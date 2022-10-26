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Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели
Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели - 26.10.2022 Украина.ру
Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели
Не стоит дожидаться, пока Киев создаст грязную бомбу, реагировать нужно уже сейчас, иначе последствия могут быть катастрофическими, считает сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он заявил в интервью Украина.ру
2022-10-26T05:07
2022-10-26T05:07
2022-10-26T05:07
юрий кнутов
новости
россия
магатэ
бомба
украина
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Не стоит дожидаться, пока Киев создаст грязную бомбу, реагировать нужно уже сейчас, иначе последствия могут быть катастрофическими, считает сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он заявил в интервью Украина.руРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Кнутов предположил, что после шума, созданного Россией вокруг украинской провокации, киевский режим может спешно вывезти все оборудование и само ядерное изделие в другое место.По мнению эксперта, грязную бомбу создают в цехах горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, а применить собираются в Харьковской области.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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юрий кнутов, новости, россия, магатэ, бомба, украина
Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели
Не стоит дожидаться, пока Киев создаст грязную бомбу, реагировать нужно уже сейчас, иначе последствия могут быть катастрофическими, считает сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он заявил в интервью Украина.ру
Не стоит дожидаться, пока Киев создаст грязную бомбу, реагировать нужно уже сейчас, иначе последствия могут быть катастрофическими, считает сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он заявил в интервью Украина.ру
"Самого взрыва не будет до того момента, пока они (Украина – Ред.) не создадут готовый боеприпас. Если они его создадут, то опасность уже появляется. Поэтому нам нужно заранее реагировать. Сейчас мы обратились к МАГАТЭ. Важно, чтобы этот вопрос не завис. Они могут сказать, что мы приедем через 3 месяца. Если они не приедут в течение 2 недель, то должен быть нанесен мощнейший бомбовый удар", - заявил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Кнутов предположил, что после шума, созданного Россией вокруг украинской провокации, киевский режим может спешно вывезти все оборудование и само ядерное изделие в другое место.
По мнению эксперта, грязную бомбу создают в цехах горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, а применить собираются в Харьковской области.
Полностью интервью можно прочитать здесь: