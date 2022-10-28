https://ukraina.ru/20221028/1040210448.html
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева - 28.10.2022 Украина.ру
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
В первую очередь опасаться украинской "грязной бомбы" стоит тем странам, которые находятся вокруг предполагаемого эпицентра провокации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-28T04:04
2022-10-28T04:04
2022-10-28T04:04
новости
бомба
киев
украина
ядерная война
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Он добавил, что Европа как будто не замечает опасной ядерной игру Украины, а значит очевидно, что лидерам ЕС куда важнее интересы Вашингтона, чем собственных народов.Свою долю критики от специалиста получила и Россия. Шатилов счел, что Москва также недостаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны Киева."Лучше такого рода вопросы решать в более жестком ключе. Как говорится, кольт и доброе слово убеждают лучше, чем просто доброе слово", - резюмировал он.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бомба, киев, украина, ядерная война
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
В первую очередь опасаться украинской "грязной бомбы" стоит тем странам, которые находятся вокруг предполагаемого эпицентра провокации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Если случится какая-то ядерная катастрофа, она конечно же аукнется Украине, Евросоюзу, Турции и России. Этим странам стоит опасаться такого развития событий. Поэтому Москва публично заявляет о неприятии украинского сценария. Турция пока отмахивается, а Европа продолжает поддерживать Киев в его безумном мировом шантаже", - констатировал эксперт.
Он добавил, что Европа как будто не замечает опасной ядерной игру Украины, а значит очевидно, что лидерам ЕС куда важнее интересы Вашингтона, чем собственных народов.
Свою долю критики от специалиста получила и Россия. Шатилов счел, что Москва также недостаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны Киева.
"Лучше такого рода вопросы решать в более жестком ключе. Как говорится, кольт и доброе слово убеждают лучше, чем просто доброе слово", - резюмировал он.
Полностью прочитать интервью можно здесь: