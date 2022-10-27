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В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе - 27.10.2022 Украина.ру
В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
Недавняя благотворительная поездка в Донбасс является уже третьей для основательницы австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксении Трифоновой. В интервью Украина.ру она рассказала о подробностях оказываемой организацией помощи
2022-10-27T05:20
2022-10-27T05:20
2022-10-27T05:20
новости
австралия
донбасс
благотворительность
соотечественники
спецоперация
первомайск
горловка
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По её словам, последняя акция стала самой крупномасштабной в истории организации, очень много людей в Австралии откликнулись на её призыв. Было собрано много пожертвований, задуманная миссия была успешно осуществлена.Организация также помогла деньгами и продуктами лишившейся зрения девочке, передали в интернат привезённую из Австралии детскую одежду, раздавали продукты питания в Горловке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
первомайск
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австралия, донбасс, благотворительность, соотечественники, спецоперация, первомайск, горловка
Новости, Австралия, Донбасс, благотворительность, соотечественники, Спецоперация, Первомайск, Горловка
В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
Недавняя благотворительная поездка в Донбасс является уже третьей для основательницы австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксении Трифоновой. В интервью Украина.ру она рассказала о подробностях оказываемой организацией помощи
По её словам, последняя акция стала самой крупномасштабной в истории организации, очень много людей в Австралии откликнулись на её призыв. Было собрано много пожертвований, задуманная миссия была успешно осуществлена.
Кому-то мы помогали деньгами. Например, выделили некоторую сумму многодетной семье, у которой дом пострадал от артобстрелов. Это в Первомайске. С украинской стороны прилетел снаряд и разрушил детскую комнату и полностью одну из стен дома. Грядёт зима, многодетной семье трудно справиться с ремонтом, мы им помогли. И всем, кому требовалась финансовая помощь, мы также выдавали гуманитарные наборы
Ксения Трифонова
Основательницы австралийской благотворительной организации "От сердца к сердцу"
Организация также помогла деньгами и продуктами лишившейся зрения девочке, передали в интернат привезённую из Австралии детскую одежду, раздавали продукты питания в Горловке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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