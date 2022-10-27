https://ukraina.ru/20221027/1040192331.html
"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским - 27.10.2022 Украина.ру
"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский – "мрачный человек с синдромом Наполеона" - рассказал 27 октября в интервью "Комсомольской правде" российский актер Оскар Кучера
2022-10-27T11:24
2022-10-27T11:24
2022-10-27T11:24
новости
актер
владимир зеленский
кучера
киев
наполеон бонапарт
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С начала СВО Кучера занимается гуманитарной помощью жителям Донбасса и поддерживает решение российских властей.Он рассказал, что был лично знаком с Зеленским. По мнению Кучеры, Зеленский – мрачный интроверт с комплексом Наполеона. Именем французского императора Наполеона Бонапарта принято называть агрессивно тщеславное поведение людей с небольшим ростом.Также Кучера рассказал о своей работе в Киеве в 2021 году в нескольких кинопроектах. По его словам, он столкнулся напрямую с национализмом и претензиями в духе "что ты, москаль, тут забыл?"Актер добавил, что по украинской столице передвигался, едва ли, не тайком, стараясь нигде не появляться на людях.
https://ukraina.ru/20221026/1040173289.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, актер, владимир зеленский, кучера, киев, наполеон бонапарт
Новости, актер, Владимир Зеленский, Кучера, Киев, Наполеон Бонапарт
"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский – "мрачный человек с синдромом Наполеона" - рассказал 27 октября в интервью "Комсомольской правде" российский актер Оскар Кучера