Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне

"Я у этой женщины спрашиваю, есть ли у них какие-то документы. Она мне показала договоренность между Пентагоном и Минздравом Украины. Я была просто в шоке, когда я увидела пункт, что государство Украина как юридический объект не может обращаться в международные суда в том случае, если погибнет работник этой лаборатории. Также Украина не имеет право досматривать никакие грузы, которые привозят американцы. Зато если американский солдат умрет в этой лаборатории, то Украина будет отвечать за это перед родственниками погибшего. Американцы у нас превыше всего", - сказала Томилина.