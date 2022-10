https://ukraina.ru/20221025/1040122305.html

Бунт в Демпартии. Тридцать конгрессменов-демократов выступили за переговоры по Украине

8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах Америки пройдут так называемые промежуточные выборы. Украина.ру, 25.10.2022

8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах Америки пройдут так называемые промежуточные выборы.На них будет избираться полный состав Палаты представителей – всего 435 мест, а также 35 сенаторов и губернаторы 39 штатов и территорий. И накануне этого события группа из тридцати демократических конгрессменов устроила в партии достаточно заметный демарш. Они отправили Джо Байдену открытое письмо, требуя решить украинский кризис путем прямых переговоров с Россией, и обеспечить мирное решение конфликта в Европе."Мы призываем приложить активные дипломатические усилия для урегулирования путем переговоров и прекращения огня, начать прямые переговоры с Россией, изучить перспективы новой договорённости о европейской безопасности, приемлемой для всех сторон, которая поможет создать суверенную и независимую Украину.Альтернативой дипломатии является затянувшаяся война с неотвратимыми последствиями и катастрофическими и непостижимыми рисками", – заявили авторы этого документа.Его подписали влиятельные представители либерального крыла Демпартии, которые составляют в Палате представителей "прогрессистский кокус" – неформальный, но достаточно влиятельный политический клуб. Среди них выделяются конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортеc, Джейми Раскин от Мэриленда, Кори Буш от Миссури, Ро Ханна от Калифорнии и Ильхан Омар от Миннесоты.Американские журналисты считают, что одним из инициаторов этого заявления был конгрессмен Ро Ханна. Этот популярный политик, сын индийских эмигрантов, является одним из лидеров прогрессистского крыла Демократической партии и не скрывает своих президентских амбиций. Тем более, что сейчас Великобританию возглавил еще один потомок переселенцев из Индии, что наверняка воодушевит сторонников калифорнийского демократа.Ро Ханна имеет в американском политикуме репутацию последовательного и стойкого миротворца. Он много лет выступал за окончание кровопролитной войны в Йемене, поддерживал мирное урегулирование в Афганистане, Ираке и Палестине. А военная эскалация в Европе и Азии, которую провоцирует конфронтационная политика американского руководства, не вызывает у этого демократа особого одобрения.Ханна поддерживает нормализацию отношений с Китаем и занимает осторожную позицию относительно отношений между Америкой и Россией. А на Украине его давно записали в агенты Кремля. Потому что в 2018 году Ро Ханна вместе с группой американских конгрессменов обратил внимание на проблему, которую представляют украинские ультраправые, и рассказал, что среди них широко распространен антисемитизм.Газета The New York Times, которая считается одним из медийных рупоров Белого дома, тоже обвинила либеральных демократов в поддержке России."Сегодня, у нас есть Америка и её союзники по НАТО, поддерживающие храбрых украинцев, сражающихся за спасение своей страны, чтобы её не разорвал в клочки Владимир Путин.И есть Россия, Саудовская Аравия, Иран, Берни Сандерс, прогрессивная группа Палаты представителей и вся Великая Старая Партия, все работают – нарочно, или потому что болваны, – чтобы у Путина было больше чем когда-либо доходов от нефти для убийства украинцев и замораживания европейцев, этой зимой", – написал в начале октября колумнист Томас Фридман.Однако, на самом деле, либеральные прогрессисты в Демпартии никогда не выступали с пророссийских позиций. До последнего времени они послушно поддерживали украинский курс Байдена, а нынешний призыв к миру вызван совокупностью политических и экономических факторов.Прежде всего, на конгрессменов оказывают давление избиратели. Американцы не хотят, чтобы в условиях кризиса правительство поддерживало за их счет Владимира Зеленского. Согласно данным опросов, количество респондентов, которые готовы терпеть высокие цены на топливо ради военной помощи Украине, сократилось на 10% и практически вернулось к февральским значениям.Впрочем, многих людей волнуют не только цены. Американцев все больше пугает растущая вовлеченность США в украинский кризис, потому что размышления о глобальном ядерном конфликте как-то незаметно превратились в обычную тему американских новостей. Причем, об этом высказывался даже президент США.Никто не хочет умереть в ядерном огне или выживать на постапокалиптическом пепелище, а адекватность американской политической элиты вызывает у людей все больше вопросов. Число противников продолжения войны на Украине постепенно растет, и эти настроения прочувствовала на себе Александрия Окасио-Кортеc.14 октября, во время встречи с жителями Нью-Йорка, ее раскритиковали за голосование в поддержку продолжения военной помощи Киеву. Видеозапись с этого собрания разошлась по социальным сетям, и конгрессмены-прогрессисты, несомненно, сделали из этого эпизода определенные выводы.Как сообщает газета The Washington Post, письмо тридцати либеральных конгрессменов, выступивших за прямой диалог с Россией, "может оказать значительное давление на Байдена, поскольку он пытается сохранить внутреннюю поддержку военных действий в то время, когда европейский регион приближается к потенциально трудной зиме, а республиканцы угрожают сократить помощь Украине, если они получат больше мест на выборах в Конгресс".Конечно, Белый дом по-прежнему стоит на своем и все так же отвергает идею мирных переговоров с Кремлем. Но теперь ясно, что эта радикальная линия не находит поддержки даже внутри Демократической партии. И это вряд ли усилит политические позиции демократов накануне предстоящих промежуточных выборов, где ожидаются достаточно заметные сдвиги в пользу их конкурентов из Республиканской партии.Согласно данным опросов, республиканцы могут получить большинство в Палату представителей, получив в ней 235-245 мест, а также сформировать большинство в Сенате, где они могут рассчитывать на 52 места. Увеличится и число республиканских губернаторов. По некоторым прогнозам, демократы могут уступить губернаторские кресла даже в Орегоне и Нью-Йорке, где их поддерживали годами.Конечно, проблемы Демпартии связаны не только с украинским вопросом. Перед США встают сегодня многочисленные вызовы, а правительство допускает комплексные просчеты. Так, Белый дом не смог договориться по нефтяным ценам со своими давними союзниками-саудитами, а это привело к новому росту цен на бензин.Избиратели, которые не всегда способны отыскать Киев на карте мира, не могут простить Байдену подъем преступности и инфляцию. А судебное расследование против бывшего президента Дональда Трампа скорее играет на руку его сторонникам, которые обвиняют демократов в организации политической расправы над своими противниками.Судя по всему, после выборов Байден столкнется с двойным прессингом, который будет нарастать со стороны либералов и консерваторов. А может склонить его к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

