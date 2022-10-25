https://ukraina.ru/20221025/1040077734.html

Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян

Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян - 25.10.2022 Украина.ру

Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян

Вопрос о расширении Североатлантического альянса будет тянуться и дальше, несмотря на расчет Финляндии, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян

2022-10-25T06:45

2022-10-25T06:45

2022-10-25T06:45

армен гаспарян

новости

эксперт

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/53/1033945396_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_b72cb8d786e02fd39e960163afd89eda.jpg

"Потому что Турция свои взгляды обозначила. Мне кажется, что их позицию надо тоже учитывать. Ну, если альянс – это структура демократическая. Там понятно, почему голосует половина, они за что угодно проголосуют – это сателлиты. Турция, все-таки, вторая по численности армия в Альянсе. Они обозначили свою позицию, им сказали – пошли вон. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сказал – ладно, хорошо, если это последнее слово, мы пойдем вон. Те передумали – давайте сделаем консультации! – Давайте. Проконсультировались. Турки еще раз обозначили свою позицию. В ответ им пообещали – да-да-да, конечно, сейчас, если снег не пойдет, все сделаем. Прошли месяцы, что сделано? Ничего! Турки в очередной раз говорят - ребята, как-то странновато это все выглядит", - разъяснил эксперт.Финляндия рассчитывает, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО. Уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали его расширение. Парламент Венгрии должен вскоре рассмотреть этот вопрос. А Турция заявляет, что финны и шведы так и не выполнили ее требования по курдам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, новости, эксперт, нато