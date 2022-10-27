https://ukraina.ru/20221027/1040212495.html

Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные

Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные - 27.10.2022 Украина.ру

Баранец рассказал, чего больше всего боятся украинские военные

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец поделился мнением с изданием Украина.ру, что стратегическая инициатива, упущенная ранее российской армией, начинает возвращаться в руки войск РФ

2022-10-27T17:55

2022-10-27T17:55

2022-10-27T17:55

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По его словам, с назначением командующим объединенной группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя. За этим переходом в атаку, считает военный эксперт, кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, которая ранее была упущенная российской армией, начинает потихоньку возвращаться в ее руки. Этого очень боятся украинские военные, добавил Баранец.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221018/1039830103.html

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2022

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новости, спецоперация, полковник, россия, украина, сергей суровикин