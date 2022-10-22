https://ukraina.ru/20221022/1040039476.html

Пора познакомить товарища Байдена с русским словом "ГКЧП". Армен Гаспарян об итогах недели

Пора познакомить товарища Байдена с русским словом "ГКЧП". Армен Гаспарян об итогах недели - 22.10.2022 Украина.ру

Пора познакомить товарища Байдена с русским словом "ГКЧП". Армен Гаспарян об итогах недели

То, что происходит сегодня в мировой политике и отражается в ежедневной ленте новостей - это абсолютно лютейшая шизофрения. Отчасти это можно объяснить низким... Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T22:48

2022-10-22T22:48

2022-10-22T22:48

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То, что происходит сегодня в мировой политике и отражается в ежедневной ленте новостей - это абсолютно лютейшая шизофрения. Отчасти это можно объяснить низким интеллектуальным уровнем нынешних западных политиков, считает публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, всего 44 дня была Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании, и вот она с большим позором ушла в отставку. Сообщается, что на следующей неделе должны состояться выборы. Первым в гонке, как считают букмейкеры, Рики Сунак, дальше идет недавно ушедший Борис Джонсон. Поддержка британских консерваторов упала до самого низкого за всю историю опросов уровня, сейчас за них проголосовали бы всего лишь 14% британцев. "Лизуську хватило на 45 дней, но за это время она уработала королеву", – написали вы у себя в телеграм-канале. Есть ли для нас разница, кто займет этот пост? У кого шансов больше, у Сунака или у Джонсона, который сам недавно ушел?– Вы понимаете, что это все вообще должны комментировать либо писатели-сатирики, у которых это все отбирает хлеб, либо профессиональные врачи-психиатры, причем с мировым именем. Потому что очевидно совершенно, что вместо Лизуськи можно было выбрать премьер-министром банку консервированной фасоли – результат был бы примерно такой же.Есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон. Лиз Трасс – это похороны. Все, к чему она прикоснулась, абсолютно все - обернулось закономерным крахом.Если бы вы поручили написать программу экономического развития Великобритании четырехкласснику какому-нибудь, двоечнику, желательно - потомственному, то, наверное, он справился бы лучше.Лиз Трасс – это катастрофа, не последняя для Великобритании. Дело-то не в том, кто займет этот пост. Дело-то в другом - как выходить из экономического кризиса.Эти все британские политики, они все - на словах - очень фартовые. Это примерно как ублюдки в Киеве, которые должны были на этой неделе меня судить.– Перенесли суд на 12 декабря.– Они даже это сделать не могут, понимаете? Вот казалось бы, что проще – выведи какую-нибудь местную Феклу, пусть она уже огласит вердикт Ермака, мы же понимаем прекрасно, что суд не может идти 30 минут по таким статьям, понятно, что вердикт написан. Даже на это они не способны!То же самое и в Британии с политиками. Потому что я знаю, как вывести Британию из кризиса, Лиз Трасс тоже знала. Она пришла с экономической программой. Правда, все сразу, когда ее прочитали, сказали – "лучше бы твои родители предохранялись, меньше было бы у Британии проблем".Нет, ее выбрали! Через две недели вышвыривается в отставку министр, который за это за все отвечал, и он уходит, говорит – мне кажется, ее дни сочтены, потому что она бестолковая. Скажите, а это не очевидно было перед избранием? По ней рыдают двое всего лишь в мире – первое, это президент Украины, второе – это Армен Сумбатыч.Президент Украины рыдает потому, что он потерял лоббиста, а первое, что сделала Трасс… Представьте, у вас на кухне закипает молоко… Вместо того, чтобы заниматься экономикой, первое, что она сделала – она позвонила Зеленскому. И рыдает Армен Сумбатович — потому, что меня именно Лиз Трасс включала в санкционный список.Больше - а я успеваю за день, как не сложно догадаться, пообщаться с кучей людей – больше никто не сожалеет. Если у партии Трасс, Джонсонов, там еще такие же есть, еще, наверное, полбатальона… Если у них стояла задача концептуальная сделать из Британии посмешище, то они ее блестяще добились.Если задача стояла в том, чтобы хоть как-то снивелировать ту экономическую ситуацию, которая есть сейчас – эта задача провалена. Рейтинги у партии такие, что позавидует даже сам Зеленский. Но это чудовищно.– Говорят, что тот же Риши Сунак может больше внимания сконцентрировать на ситуации внутри страны и заняться экономикой. Я понимаю, что риторика в целом не изменится. Но, тем не менее, можно говорить о том, что он хотя бы будет меньше финансировать Украину?– Джонсон придет!- Или Сунак.– Слушайте, сейчас все ждут восьмое ноября – выборы в Конгресс. Если действительно республиканцы кинут "хутор" (киевский режим — Ред.), следующие, кто его кинут – будут бритиши. Денег-то нет, с одной стороны, с другой стороны - ситуация лучше не становится.Есть еще третий момент. Понимаете, если бы "хутор" принимал деньги с покорностью олигофрена не лице и говорил - спасибо, что нищету, сирость и убогость мою вы понимаете правильно... А что исполняет "хутор"? Одна нецензурно послала Илона Маска. Второй нецензурно послал всю Германию, третий до Германии еще не успел доехать, а уже выкатил, что ему все должны.Люди на это смотрят – ну почему мы должны этих всех людей спонсировать? Потому что денег больше не становится, затраты адские. В Великобритании собираются закрыть пабы.На этой волне выйдет новый премьер-министр и скажет – знаете что, я решил, что пёс с ним, что дети докеров и стекломойщиков не смогут нигде заправиться в ночь с пятницы на воскресенье, мы эти деньги отдадим "хутору". Как вы думаете, какой будет после этого рейтинг у партии? Ну примерно?Понимаете, вот если у дьявола бы был план убить эту планету, то он бы придумал Украину. Потому что все, к чему прикасается это государственное образование – это кидок всех абсолютно.Я вчера весь день и сегодня нахожусь под глубоким впечатлением вещания этих помоек – "FREEДOM", "Хутор-24", при свечах. Вместо того, чтобы в этом эфире спросить - эй, товарищи, в акватории Арестовича, Ермака и Зеленского, вы не хотите нам объяснить, куда делся свет? Вы говорили, что у нас есть зонтик ПВО, что мы ко всему готовы. А выяснилось: то, к чему мы готовы – это сидеть без воды, без тепла. Соответственно, если этого всего нет – это паралич магазинов и так далее...Я не думаю, что британцы такие же. Но, в принципе, сейчас весь мир, конечно, сильно "поехал". Видимо, после коронавируса родился вирус "минус мозга", и от этой болезни мир уже, наверное, излечиться не может. И вкупе со страшной болезнью, которая называется "Украина" (киевский режим — Ред,), это дало, конечно, тяжелейшие последствия для людей.– Пишут, что делегация США на днях посетила Турцию и предупредила деловые круги о санкциях, которые могут быть введены за сотрудничество с Россией. Запад возмущен превращением Турции в транзитный хаб, и это все еще связано с тем, что Анкара в свое время разрешила параллельный импорт в Россию, многие российские компании открыли там свои представительства. Штаты отдают себе отчет, что они вряд ли напугают Эрдогана и весь турецкий бизнес?– Знаете, они могли бы напугать, если бы не было в свое время казуса Франции. В чем здесь суть? Есть такая страна Иран, очень известная теперь, благодаря "мопедам", скажем так. Потому что "хутор" убежден, что это все (поставляет России БПЛА — Ред.) Иран. Давайте не будем объяснять про российский ВПК, пускай они считают что-то свое. И в Иране исторически был очень силен французский бизнес.Когда Штаты решили обложить Иран санкциями, французам сказали – так, давайте закрывайте вообще все и выходите. Французы сказали: а деньги? Это же колоссальные потери многомиллиардные. Причем еще в те вегетарианские времена.На что им сказали: мы вам все восполним… Прошли годы, Обама ушел, пришел Трамп, к нему постучали, а он: я вам что-то обещал? Кто обещал, у того и спрашивайте. Французы быстро осознали, что их кинули… Поэтому и турки зададут вопрос – ребята, извините, а деньги за это за все? Вы готовы восполнять?Но судя по всему, про деньги можно не спрашивать, просто забыть… Поэтому вы можете грозить чем угодно, но это закончится просто тем, что вы еще потеряете Турцию. Вы уже потеряли саудитов и Объединенные Арабские Эмираты, но наверное - да, сгорел сарай, гори и хата, круши тут все, мы тут проездом.Окей, так можно. Но просто будут последствия. Если все к этому готовы, ну ради Бога. Понимаете, не надо останавливать дураков, это бесполезно. Как показывает практика – бессмысленно, они все равно это сделают. Поэтому — пускай.Как это все будет потом у них происходить, я не знаю. Нет, я догадываюсь, что потом выйдет кто-нибудь и скажет: знаете что, пожалуй, пора познакомить товарища Байдена с русским словом "ГКЧП", отправить его в какой-нибудь местный Форос, и списать на него всю эту дурь. Но проще принципиально от этого не станет.- Финляндия рассчитывает, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО. Уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали его расширение. Парламент Венгрии должен вскоре рассмотреть этот вопрос. А Турция заявляет, что финны и шведы так и не выполнили ее требования. Чего ожидать? Может ли Запад уговорить Венгрию и Турцию на эту авантюру, или вопрос о расширении НАТО так и будет дальше тянуться, и две эти страны будут блокировать расширение?– Я думаю, что он будет тянуться, потому что Турция свои взгляды обозначила. Мне кажется, что их позицию надо тоже учитывать. Ну, если Альянс – это структура демократическая. Там понятно, почему голосует половина, они за что угодно проголосуют – это сателлиты.Турция, все-таки, вторая по численности армия в Альянсе. Они обозначили свою позицию, им сказали – пошли вон. Эрдоган сказал – ладно, хорошо, если это последнее слово, мы пойдем вон. Те передумали – давайте сделаем консультации! – Давайте. Проконсультировались. Турки еще раз обозначили свою позицию. В ответ им пообещали – да-да-да, конечно, сейчас, если снег не пойдет, все сделаем. Прошли месяцы, что сделано? Ничего! Турки в очередной раз говорят - ребята, как-то странновато это все выглядит.Вообще то, что происходит – это абсолютно лютейшая шизофрения. Это строительство стены на границе… Понимаете, эта (премьер-министр Финляндии — Ред.) видимо, в школе училась примерно так, как Грета Тунберг, потому что она не понимает, что если русские взяли линию Маннергейма, то вот эту канаву придорожную даже никто во внимание брать не будут.Ну и там же все прочие такие же. Моравецкий, премьер Польши, который сказал о том, что газ России для Европы – это было всегда проклятием. Спрашивается – а что ж вы тогда все время ноете, что вам нужен газ? То есть, проклятие, да?А вот это все – это лента новостей ежедневная. На этом фоне даже не все уже украинские политики выглядят... ну, правда! Там уже даже Арестович сказал – "будем сидеть в холоде, все". Потому что у многих просто прострел вместо головы, сквозной – от уха до уха.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20220907/1038510162.html

https://ukraina.ru/20221020/1039970698.html

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Кристина Маркович

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Кристина Маркович

украина, интервью, армен гаспарян, финляндия, ес, спецоперация