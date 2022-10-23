Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол - 23.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221023/1040047777.html
Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол - 23.10.2022 Украина.ру
Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
Жители города Шебекино Белгородской области, который накануне подвергся массированному обстрелу, временно переселены в Старый Оскол, сообщил на 23 октября на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-10-23T12:05
2022-10-23T12:05
новости
белгородская область
обстрелы
шебекино
старый оскол
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040034890_0:65:796:513_1920x0_80_0_0_4512865f609f218ee35c5e5da1c75b53.jpg.webp
В результате минометного обстрела со стороны ВСУ накануне был разрушен торговый центр в Шебекино, погибли 2 человека, пострадали – 12.Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что один из погибших – 14-летний ребенок.По мнению российского военкора Александра Коца, регион из "прифронтового превращается во фронтовой".
https://ukraina.ru/20221022/1040035007.html
шебекино
старый оскол
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040034890_14:0:782:576_1920x0_80_0_0_ab2df27327732352a43aa8d6266b5943.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, обстрелы, шебекино, старый оскол, эвакуация
Новости, Белгородская область, обстрелы, Шебекино, Старый Оскол, эвакуация

Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол

12:05 23.10.2022
 
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Читать в
Жители города Шебекино Белгородской области, который накануне подвергся массированному обстрелу, временно переселены в Старый Оскол, сообщил на 23 октября на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков
Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились.
В результате минометного обстрела со стороны ВСУ накануне был разрушен торговый центр в Шебекино, погибли 2 человека, пострадали – 12.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что один из погибших – 14-летний ребенок.
По мнению российского военкора Александра Коца, регион из "прифронтового превращается во фронтовой".
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Вчера, 14:37
Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети22 октября ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии
 
НовостиБелгородская областьобстрелыШебекиноСтарый Осколэвакуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
12:20Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
12:18Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября
12:05Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
11:53В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ
11:44В ближайшие время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это
11:37"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена
11:27Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
11:19"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис
11:16Финский эксперт рассказал, как будет выглядеть прямая война России и НАТО без ядерного оружия
10:50Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ
10:37Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР
10:30За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
10:16У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери
10:04"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе
10:00Задержание Богуслаева, провокация с бомбой, США и Генштаб. Главное на Украине на утро 23 октября
09:49Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
09:41Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ
09:29Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
09:27Девять областей Украины частично обесточены – власти
Лента новостейМолния