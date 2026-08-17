https://ukraina.ru/20260817/armiya-rossii-porazila-suda-perevozivshie-gruzy-vsu-po-chernomu-moryu-1082568947.html
Армия России поразила суда, перевозившие грузы ВСУ по Черному морю
Армия России поразила суда, перевозившие грузы ВСУ по Черному морю - 17.08.2026 Украина.ру
Армия России поразила суда, перевозившие грузы ВСУ по Черному морю
Вооруженными силами России в портах Украины поражены два судна, задействованные в интересах украинской армии. Об этом 17 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-17T18:44
2026-08-17T18:44
2026-08-17T18:44
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"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием поражены: в порту Одесса - судно типа "сухогруз", доставившее вооружение и боеприпасы для украинских войск, а также склады военного имущества; в порту Николаев - судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного назначения для нужд ВСУ", - сказано в сообщении министерства.Также 17 августа стало известно, что ВС РФ освободили Андреевскую Общину и Новосолошино. Министерство официально подтвердило это и сообщило подробности успехов в зоне СВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Черное море, ВСУ, порты, Одесса, Николаев
Армия России поразила суда, перевозившие грузы ВСУ по Черному морю
Вооруженными силами России в портах Украины поражены два судна, задействованные в интересах украинской армии. Об этом 17 августа сообщило Минобороны РФ