и России?– Индия и Россия здесь, мне кажется, вообще не при чем, какие-то попытки связать индийское происхождение семьи Сунака с тем, что Англия как-то воздействует на Индию с точки зрения отношений с Китаем или Россией - мне кажется, это иллюзия. Такие вещи притянуты за уши, то есть, сама ситуация довольно спорная с точки зрения внутренней политики Великобритании, и поэтому начинают выдумывать всякие такие сюжеты, мотивы, которые якобы могут быть использованы.Они начинают наполнять смыслом то, что на самом деле является результатом реальной деградации британской политической системы. Давайте начнем с этого, не будем ставить телегу впереди лошади. Во-первых, что мы видим? Мы видим, как довольно эксцентричный сначала Борис Джонсон досрочно ушел в отставку, а до этого там еще было много всевозможных проблем.Мы видим, как просто с треском провалилась Лиз Трасс, которая свою популярность строила последний год на антироссийской риторике. И мы видим, как к власти приходит этнический индиец, при этом - приходит без выборов вообще. Все снимают свои кандидатуры. Риши Сунака вообще никто не выбирал.То есть, по Лиз Трасс или по Джонсону в британском обществе было много вопросов с точки зрения того, какое же отношение к этим якобы выборам имеет гражданин Великобритании, потому что сама по себе система выглядит все более и более устаревшей, когда выбирают премьер-министра даже не члены парламента, а члены правящей партии.А с Риши Сунаком получилась полная деградация, мне кажется, просто насмешка над тем, чем они любят хвастаться – над этой британской демократией, и т.д. За человека вообще практически никто не голосовал, потому что все сняли свои кандидатуры, но это не помешало новому королю утвердить Риши Сунака как премьер-министра. В значительной степени это результат деградации. Не хотят на это указывать пальцем, но это так – система начала изживать себя достаточно давно и в итоге превратилась в какую-то обертку.Вообще, мне кажется, это проблема всего Запада. Я абсолютно уверен, что мы вошли в эпоху начала упадка либеральной демократии, начала разложения того, что называется либеральной рыночной экономикой и всего остального. Причем пожирает это в первую очередь сам Запад, который вроде бы все эти правила - они любят про правила говорить - в мире и устанавливал. Британская мизансцена с Риши Сунаком это показывает.Человека не выбирал никто, он фактически стал премьер-министром в силу технических проблем и в силу провала своей предшественницы, которая представляет ту же примерно партию, и ту же примерно политику. И внутреннюю, и внешнюю.Конечно, такая ситуация усугубила сепаратистские тенденции в самой Великобритании. Первый министр Шотландии Стерджен сказала – что ж, это еще один премьер-министр, за которого не голосовала Шотландия. И добавила, что если бы они голосовали, имели возможность голосовать, то, конечно же, они за него не проголосовали бы.Кроме всего прочего, для белого большинства - пока еще большинства - Великобритании, тот факт, что премьер-министром становится выходец из колонии, которой когда-то Британия управляла, попирала, качала богатства, а теперь он будет ими управлять – это, конечно, пощечина для очень большого количества людей. Поэтому это - в значительной степени результат кризисных явлений внутри самой британской системы.Что касается того, что там будет Риши Сунак делать – трудно сказать, будут ли какие-то серьезные изменения. Понятно, что Лиз Трасс со своей экономической программой провалилась, и ему придется заниматься экономикой, он вообще обещает заниматься экономикой. Он считается выходцем из Сити, считается выходцем из финансовых кругов, такой почти идеальный представитель глобального финансового капитала. Первая задача, которая перед ним будет стоять – это проблемы британской экономики, которых все больше и больше.Их и так немало было, но их стало еще больше в свете антироссийских санкций, невероятного подъема цен на энергоносители, подъема стоимости жизни и всего остального.Что он будет с этим делать – посмотрим. Но, если рационально рассудить, то одна из проблем, которая привела ко всем этим кризисным явлениям в экономике – это как раз антироссийские позиции Великобритании, антироссийские санкции, вызвавшие огромный рост цен на энергоносители и на все остальное.Готов ли он посмотреть на это честно? Думаю, что нет, поэтому нам здесь надеяться особо не на что. Хотя, в отличие от Лиз Трасс, сам Сунак не отмечался какими-то откровенными эскападами антироссийскими, или чем-то в этом роде.Теперь к вопросу, с которого вы начали, и я начал на него отвечать. Я думаю, что в этой ситуации как раз появляются всякие такие вымороченные и местами притянутые за уши теории: вот, мол, на самом деле, это хитрый план, по которому сейчас Великобритания будет помогать Индии справиться с Китаем, а заодно оттащит ее от России.Но - вопрос, а Индии это зачем все? Во-первых, как Великобритания может помочь Индии справиться с Китаем – совершенно непонятно. Она может подкинуть дровишек в конфликт, это да. Она может осложнить ситуацию – это да. Но помочь Индии Великобритания не в состоянии.Это первое, а второе – оттащить Индию от России. А Индии от этого какая выгода? Как в той сказке: медведь гнал-гнал – не выгнал, волк гнал-гнал – не выгнал. В конце концов, американцы уже пытались и пытаются оттащить Индию от России, предлагают ей какие-то дивиденды, но Индия пытается соблюдать некий баланс. Ну, а Великобритания что может в этом смысле предложить?Просто Риши Сунак поедет в Индию и скажет: привет, у меня дедушка с бабушкой были индусами из Пенджаба, и поэтому давайте, вы будете дружить со мной и не будете дружить с Путиным? Ну, это смешно.Я бы здесь напомнил простую вещь. Наверное, в Индии положительно встретили факт избрания выходца из Индии - он не выходец сам, он родился в Британии, но корни его из Индии. Они, наверное, восприняли это с радостью. Но, если честно, я так понимаю, никакого пиетета в отношении Великобритании в Индии нет. В конце концов, я напомню, что Индия стала независимой от британской Империи меньше ста лет назад – в 1949 году.Там еще живы люди, которые помнят, как англичане, белые хозяева, били палкой по голове. Никакой любви к англичанам там нет даже близко. В общем, я пока не вижу каких-то серьезных аргументов в пользу того, чтобы у Великобритании что-то такое получилось - внести разлад между Индией и Россией.А вот, например, тот факт, когда, опираясь на нынешнюю скандальную ситуацию, Шотландия будет еще более активно требовать референдума, а она требует нового референдума – это точно. Поэтому примерно такая картина.- Вопрос о возможной провокации киевского режима с применением "грязной бомбы". Как вы думаете, пойдет ли Зеленский на такой шаг?– Что касается самого Зеленского и его команды - на мой взгляд, там вообще нет людей, которые действительно адекватны в ситуации. На мой взгляд, вообще все то, что происходит с Украиной, даже само по себе избрание Зеленского, и все то, что они делают в отношении Донецка, Луганска, в отношении России, и даже в ходе этой нынешней войны - показывают их неадекватность.Украина как была, к сожалению, таким несостоявшимся государством, так им и остается. Они не понимают, что они творят и, на мой взгляд, у них постоянно в голове какая-то идет игра, пусть даже и кровавая.Поэтому вопрос первый, а может ли Зеленский на это решиться? Да, может, просто потому, что он не соображает, что может произойти. Реально у него ни образования, ни мудрости, ни опыта не хватает для того, чтобы понять, а что вообще может случиться. Например, то, что половина территории Украины может в результате подобной провокации быть заражена, включая Киев. Мне кажется, ему до лампочки абсолютно.Поэтому да, теоретически - эти люди готовы на все. Одни просто идиоты, другие рассчитывают на то, что ничего не будет, или они сбегут, а третьи, условные радикал-националисты - страшно злые, жестокие, тупые, и поэтому им вообще никого не жалко.Все будет зависеть от того, какую команду дадут американцы. А американцам - чем хуже на Украине будет, тем лучше. Вот они рассказывают про то, что они хотят победы Зеленского или установления мира. На самом деле, для украинцев и Украины ситуация хуже гораздо даже, чем для России. Потому что американцы готовы с Украиной сделать все, что угодно, лишь бы сделать хуже России.Если надо заразить всю Украину радиацией, американцы на это пойдут. Ведь американцы находятся за океаном. Европейцы - сложили лапки кверху, подняли и показывают полную готовность делать все, что угодно. А Зеленский и та команда, которая вокруг него, абсолютно управляемые.К сожалению, вероятность такая (применения "грязной бомбы" – Ред.) есть, она достаточно высокая. Я напомню, что, начиная с 2014 года, украинские политики делали постоянно радикальные заявления относительно ядерного оружия, начиная с высказываний Тимошенкоо том, что надо сжечь Донецк, Луганск атомной бомбой, и заканчивая высказываниями Зеленского о том, что надо вернуть ядерный статус Украине.Кстати говоря, эта идея и до 2014 года в разных головах на Украине ходила, я лично сам это слышал от разных украинских политиков радикального толка - что вот, мол, большая ошибка, что Украина отказалась от ядерного оружия, сейчас бы с ней считались, сейчас все было бы по-другому.Эта идея у них бродит, это величие какого-то украинского рейха, который может опираться на чудо-оружие. Здесь прямые пересечения и параллели с теми, кого они считают своими духовными отцами, условно говоря - бандеровцы, Адольф Гитлер.Гитлер ведь как раз к концу войны, когда стало ясно, что он проигрывает, мечтал про это вундерваффе, мечтал про чудо-оружие, которое спасет Третий рейх. Так же и здесь, они же постоянно, посмотрите – то они раскручивают какую-нибудь пиар-кампанию "Байрактаров", потом пиар-кампанию вокруг гаубиц "777", потом вокруг "Хаймарсов" или еще чего-нибудь. Теперь - вокруг атомной бомбы, ядерного оружия.Они все время ищут какое-то чудо, которое должно сокрушить Россию, а на ее обломках появится великая украинская держава. Это вполне понятные. Но при этом есть очень тревожные симптомы, я думаю, к этому надо отнестись вполне серьезно.Плохо то, что все уже заигрались в эти игры настолько, что это в итоге может привести к реальной ядерной войне. Но если американцы надеются на то, что они отсидятся за океаном, России, конечно, будет гораздо хуже, но все-таки, я напомню, у нее есть огромная территория на востоке, а вот что будет делать Украина, или, например, государства Центральной и Восточной Европы, входящие в блок НАТО - не знаю, у них шансов нет вообще никаких.– Есть предложение Европы разработать новый "план Маршалла" для Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что главной целью Евросоюза является конфискация активов в России. Не эти ли средства Евросоюз попытается реализовать в этом плане?– Конечно, те средства, которые украли у России, они и собираются отправить на Украину. Но, в первую очередь, это урок для нас, для наших чудо-реформаторов, всевозможных либералов из "вышек", "плешек" и прочих сомнительных якобы учебных заведений, которые каждый год выпускают новый курс студентов, ненавидящих Россию.Это привет всем обожателям кооперации с Западом и всем тем сектантам, которые верят в Запад, верят, что там есть незыблемые правила какие-то. Это как раз к тому, о чем я говорил. На мой взгляд, концептуально – Запад пожирает сам себя. Он украл у России деньги, и теперь он их окончательно будет использовать для себя.А как же все западные разговоры о неприкосновенности частной собственности? А как же разговоры о универсальных финансовых механизмах, о свободной торговле, о финансовых гарантиях? Все это летит в тартарары. Мы пострадавшие в этом смысле, но надо понимать, что Запад потихоньку рушит доверие в той системе, которую он выстраивал довольно долго.Это, конечно, урок всем нашим реформаторам, а также всем тем, кто им верил. Ведь они тут тоже десятками лет ходили, и сейчас многие продолжают ходить и строить из себя каких-то посвященных. Они-то знают, как надо, они понимают, они-то могут. В том числе это касается и чиновников Центробанка, чиновников Министерства финансов и всех остальных, я уж не говорю про всяких разных банкиров и прочих.Это вы же нам парили мозги, рассказывали, что это самые надежные, самые доходные вложения и мы никогда их не потеряем. Это очень жестокий урок, но, видимо, по-другому мы понять не могли. Поэтому этот жестокий урок надо усвоить на будущее.Ну и третье – я думаю, что да, конечно, они каким-то образом их себе присвоят, вне всякого сомнения. Другой вопрос – насколько эти средства могут быть эффективно применены в отношение Украины? Это зависит от нашей военной операции, потому что это вопрос того, как мы будем дальше действовать.Даже если предположим самый худший вариант. Мы сейчас сдаем Херсон, предположим, и закрепляемся на тех рубежах, которыми обозначены ДНР-ЛНР – вот такой самый неприятный для нас вариант. Но если мы системно продолжим всю осень и всю зиму разрушать инфраструктуру Украины, никакие триста миллиардов ей не помогут. То есть, на самом деле это зависит от нас.Сейчас украинские чиновники говорят, что около сорока процентов энергетических мощностей разрушены, Европа обещает какую-то помощь. Но никакой помощи состояться не может в условиях продолжения боевых действий, в условиях продолжения обстрелов Украины.Никакой такой абсолютно стопроцентно защищенной ПВО Украина создать не сможет даже с помощью европейцев и американцев. Это значит, что у нас остается достаточно возможностей продолжать разрушать инфраструктуру - транспортную, энергетическую, другую критическую инфраструктуру, и при этом способствовать возникновению, особенно накануне зимы, огромных потоков беженцев в Европу. Поэтому может случиться так, что все эти деньги, даже если они их начнут применять в пользу Украины, они просто сгорят, причем сгорят достаточно быстро, и с не очень большим эффектом.Понятно, что от нас тоже это потребует определенных затрат, но еще раз говорю – даже в самом неприятном для нас варианте у нас остаются возможности системно размалывать инфраструктуру Украины, превращая ее в абсолютно недееспособную территорию, в которую не то, что триста миллиардов будет мало вложить, а с которой необходимо будет работать десять, двадцать, тридцать лет для того, чтобы что-то восстановить.В этом смысле, сколько бы Украина ни праздновала взятие Балаклеи, Изюма или Купянска, на самом-то деле - они уже сейчас себя отбросили на пару десятков лет назад. Даже если сейчас, предположим, все бы остановилось, восстановление займет большое количество лет и потребует огромных денег.Украина сама себя, под руководством якобы гениального президента Зеленского, опускает все ниже и ниже с точки зрения перспектив, и здесь все эти "планы Маршалла" – все это будет зависеть от нас, насколько мы будем решительно действовать. Правда, есть такая ситуация, когда планы нашего руководства совершенно непрозрачные, и что оно решит завтра или послезавтра – непонятно.Я тоже не знаю, что будет. На мой взгляд, надо продолжать разрушать инфраструктуру Украины. Да, это жестоко, но это более гуманно, чем десять-пятнадцать лет вести позиционную войну, в которой постоянно будут гибнуть тысячи солдат. То есть, чем быстрее какими-то способами этот конфликт будет закончен, тем лучше. Что касается беженцев в Европу, могу сказать – они там спасутся. Даже с этой точки зрения это, мне кажется, более гуманно, чем тянуть всю эту резину бесконечно долго.– Военком Киева сообщил о продлении мобилизации для доукомплектования ВСУ. О чем свидетельствуют такие распоряжения, какой это сигнал для российской стороны?– Пока все понятно, им необходимо до дня выборов в американский Конгресс, продемонстрировать какой-то значимый результат. Мы видим, что пиарщики западные работают, мы видим, что они используют символические даты. Например, Балаклея-Изюм-Купянск совпал с Днем Москвы, Днем города. Взрыв на Крымском мосту – с юбилеем Путина. Сейчас впереди у нас 4 ноября. Это День народного единства в России, ну и для тех, кто коммунистические праздники празднует – 7 ноября еще впереди.Я так понимаю, что стоит двойная задача перед ними. Любой ценой, несмотря ни на какие жертвы, обеспечить господину Байдену какой-нибудь подарок в виде крупного успеха украинской армии. Одновременно нанести некий символический удар по российскому обществу, условно говоря, 4 ноября взять Херсон.Для этого они будут призывать людей, для этого они будут пачками бросать их в боевые действия, не считаясь ни с какими потерями. Я думаю, что это перспектива ближайших дней, ближайших недель.

https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сергей михеев, всу, ядерная безопасность, ес, украина, рф