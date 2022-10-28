Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне - 27.10.2022 Украина.ру
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Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне
Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне - 27.10.2022 Украина.ру
Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне
Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая несколько лет назад баллотировалась в мэры города, рассказала журналистам Украина.ру о том, что знает о деятельности американской биолаборатории в Херсоне
2022-10-28T05:39
2022-10-27T19:40
новости
херсон
биолаборатории
сша
пентагон
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По словам Томилиной, долго искать биолабораторию США в своем городе ей не пришлось: адрес значился на сайте посольства США на Украине. Недолго думая, собеседница нашего издания туда отправилась.Внутри, по ее словам, ей удалось застать парня, игравшего в пасьянс и двух пожилых женщин. Одна из них рассказала, что до 2013 года в этом здании действительно проводили эксперименты, и она сама выращивала в лаборатории чуму.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040166806.html
Украина.ру
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новости, херсон, биолаборатории, сша, пентагон
Новости, Херсон, биолаборатории, США, Пентагон

Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне

05:39 28.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанклаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант
лаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая несколько лет назад баллотировалась в мэры города, рассказала журналистам Украина.ру о том, что знает о деятельности американской биолаборатории в Херсоне
По словам Томилиной, долго искать биолабораторию США в своем городе ей не пришлось: адрес значился на сайте посольства США на Украине. Недолго думая, собеседница нашего издания туда отправилась.
Внутри, по ее словам, ей удалось застать парня, игравшего в пасьянс и двух пожилых женщин. Одна из них рассказала, что до 2013 года в этом здании действительно проводили эксперименты, и она сама выращивала в лаборатории чуму.
"Я у этой женщины спрашиваю, есть ли у них какие-то документы. Она мне показала договоренность между Пентагоном и Минздравом Украины. Я была просто в шоке, когда я увидела пункт, что государство Украина как юридический объект не может обращаться в международные суда в том случае, если погибнет работник этой лаборатории. Также Украина не имеет право досматривать никакие грузы, которые привозят американцы. Зато если американский солдат умрет в этой лаборатории, то Украина будет отвечать за это перед родственниками погибшего. Американцы у нас превыше всего", - сказала Томилина.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Татьяна Томилина интервью
Вчера, 06:26
Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы
 
НовостиХерсонбиолабораторииСШАПентагон
 
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