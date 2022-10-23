https://ukraina.ru/20221023/1040047777.html
Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол - 23.10.2022 Украина.ру
Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
Жители города Шебекино Белгородской области, который накануне подвергся массированному обстрелу, временно переселены в Старый Оскол, сообщил на 23 октября на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-10-23T12:05
2022-10-23T12:05
2022-10-23T12:05
новости
белгородская область
обстрелы
шебекино
старый оскол
эвакуация
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В результате минометного обстрела со стороны ВСУ накануне был разрушен торговый центр в Шебекино, погибли 2 человека, пострадали – 12.Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что один из погибших – 14-летний ребенок.По мнению российского военкора Александра Коца, регион из "прифронтового превращается во фронтовой".
https://ukraina.ru/20221022/1040035007.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, обстрелы, шебекино, старый оскол, эвакуация
Новости, Белгородская область, обстрелы, Шебекино, Старый Оскол, эвакуация
Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
Жители города Шебекино Белгородской области, который накануне подвергся массированному обстрелу, временно переселены в Старый Оскол, сообщил на 23 октября на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков
Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились.
В результате минометного обстрела со стороны ВСУ накануне был разрушен торговый центр в Шебекино, погибли 2 человека, пострадали – 12.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что один из погибших – 14-летний ребенок.
По мнению российского военкора Александра Коца, регион из "прифронтового превращается во фронтовой".