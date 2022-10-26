https://ukraina.ru/20221026/1040168069.html

Владимир Евсеев: Россия уже наказала Великобританию за грязную бомбу на Украине

Владимир Евсеев: Россия уже наказала Великобританию за грязную бомбу на Украине - 26.10.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия уже наказала Великобританию за грязную бомбу на Украине

Ядерная провокация киевского режима будет невозможна в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из... Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T18:57

2022-10-26T18:57

2022-10-26T18:57

интервью

евсеев

сво

грязная бомба

россия

сша

украина

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Ядерная провокация киевского режима будет невозможна в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области. В дальнейшем как только у нас появится информация о новых провокациях, мы будем доводить ее до Запада. Они могут все отрицать. Но в этом случае устроить ее будет сложнее, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Валерьевич, удалось ли нам сорвать провокацию Украины с использованием грязной ядерной бомбы? Или они все равно попутаются ее осуществить?- Мы обнародовали эту информацию весьма своевременно. Киевский режим осознает, что попытка масштабного наступления на Херсон может оказаться провальной и он потеряет большое количество боеспособных воинских частей. В этих условиях Украина ищет любую возможность, чтобы до выборов в Конгресс США осуществить провокации, которые помогли бы Демократической партии, и в которых можно было бы обвинить Россию. Возможны были разные варианты: и подрыв каскада Каховской ГЭС, и использование грязной ядерной бомбы.Более того, по нашим данным, Киев обращался за содействием в этом вопросе к Великобритании. Мне кажется, что случай с британским самолетом-разведчиком над Черным морем, когда его встретили два наших истребителя СУ-27 и у одного из них "случайно" сошла ракета - это было предупреждение Лондону, который слишком вовлечен в этот конфликт. Есть подозрение, что британцы были причастны и к теракту на Крымском мосту, и к другим событиям.Мы их предупредили. Это отсрочит шанс на то, что провокации могут быть устроены сейчас.Провокации потом будут невозможны в том случае, если нам удастся осуществить масштабное наступление войск с юга. Потому что одно из предприятий, которое в этом задействовано, находится в Днепропетровской области.В дальнейшем как только у нас появится информация о новых провокациях, мы будем доводить ее до Запада. Они могут все отрицать. Но в этом случае применить ее будет сложнее.- Повлияет ли арест директора "Мотор Сичи" Богуслаева (прямо или косвенно) на ситуацию на фронте?- Напрямую не повлияет. Этот человек всегда был против России. Мне кажется, что это разборки между различными кураторами киевского режима, потому что единства среди них нет. Например, есть информация, что именно Великобритания, а не США осуществила подрыв газопровода "Северный поток", а это уже начинает напрягать США. Так и здесь. Кому-то нужно было арестовывать Богуслаева, кому-то нет.Косвенно арест Богуслаева может сказать на линии фронта, если на "Мотор Сичи" может ухудшиться модернизация производства, что будет выгодно России. Но это произойдет не сейчас. Последствия будут долговременные.Отмечу также, что Запорожье готовят к серьезной обороне. В этих условиях говорить о массовом производстве на "Мотор Сичи" было бы совершенно нереально. Как только мы начнем освобождать город, завод прекратит свою деятельность.Так что не надо преувеличивать ситуацию с Богуслаевым. Это разборки между различными странами-кураторами.- К слову о Запорожском направлении. Владимир Рогов заявил, что ВСУ не отказываются от планов начать там полномасштабное наступление, а Балицкий считает, что никаких угроз для стабильности линии соприкосновения там нет. Как думаете, кто из них ближе к правде?- По моему личному мнению, основным направлением удара для ВСУ по-прежнему остается Херсон. Но со стороны Запорожья действительно может быть нанесен вспомогательный удар для отвлечения наших сил. С этой целью ВСУ перебросили на это направление две аэромобильных бригады из Житомирской и Волынской областей.Основные силы противника в количестве от 50 до 70 тысяч военнослужащих сейчас находятся под Днепропетровском и преднзначены для действий на херсонском направлении. Так что их удар на севере Запорожской области может носить вспомогательный или отвлекающий характер.- Главный военком Киева объявил о новой волне мобилизации, под которую попадут все мужчины до 60 лет. Это хорошо для нас, потому что свидетельствует о больших потерях? Или это плохо, потому что на фронт придет людская масса, которую придется убивать и убивать?- Такой шаг был неизбежен. Возможно, они хотели бы его отсрочить, потому что были уверены в своих победой. Но после назначения Сергея Суровикина командующим силами специальной военной операции ситуация стала меняться на тактическом уровне, что стали даже отмечать на Западе.Сейчас уже нет таких прорывов, которые удавались ВСУ ранее. Мы это видим и на херсонском, и на луганском направлениях. Последний яркий пример - это события под Кременной. То есть стало очевидно, что потенциал украинских войск исчерпывается. Они только пытаются замедлить падение киевского режима, залив землю кровью украинского народа.Я думаю, что они смогут мобилизовать до 150 тысяч. Но именно на Запорожском направлении были случаи, когда неподготовленных мобилизованных бросали в бой. А почему так много людей погибло в Донбассе? Потому что они вывели оттуда боеспособные части, заменив их мобилизованными и теробороной, среди которых были просто чудовищные потери, а за это время готовили новые воинские части.То есть они за счет крови собственного народа пытаются решать тактические задачи. Но это не позволит киевскому режиму выжить. Вина за гибель десятков тысяч украинских граждан лежит не только на этом преступном режиме, но и его государствах-спонсорах: США, Великобритании и Польше.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, евсеев, сво, грязная бомба, россия, сша, украина