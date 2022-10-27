В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе - 27.10.2022 Украина.ру
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В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе - 27.10.2022 Украина.ру
В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
Недавняя благотворительная поездка в Донбасс является уже третьей для основательницы австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксении Трифоновой. В интервью Украина.ру она рассказала о подробностях оказываемой организацией помощи
2022-10-27T05:20
2022-10-27T05:20
новости
австралия
донбасс
благотворительность
соотечественники
спецоперация
первомайск
горловка
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По её словам, последняя акция стала самой крупномасштабной в истории организации, очень много людей в Австралии откликнулись на её призыв. Было собрано много пожертвований, задуманная миссия была успешно осуществлена.Организация также помогла деньгами и продуктами лишившейся зрения девочке, передали в интернат привезённую из Австралии детскую одежду, раздавали продукты питания в Горловке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, австралия, донбасс, благотворительность, соотечественники, спецоперация, первомайск, горловка
Новости, Австралия, Донбасс, благотворительность, соотечественники, Спецоперация, Первомайск, Горловка

В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе

05:20 27.10.2022
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP / Andrii Marienko
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Недавняя благотворительная поездка в Донбасс является уже третьей для основательницы австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксении Трифоновой. В интервью Украина.ру она рассказала о подробностях оказываемой организацией помощи
По её словам, последняя акция стала самой крупномасштабной в истории организации, очень много людей в Австралии откликнулись на её призыв. Было собрано много пожертвований, задуманная миссия была успешно осуществлена.

Кому-то мы помогали деньгами. Например, выделили некоторую сумму многодетной семье, у которой дом пострадал от артобстрелов. Это в Первомайске. С украинской стороны прилетел снаряд и разрушил детскую комнату и полностью одну из стен дома. Грядёт зима, многодетной семье трудно справиться с ремонтом, мы им помогли. И всем, кому требовалась финансовая помощь, мы также выдавали гуманитарные наборы

Ксения Трифонова интервью
Ксения Трифонова
Основательницы австралийской благотворительной организации "От сердца к сердцу"
Организация также помогла деньгами и продуктами лишившейся зрения девочке, передали в интернат привезённую из Австралии детскую одежду, раздавали продукты питания в Горловке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАвстралияДонбассблаготворительностьсоотечественникиСпецоперацияПервомайскГорловка
 
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