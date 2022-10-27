https://ukraina.ru/20221027/1040212495.html
Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные
Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные - 27.10.2022 Украина.ру
Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец поделился мнением с изданием Украина.ру, что стратегическая инициатива, упущенная ранее российской армией, начинает возвращаться в руки войск РФ
2022-10-27T17:55
2022-10-27T17:55
2022-10-27T17:55
новости
спецоперация
полковник
россия
украина
сергей суровикин
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По его словам, с назначением командующим объединенной группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя. За этим переходом в атаку, считает военный эксперт, кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, которая ранее была упущенная российской армией, начинает потихоньку возвращаться в ее руки. Этого очень боятся украинские военные, добавил Баранец.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221018/1039830103.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, полковник, россия, украина, сергей суровикин
Новости, Спецоперация, полковник, Россия, Украина, Сергей Суровикин
Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец поделился мнением с изданием Украина.ру, что стратегическая инициатива, упущенная ранее российской армией, начинает возвращаться в руки войск РФ