https://ukraina.ru/20221025/1040122305.html
Бунт в Демпартии. Тридцать конгрессменов-демократов выступили за переговоры по Украине
Бунт в Демпартии. Тридцать конгрессменов-демократов выступили за переговоры по Украине - 25.10.2022 Украина.ру
Бунт в Демпартии. Тридцать конгрессменов-демократов выступили за переговоры по Украине
8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах Америки пройдут так называемые промежуточные выборы. Украина.ру, 25.10.2022
2022-10-25T17:26
2022-10-25T17:26
2022-10-25T17:26
украина
сша
джо байден
нефть
саудовская аравия
выборы
дональд трамп
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg
8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах Америки пройдут так называемые промежуточные выборы.На них будет избираться полный состав Палаты представителей – всего 435 мест, а также 35 сенаторов и губернаторы 39 штатов и территорий. И накануне этого события группа из тридцати демократических конгрессменов устроила в партии достаточно заметный демарш. Они отправили Джо Байдену открытое письмо, требуя решить украинский кризис путем прямых переговоров с Россией, и обеспечить мирное решение конфликта в Европе."Мы призываем приложить активные дипломатические усилия для урегулирования путем переговоров и прекращения огня, начать прямые переговоры с Россией, изучить перспективы новой договорённости о европейской безопасности, приемлемой для всех сторон, которая поможет создать суверенную и независимую Украину.Альтернативой дипломатии является затянувшаяся война с неотвратимыми последствиями и катастрофическими и непостижимыми рисками", – заявили авторы этого документа.Его подписали влиятельные представители либерального крыла Демпартии, которые составляют в Палате представителей "прогрессистский кокус" – неформальный, но достаточно влиятельный политический клуб. Среди них выделяются конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортеc, Джейми Раскин от Мэриленда, Кори Буш от Миссури, Ро Ханна от Калифорнии и Ильхан Омар от Миннесоты.Американские журналисты считают, что одним из инициаторов этого заявления был конгрессмен Ро Ханна. Этот популярный политик, сын индийских эмигрантов, является одним из лидеров прогрессистского крыла Демократической партии и не скрывает своих президентских амбиций. Тем более, что сейчас Великобританию возглавил еще один потомок переселенцев из Индии, что наверняка воодушевит сторонников калифорнийского демократа.Ро Ханна имеет в американском политикуме репутацию последовательного и стойкого миротворца. Он много лет выступал за окончание кровопролитной войны в Йемене, поддерживал мирное урегулирование в Афганистане, Ираке и Палестине. А военная эскалация в Европе и Азии, которую провоцирует конфронтационная политика американского руководства, не вызывает у этого демократа особого одобрения.Ханна поддерживает нормализацию отношений с Китаем и занимает осторожную позицию относительно отношений между Америкой и Россией. А на Украине его давно записали в агенты Кремля. Потому что в 2018 году Ро Ханна вместе с группой американских конгрессменов обратил внимание на проблему, которую представляют украинские ультраправые, и рассказал, что среди них широко распространен антисемитизм.Газета The New York Times, которая считается одним из медийных рупоров Белого дома, тоже обвинила либеральных демократов в поддержке России."Сегодня, у нас есть Америка и её союзники по НАТО, поддерживающие храбрых украинцев, сражающихся за спасение своей страны, чтобы её не разорвал в клочки Владимир Путин.И есть Россия, Саудовская Аравия, Иран, Берни Сандерс, прогрессивная группа Палаты представителей и вся Великая Старая Партия, все работают – нарочно, или потому что болваны, – чтобы у Путина было больше чем когда-либо доходов от нефти для убийства украинцев и замораживания европейцев, этой зимой", – написал в начале октября колумнист Томас Фридман.Однако, на самом деле, либеральные прогрессисты в Демпартии никогда не выступали с пророссийских позиций. До последнего времени они послушно поддерживали украинский курс Байдена, а нынешний призыв к миру вызван совокупностью политических и экономических факторов.Прежде всего, на конгрессменов оказывают давление избиратели. Американцы не хотят, чтобы в условиях кризиса правительство поддерживало за их счет Владимира Зеленского. Согласно данным опросов, количество респондентов, которые готовы терпеть высокие цены на топливо ради военной помощи Украине, сократилось на 10% и практически вернулось к февральским значениям.Впрочем, многих людей волнуют не только цены. Американцев все больше пугает растущая вовлеченность США в украинский кризис, потому что размышления о глобальном ядерном конфликте как-то незаметно превратились в обычную тему американских новостей. Причем, об этом высказывался даже президент США.Никто не хочет умереть в ядерном огне или выживать на постапокалиптическом пепелище, а адекватность американской политической элиты вызывает у людей все больше вопросов. Число противников продолжения войны на Украине постепенно растет, и эти настроения прочувствовала на себе Александрия Окасио-Кортеc.14 октября, во время встречи с жителями Нью-Йорка, ее раскритиковали за голосование в поддержку продолжения военной помощи Киеву. Видеозапись с этого собрания разошлась по социальным сетям, и конгрессмены-прогрессисты, несомненно, сделали из этого эпизода определенные выводы.Как сообщает газета The Washington Post, письмо тридцати либеральных конгрессменов, выступивших за прямой диалог с Россией, "может оказать значительное давление на Байдена, поскольку он пытается сохранить внутреннюю поддержку военных действий в то время, когда европейский регион приближается к потенциально трудной зиме, а республиканцы угрожают сократить помощь Украине, если они получат больше мест на выборах в Конгресс".Конечно, Белый дом по-прежнему стоит на своем и все так же отвергает идею мирных переговоров с Кремлем. Но теперь ясно, что эта радикальная линия не находит поддержки даже внутри Демократической партии. И это вряд ли усилит политические позиции демократов накануне предстоящих промежуточных выборов, где ожидаются достаточно заметные сдвиги в пользу их конкурентов из Республиканской партии.Согласно данным опросов, республиканцы могут получить большинство в Палату представителей, получив в ней 235-245 мест, а также сформировать большинство в Сенате, где они могут рассчитывать на 52 места. Увеличится и число республиканских губернаторов. По некоторым прогнозам, демократы могут уступить губернаторские кресла даже в Орегоне и Нью-Йорке, где их поддерживали годами.Конечно, проблемы Демпартии связаны не только с украинским вопросом. Перед США встают сегодня многочисленные вызовы, а правительство допускает комплексные просчеты. Так, Белый дом не смог договориться по нефтяным ценам со своими давними союзниками-саудитами, а это привело к новому росту цен на бензин.Избиратели, которые не всегда способны отыскать Киев на карте мира, не могут простить Байдену подъем преступности и инфляцию. А судебное расследование против бывшего президента Дональда Трампа скорее играет на руку его сторонникам, которые обвиняют демократов в организации политической расправы над своими противниками.Судя по всему, после выборов Байден столкнется с двойным прессингом, который будет нарастать со стороны либералов и консерваторов. А может склонить его к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
https://ukraina.ru/20221025/1040092587.html
https://ukraina.ru/20221010/1039570913.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, джо байден, нефть, саудовская аравия, выборы, дональд трамп
8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах Америки пройдут так называемые промежуточные выборы.
На них будет избираться полный состав Палаты представителей – всего 435 мест, а также 35 сенаторов и губернаторы 39 штатов и территорий. И накануне этого события группа из тридцати демократических конгрессменов устроила в партии достаточно заметный демарш. Они отправили Джо Байдену открытое письмо, требуя решить украинский кризис путем прямых переговоров с Россией, и обеспечить мирное решение конфликта в Европе.
"Мы призываем приложить активные дипломатические усилия для урегулирования путем переговоров и прекращения огня, начать прямые переговоры с Россией, изучить перспективы новой договорённости о европейской безопасности, приемлемой для всех сторон, которая поможет создать суверенную и независимую Украину.
Альтернативой дипломатии является затянувшаяся война с неотвратимыми последствиями и катастрофическими и непостижимыми рисками", – заявили авторы этого документа.
Его подписали влиятельные представители либерального крыла Демпартии, которые составляют в Палате представителей "прогрессистский кокус" – неформальный, но достаточно влиятельный политический клуб. Среди них выделяются конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортеc, Джейми Раскин от Мэриленда, Кори Буш от Миссури, Ро Ханна от Калифорнии и Ильхан Омар от Миннесоты.
Американские журналисты считают, что одним из инициаторов этого заявления был конгрессмен Ро Ханна. Этот популярный политик, сын индийских эмигрантов, является одним из лидеров прогрессистского крыла Демократической партии и не скрывает своих президентских амбиций. Тем более, что сейчас Великобританию возглавил еще один потомок переселенцев из Индии, что наверняка воодушевит сторонников калифорнийского демократа.
Ро Ханна имеет в американском политикуме репутацию последовательного и стойкого миротворца. Он много лет выступал за окончание кровопролитной войны в Йемене, поддерживал мирное урегулирование в Афганистане, Ираке и Палестине. А военная эскалация в Европе и Азии, которую провоцирует конфронтационная политика американского руководства, не вызывает у этого демократа особого одобрения.
Ханна поддерживает нормализацию отношений с Китаем и занимает осторожную позицию относительно отношений между Америкой и Россией. А на Украине его давно записали в агенты Кремля. Потому что в 2018 году Ро Ханна вместе с группой американских конгрессменов обратил внимание на проблему, которую представляют украинские ультраправые, и рассказал, что среди них широко распространен антисемитизм.
Газета The New York Times, которая считается одним из медийных рупоров Белого дома, тоже обвинила либеральных демократов в поддержке России.
"Сегодня, у нас есть Америка и её союзники по НАТО, поддерживающие храбрых украинцев, сражающихся за спасение своей страны, чтобы её не разорвал в клочки Владимир Путин.
И есть Россия, Саудовская Аравия, Иран, Берни Сандерс, прогрессивная группа Палаты представителей и вся Великая Старая Партия, все работают – нарочно, или потому что болваны, – чтобы у Путина было больше чем когда-либо доходов от нефти для убийства украинцев и замораживания европейцев, этой зимой", – написал в начале октября колумнист Томас Фридман.
Однако, на самом деле, либеральные прогрессисты в Демпартии никогда не выступали с пророссийских позиций. До последнего времени они послушно поддерживали украинский курс Байдена, а нынешний призыв к миру вызван совокупностью политических и экономических факторов.
Прежде всего, на конгрессменов оказывают давление избиратели. Американцы не хотят, чтобы в условиях кризиса правительство поддерживало за их счет Владимира Зеленского. Согласно данным опросов, количество респондентов, которые готовы терпеть высокие цены на топливо ради военной помощи Украине, сократилось на 10% и практически вернулось к февральским значениям.
Впрочем, многих людей волнуют не только цены. Американцев все больше пугает растущая вовлеченность США в украинский кризис, потому что размышления о глобальном ядерном конфликте как-то незаметно превратились в обычную тему американских новостей. Причем, об этом высказывался даже президент США.
Никто не хочет умереть в ядерном огне или выживать на постапокалиптическом пепелище, а адекватность американской политической элиты вызывает у людей все больше вопросов. Число противников продолжения войны на Украине постепенно растет, и эти настроения прочувствовала на себе Александрия Окасио-Кортеc.
14 октября, во время встречи с жителями Нью-Йорка, ее раскритиковали за голосование в поддержку продолжения военной помощи Киеву. Видеозапись с этого собрания разошлась по социальным сетям, и конгрессмены-прогрессисты, несомненно, сделали из этого эпизода определенные выводы.
Как сообщает газета The Washington Post, письмо тридцати либеральных конгрессменов, выступивших за прямой диалог с Россией, "может оказать значительное давление на Байдена, поскольку он пытается сохранить внутреннюю поддержку военных действий в то время, когда европейский регион приближается к потенциально трудной зиме, а республиканцы угрожают сократить помощь Украине, если они получат больше мест на выборах в Конгресс".
Конечно, Белый дом по-прежнему стоит на своем и все так же отвергает идею мирных переговоров с Кремлем. Но теперь ясно, что эта радикальная линия не находит поддержки даже внутри Демократической партии. И это вряд ли усилит политические позиции демократов накануне предстоящих промежуточных выборов, где ожидаются достаточно заметные сдвиги в пользу их конкурентов из Республиканской партии.
Согласно данным опросов, республиканцы могут получить большинство в Палату представителей, получив в ней 235-245 мест, а также сформировать большинство в Сенате, где они могут рассчитывать на 52 места. Увеличится и число республиканских губернаторов. По некоторым прогнозам, демократы могут уступить губернаторские кресла даже в Орегоне и Нью-Йорке, где их поддерживали годами.
Конечно, проблемы Демпартии связаны не только с украинским вопросом. Перед США встают сегодня многочисленные вызовы, а правительство допускает комплексные просчеты. Так, Белый дом не смог договориться по нефтяным ценам со своими давними союзниками-саудитами, а это привело к новому росту цен на бензин.
Избиратели, которые не всегда способны отыскать Киев на карте мира, не могут простить Байдену подъем преступности и инфляцию. А судебное расследование против бывшего президента Дональда Трампа скорее играет на руку его сторонникам, которые обвиняют демократов в организации политической расправы над своими противниками.
Судя по всему, после выборов Байден столкнется с двойным прессингом, который будет нарастать со стороны либералов и консерваторов. А может склонить его к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.