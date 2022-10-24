Эксперт рассказал, что нужно изменить России для более эффективных действий в информационной войне - 24.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что нужно изменить России для более эффективных действий в информационной войне
Эксперт рассказал, что нужно изменить России для более эффективных действий в информационной войне - 24.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что нужно изменить России для более эффективных действий в информационной войне
Российские власти слишком долго согласовывают предоставление информации, поэтому катастрофически не успевают за реакцией противника на те или иные события, считает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
2022-10-24T05:30
2022-10-24T05:30
новости
украина
россия
информационная война
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«У нас слишком длинные цепочки согласований. А информационная политика, особенно международная, всё-таки требует того, чтобы она была не только согласована... Если вы быстрее даёте свою информацию, то это нивелирует тот факт, что против вас там вся медийная индустрия. Всё равно кто первый сказал, обычно его чаще слушают», - сказал Еловский в интервью Украина.ру.Также он отметил, что необходимо лучше координировать информационную повестку, чтобы предоставлять «не разноголосицу с кучей всяких разных вариантов, а что-то одно».Для решения проблемы необходимо создание внесистемных, но подконтрольных высшему руководству России структур, которые напрямую с ним взаимодействуют, считает эксперт.Например, координационный информационный центр, который будет максимально замкнут на высшее руководство и будет получать от него сигналы напрямую, что сократит сроки реагирования на 20-30 минут, полагает он.Интервью Еловского можно прочитать на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, информационная война
Новости, Украина, Россия, информационная война

Эксперт рассказал, что нужно изменить России для более эффективных действий в информационной войне

05:30 24.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ЕловскийДмитрий Еловский
Дмитрий Еловский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Еловский
Читать в
Российские власти слишком долго согласовывают предоставление информации, поэтому катастрофически не успевают за реакцией противника на те или иные события, считает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
«У нас слишком длинные цепочки согласований. А информационная политика, особенно международная, всё-таки требует того, чтобы она была не только согласована... Если вы быстрее даёте свою информацию, то это нивелирует тот факт, что против вас там вся медийная индустрия. Всё равно кто первый сказал, обычно его чаще слушают», - сказал Еловский в интервью Украина.ру.
Также он отметил, что необходимо лучше координировать информационную повестку, чтобы предоставлять «не разноголосицу с кучей всяких разных вариантов, а что-то одно».
Для решения проблемы необходимо создание внесистемных, но подконтрольных высшему руководству России структур, которые напрямую с ним взаимодействуют, считает эксперт.
Например, координационный информационный центр, который будет максимально замкнут на высшее руководство и будет получать от него сигналы напрямую, что сократит сроки реагирования на 20-30 минут, полагает он.
Интервью Еловского можно прочитать на сайте Украина.ру.
21 октября, 08:57
Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя
 
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