https://ukraina.ru/20221026/1040121849.html

Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели

Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели - 26.10.2022 Украина.ру

Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели

Не стоит дожидаться, пока Киев создаст грязную бомбу, реагировать нужно уже сейчас, иначе последствия могут быть катастрофическими, считает сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он заявил в интервью Украина.ру

2022-10-26T05:07

2022-10-26T05:07

2022-10-26T05:07

юрий кнутов

новости

россия

магатэ

бомба

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e05a9bf11bba8a9df1a56646aa7f9231.jpg

Не стоит дожидаться, пока Киев создаст грязную бомбу, реагировать нужно уже сейчас, иначе последствия могут быть катастрофическими, считает сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он заявил в интервью Украина.руРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Кнутов предположил, что после шума, созданного Россией вокруг украинской провокации, киевский режим может спешно вывезти все оборудование и само ядерное изделие в другое место.По мнению эксперта, грязную бомбу создают в цехах горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, а применить собираются в Харьковской области.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий кнутов, новости, россия, магатэ, бомба, украина