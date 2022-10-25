Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян - 25.10.2022 Украина.ру
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Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян
Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян - 25.10.2022 Украина.ру
Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян
Вопрос о расширении Североатлантического альянса будет тянуться и дальше, несмотря на расчет Финляндии, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян
2022-10-25T06:45
2022-10-25T06:45
армен гаспарян
новости
эксперт
нато
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"Потому что Турция свои взгляды обозначила. Мне кажется, что их позицию надо тоже учитывать. Ну, если альянс – это структура демократическая. Там понятно, почему голосует половина, они за что угодно проголосуют – это сателлиты. Турция, все-таки, вторая по численности армия в Альянсе. Они обозначили свою позицию, им сказали – пошли вон. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сказал – ладно, хорошо, если это последнее слово, мы пойдем вон. Те передумали – давайте сделаем консультации! – Давайте. Проконсультировались. Турки еще раз обозначили свою позицию. В ответ им пообещали – да-да-да, конечно, сейчас, если снег не пойдет, все сделаем. Прошли месяцы, что сделано? Ничего! Турки в очередной раз говорят - ребята, как-то странновато это все выглядит", - разъяснил эксперт.Финляндия рассчитывает, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО. Уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали его расширение. Парламент Венгрии должен вскоре рассмотреть этот вопрос. А Турция заявляет, что финны и шведы так и не выполнили ее требования по курдам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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армен гаспарян, новости, эксперт, нато
Армен Гаспарян, Новости, эксперт, НАТО

Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — Гаспарян

06:45 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Вопрос о расширении Североатлантического альянса будет тянуться и дальше, несмотря на расчет Финляндии, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян
"Потому что Турция свои взгляды обозначила. Мне кажется, что их позицию надо тоже учитывать. Ну, если альянс – это структура демократическая. Там понятно, почему голосует половина, они за что угодно проголосуют – это сателлиты. Турция, все-таки, вторая по численности армия в Альянсе. Они обозначили свою позицию, им сказали – пошли вон. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сказал – ладно, хорошо, если это последнее слово, мы пойдем вон. Те передумали – давайте сделаем консультации! – Давайте. Проконсультировались. Турки еще раз обозначили свою позицию. В ответ им пообещали – да-да-да, конечно, сейчас, если снег не пойдет, все сделаем. Прошли месяцы, что сделано? Ничего! Турки в очередной раз говорят - ребята, как-то странновато это все выглядит", - разъяснил эксперт.
Финляндия рассчитывает, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО. Уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали его расширение. Парламент Венгрии должен вскоре рассмотреть этот вопрос. А Турция заявляет, что финны и шведы так и не выполнили ее требования по курдам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Армен ГаспарянНовостиэкспертНАТО
 
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