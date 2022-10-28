https://ukraina.ru/20221028/1040195465.html

Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых

Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых - 28.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых

Главный военком Киева объявил о новой волне мобилизации, под которую попадут все мужчины до 60 лет. Такой шаг был неизбежен, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-28T05:30

2022-10-28T05:30

2022-10-28T05:30

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"Возможно, они хотели бы его отсрочить, потому что были уверены в своих победой. Но после назначения Сергея Суровикина командующим силами специальной военной операции ситуация стала меняться на тактическом уровне, что стали даже отмечать на Западе. Сейчас уже нет таких прорывов, которые удавались ВСУ ранее. Мы это видим и на херсонском, и на луганском направлениях. Последний яркий пример - это события под Кременной. То есть стало очевидно, что потенциал украинских войск исчерпывается. Они только пытаются замедлить падение киевского режима, залив землю кровью украинского народа", - сказал Евсеев.По мнению эксперта, киевская власть сможет мобилизовать до 150 тысяч граждан.По его словам, вина за гибель десятков тысяч украинских граждан лежит не только на преступном режиме, но и его государствах-спонсорах: США, Великобритании и Польше.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, новости, мобилизация, украина