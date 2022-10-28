https://ukraina.ru/20221028/1040207389.html
Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне
Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне - 27.10.2022 Украина.ру
Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне
Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая несколько лет назад баллотировалась в мэры города, рассказала журналистам Украина.ру о том, что знает о деятельности американской биолаборатории в Херсоне
2022-10-28T05:39
2022-10-28T05:39
2022-10-27T19:40
новости
херсон
биолаборатории
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9a50a25f8755ee67fa07b1cacd45fe12.jpg
По словам Томилиной, долго искать биолабораторию США в своем городе ей не пришлось: адрес значился на сайте посольства США на Украине. Недолго думая, собеседница нашего издания туда отправилась.Внутри, по ее словам, ей удалось застать парня, игравшего в пасьянс и двух пожилых женщин. Одна из них рассказала, что до 2013 года в этом здании действительно проводили эксперименты, и она сама выращивала в лаборатории чуму.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040166806.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c6ce55afaa0a45fe3a8e5e4eb272d211.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, биолаборатории, сша, пентагон
Новости, Херсон, биолаборатории, США, Пентагон
Как договаривались: Томилина раскрыла интересную деталь работы биолаборатории США в Херсоне
Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая несколько лет назад баллотировалась в мэры города, рассказала журналистам Украина.ру о том, что знает о деятельности американской биолаборатории в Херсоне
По словам Томилиной, долго искать биолабораторию США в своем городе ей не пришлось: адрес значился на сайте посольства США на Украине. Недолго думая, собеседница нашего издания туда отправилась.
Внутри, по ее словам, ей удалось застать парня, игравшего в пасьянс и двух пожилых женщин. Одна из них рассказала, что до 2013 года в этом здании действительно проводили эксперименты, и она сама выращивала в лаборатории чуму.
"Я у этой женщины спрашиваю, есть ли у них какие-то документы. Она мне показала договоренность между Пентагоном и Минздравом Украины. Я была просто в шоке, когда я увидела пункт, что государство Украина как юридический объект не может обращаться в международные суда в том случае, если погибнет работник этой лаборатории. Также Украина не имеет право досматривать никакие грузы, которые привозят американцы. Зато если американский солдат умрет в этой лаборатории, то Украина будет отвечать за это перед родственниками погибшего. Американцы у нас превыше всего", - сказала Томилина.
Полностью интервью можно прочитать здесь: