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В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе

В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе - 27.10.2022 Украина.ру

В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе

Недавняя благотворительная поездка в Донбасс является уже третьей для основательницы австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксении Трифоновой. В интервью Украина.ру она рассказала о подробностях оказываемой организацией помощи

2022-10-27T05:20

2022-10-27T05:20

2022-10-27T05:20

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первомайск

горловка

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По её словам, последняя акция стала самой крупномасштабной в истории организации, очень много людей в Австралии откликнулись на её призыв. Было собрано много пожертвований, задуманная миссия была успешно осуществлена.Организация также помогла деньгами и продуктами лишившейся зрения девочке, передали в интернат привезённую из Австралии детскую одежду, раздавали продукты питания в Горловке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

первомайск

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австралия, донбасс, благотворительность, соотечественники, спецоперация, первомайск, горловка