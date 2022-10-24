Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. Видео - 24.10.2022 Украина.ру
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Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. Видео
Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. Видео - 24.10.2022 Украина.ру
Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. Видео
Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал об итогах XX съезда КПК в Пекине и о его последствиях, а также реакции Запада и о влиянии кадровых изменений в составе Политбюро на российскую экономику:
2022-10-24T15:07
2022-10-24T15:07
алексей маслов
китай
видео
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00:57 – Итоги XX съезда КПК: подтвердились ли прогнозы по новому кадровому составу Политбюро?02:27 - Почему не случился "китайский компромисс"? Что будет с экономикой Китая? 04:35 - Казус с комсомольцем Ху Цзиньтао: с чем связано такое поведение?06:04 - Спровоцирует ли это ситуацию, схожую со студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году?07:20 – Группа комсомольцев, правившая двадцать лет, теперь уходит? 08:45 - Какова вероятность тайваньской военной операции?09:57 - Чего ожидать от западных коллег в связи с переизбранием Си Цзиньпина?11:35 - Усиление зависимости немецкой экономики от Китая: есть ли выбор у Европы? 12:49 - Как кадровые изменения после XX съезда КПК повлияют на российскую экономику? 14:00 - Влияние этих событий на внутреннюю и внешнюю политику России.
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алексей маслов, китай, видео, видео
Алексей Маслов, Китай, Видео

Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. Видео

15:07 24.10.2022
 
Читать в
Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал об итогах XX съезда КПК в Пекине и о его последствиях, а также реакции Запада и о влиянии кадровых изменений в составе Политбюро на российскую экономику:
00:57 – Итоги XX съезда КПК: подтвердились ли прогнозы по новому кадровому составу Политбюро?
02:27 - Почему не случился "китайский компромисс"? Что будет с экономикой Китая?
04:35 - Казус с комсомольцем Ху Цзиньтао: с чем связано такое поведение?
06:04 - Спровоцирует ли это ситуацию, схожую со студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году?
07:20 – Группа комсомольцев, правившая двадцать лет, теперь уходит?
08:45 - Какова вероятность тайваньской военной операции?
09:57 - Чего ожидать от западных коллег в связи с переизбранием Си Цзиньпина?
11:35 - Усиление зависимости немецкой экономики от Китая: есть ли выбор у Европы?
12:49 - Как кадровые изменения после XX съезда КПК повлияют на российскую экономику?
14:00 - Влияние этих событий на внутреннюю и внешнюю политику России.
 
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