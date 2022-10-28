https://ukraina.ru/20221028/1040210448.html

"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева

"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева - 28.10.2022 Украина.ру

"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева

В первую очередь опасаться украинской "грязной бомбы" стоит тем странам, которые находятся вокруг предполагаемого эпицентра провокации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов

2022-10-28T04:04

2022-10-28T04:04

2022-10-28T04:04

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бомба

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украина

ядерная война

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Он добавил, что Европа как будто не замечает опасной ядерной игру Украины, а значит очевидно, что лидерам ЕС куда важнее интересы Вашингтона, чем собственных народов.Свою долю критики от специалиста получила и Россия. Шатилов счел, что Москва также недостаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны Киева."Лучше такого рода вопросы решать в более жестком ключе. Как говорится, кольт и доброе слово убеждают лучше, чем просто доброе слово", - резюмировал он.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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новости, бомба, киев, украина, ядерная война