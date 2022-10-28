Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых - 28.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых
Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых
Главный военком Киева объявил о новой волне мобилизации, под которую попадут все мужчины до 60 лет. Такой шаг был неизбежен, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-28T05:30
2022-10-28T05:30
эксперт
новости
мобилизация
украина
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"Возможно, они хотели бы его отсрочить, потому что были уверены в своих победой. Но после назначения Сергея Суровикина командующим силами специальной военной операции ситуация стала меняться на тактическом уровне, что стали даже отмечать на Западе. Сейчас уже нет таких прорывов, которые удавались ВСУ ранее. Мы это видим и на херсонском, и на луганском направлениях. Последний яркий пример - это события под Кременной. То есть стало очевидно, что потенциал украинских войск исчерпывается. Они только пытаются замедлить падение киевского режима, залив землю кровью украинского народа", - сказал Евсеев.По мнению эксперта, киевская власть сможет мобилизовать до 150 тысяч граждан.По его словам, вина за гибель десятков тысяч украинских граждан лежит не только на преступном режиме, но и его государствах-спонсорах: США, Великобритании и Польше.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт, новости, мобилизация, украина
эксперт, Новости, мобилизация, Украина

Эксперт объяснил, почему Киев вынужден отправлять на фронт даже пожилых

05:30 28.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Главный военком Киева объявил о новой волне мобилизации, под которую попадут все мужчины до 60 лет. Такой шаг был неизбежен, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Возможно, они хотели бы его отсрочить, потому что были уверены в своих победой. Но после назначения Сергея Суровикина командующим силами специальной военной операции ситуация стала меняться на тактическом уровне, что стали даже отмечать на Западе. Сейчас уже нет таких прорывов, которые удавались ВСУ ранее. Мы это видим и на херсонском, и на луганском направлениях. Последний яркий пример - это события под Кременной. То есть стало очевидно, что потенциал украинских войск исчерпывается. Они только пытаются замедлить падение киевского режима, залив землю кровью украинского народа", - сказал Евсеев.
По мнению эксперта, киевская власть сможет мобилизовать до 150 тысяч граждан.

"Но именно на Запорожском направлении были случаи, когда неподготовленных мобилизованных бросали в бой. А почему так много людей погибло в Донбассе? Потому что они вывели оттуда боеспособные части, заменив их мобилизованными и теробороной, среди которых были просто чудовищные потери, а за это время готовили новые воинские части. То есть они за счет крови собственного народа пытаются решать тактические задачи. Но это не позволит киевскому режиму выжить", - заверил он.

По его словам, вина за гибель десятков тысяч украинских граждан лежит не только на преступном режиме, но и его государствах-спонсорах: США, Великобритании и Польше.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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