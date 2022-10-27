Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные - 27.10.2022 Украина.ру
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Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные
Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные - 27.10.2022 Украина.ру
Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец поделился мнением с изданием Украина.ру, что стратегическая инициатива, упущенная ранее российской армией, начинает возвращаться в руки войск РФ
2022-10-27T17:55
2022-10-27T17:55
новости
спецоперация
полковник
россия
украина
сергей суровикин
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По его словам, с назначением командующим объединенной группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя. За этим переходом в атаку, считает военный эксперт, кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, которая ранее была упущенная российской армией, начинает потихоньку возвращаться в ее руки. Этого очень боятся украинские военные, добавил Баранец.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221018/1039830103.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, спецоперация, полковник, россия, украина, сергей суровикин
Новости, Спецоперация, полковник, Россия, Украина, Сергей Суровикин

Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные

17:55 27.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкУсиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве
Усиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец поделился мнением с изданием Украина.ру, что стратегическая инициатива, упущенная ранее российской армией, начинает возвращаться в руки войск РФ
По его словам, с назначением командующим объединенной группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя.
И самая большая проблема для ВСУ еще то, что россияне не отсиживаются в окопах, они переходят в атаку – этого ВСУ не ждали.
Виктор Баранец
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке
За этим переходом в атаку, считает военный эксперт, кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, которая ранее была упущенная российской армией, начинает потихоньку возвращаться в ее руки. Этого очень боятся украинские военные, добавил Баранец.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Что сделал Сергей Суровикин и какие Россия сделала выводы под Харьковом - Алексей Леонков
 
НовостиСпецоперацияполковникРоссияУкраинаСергей Суровикин
 
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