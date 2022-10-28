"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040210448.html
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева - 28.10.2022 Украина.ру
"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
В первую очередь опасаться украинской "грязной бомбы" стоит тем странам, которые находятся вокруг предполагаемого эпицентра провокации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-28T04:04
2022-10-28T04:04
новости
бомба
киев
украина
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_f922bb5b9e683d1bd6ac46f4f50ca7ce.jpg
Он добавил, что Европа как будто не замечает опасной ядерной игру Украины, а значит очевидно, что лидерам ЕС куда важнее интересы Вашингтона, чем собственных народов.Свою долю критики от специалиста получила и Россия. Шатилов счел, что Москва также недостаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны Киева."Лучше такого рода вопросы решать в более жестком ключе. Как говорится, кольт и доброе слово убеждают лучше, чем просто доброе слово", - резюмировал он.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_5:0:1280:956_1920x0_80_0_0_ec04def5cf3911c45c8166ee7085a595.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бомба, киев, украина, ядерная война
Новости, бомба, Киев, Украина, ядерная война

"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева

04:04 28.10.2022
 
© Фото : Public domainЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Public domain
Читать в
В первую очередь опасаться украинской "грязной бомбы" стоит тем странам, которые находятся вокруг предполагаемого эпицентра провокации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Если случится какая-то ядерная катастрофа, она конечно же аукнется Украине, Евросоюзу, Турции и России. Этим странам стоит опасаться такого развития событий. Поэтому Москва публично заявляет о неприятии украинского сценария. Турция пока отмахивается, а Европа продолжает поддерживать Киев в его безумном мировом шантаже", - констатировал эксперт.
Он добавил, что Европа как будто не замечает опасной ядерной игру Украины, а значит очевидно, что лидерам ЕС куда важнее интересы Вашингтона, чем собственных народов.
Свою долю критики от специалиста получила и Россия. Шатилов счел, что Москва также недостаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны Киева.
"Лучше такого рода вопросы решать в более жестком ключе. Как говорится, кольт и доброе слово убеждают лучше, чем просто доброе слово", - резюмировал он.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Шатилов интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 21:14
Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче — Александр Шатилов
 
НовостибомбаКиевУкраинаядерная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну
05:00Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте
04:45Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
04:30РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт
04:23Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи
04:15"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении
04:04"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
04:00Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
21:05Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек
20:51Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
20:38Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
20:34Доктрина Путина и украинская гражданская война
20:32Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину
20:19Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
20:09Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
20:05Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
20:00Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
19:51Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
19:46"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
19:35Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал
Лента новостейМолния