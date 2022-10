https://ukraina.ru/20221023/1040044863.html

Задержание Богуслаева, провокация с бомбой, США и Генштаб. Главное на Украине на утро 23 октября

23.10.2022

Задержание Богуслаева, провокация с бомбой, США и Генштаб. Главное на Украине на утро 23 октября

В Запорожье задержали президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. РИА Новости со ссылкой на источники сообщило о подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как американцы и британцы планировали операции на Украине

О задержании Богуслаева стало известно вечером 22 октября."83-летний Герой Украины Вячеслав Богуслаев - почетный президент ПАО "Мотор Сич" и один из богатейших людей Украины задержан в Запорожье и под конвоем отправлен в Киев. Его предприятие занимается ремонтом, производством и разработкой авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов", - сообщил один из популярных на Украине телеграм-каналов.Отмечалось, что Богуслаева подозревают в работе на Россию.О задержании Богуслаева написали и украинские СМИ."Сегодня, как утверждают СМИ, с утра у Богуслаева дома прошел обыск, во время которого выбили его двери. После обыска Богуслаева задержали и отправили в Киев. Ему якобы вменяют госизмену", - указывалось в сообщении издания "Страна".Утром 23 октября задержание Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи" подтвердила Служба безопасности Украины. Задержанным объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 111-1 ("коллаборационная деятельность"), ст. 111-2 ("пособничество государству агрессору"). Задержание произошло в рамках дела по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.По мнению военного эксперта Ильи Крамника, задержание Богуслаева — мина под постсоветскую систему взаимоотношений и контактов."Задержание на Украине Вячеслава Богуслаева, многолетнего руководителя и фактического владельца АО "Мотор Сiч" (комплекс машиностроительных предприятий во главе с Запорожским моторным заводом) - это мина под постсоветскую систему взаимоотношений и контактов не меньшая, чем прочие события последних 8 лет. Богуслаев был одним из последних мостиков между российской и украинской оборонкой, обеспечивая многие процессы, в том числе прямо затрагивающие авиадвигательные производства в России, уже при формально разорванных всех и всяческих связях между ОПК России и Украины. Очень интересно, конечно, почему его решили схватить именно сейчас и только сейчас", - отметил он.В то, что Богуслаев работал на Россию многие не верят."На протяжении многих и многих лет работал в одной фракции с Вячеславом Александровичем Богуслаевым, депутатом фракции Регионов и владельцем уникального завода "Мотор Сич". Когда меня впервые избрали в парламент, я был одним из самых молодых депутатов. Богуслаев старше, и в силу разницы в возрасте, мы не были друзьями, но отношения были хорошими. Заказчиками завода Богуслаева были российские предприятия, по этой или по другой причине у нас были схожие пророссийские позиции. В 2014 году, когда мы хотели поддержать наших активистов в Запорожье, решили позвонить Богуслаеву. Я был в Москве. Набрал Вячеслава, договорился о встрече— он тоже был в Москве, в представительстве своего завода. Мы с Сергеем Глазьевым подъехали к нему в офис, а секретарь неожиданно сообщил, что Вячеслав Александрович только что уехал. Его телефон больше не отвечал. С того времени мы не общались. И я точно знаю, что Вячеслав Богуслаев с Российской Федерацией ни в каких программах с тех пор не участвовал", - отметил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он также предположил, что на самом деле может стоять за задержанием Богуслаева."Сейчас Вячеслава Богуслаева арестовали и везут в Киев. Его обвиняют в измене Родине. Возможно изменой Родине считают продажу его завода китайцам. Но Порошенко и Зеленский продавали и продают Родину Западу вместе с украинцами, и ничего. Ну да, это же Западу, другое дело. Ну а если подытожить, то Вячеслав Богуслаев с Россией дел не имел. Если его в этом обвиняют, то обвинения надуманные. Я думаю его отпустят, заставят поделиться деньгами и отпустят", - подчеркнул Царёв.На Украине же уверены, что задержание Богуслаева — свидетельство установления "мягкого авторитаризма" в стране."Арест главы "Мотор Сич" Богуслаева - это сигнал от системы и Банковой, которая начинает процесс зачистки всех, кто имеет возможность потом быть конкурентом Зе-офису в новом политическом сезоне. Как сообщает источник, это очередная волна передела внутри страны, мы писали о других случаев ранее, такая себе "охота на ведьм", которую сейчас легко можно завуалировать под кейс защиты государства от "внутренних врагов народа". Власть сейчас арестовывает всех, кто ей неугоден и у них есть любое альтернативное мнение, которое расходится с мнением Зеленского и его окружения. Процесс выстраивания мягкого авторитарного режима в Украине запущен ещё с 2021 года", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала боевые действия лишь ускорили этот процесс.Ядерная провокацияКак сообщило РИА "Новости" со ссылкой на "заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине", киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве."Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии", - сообщило агентство.Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия."Расчёт организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику", - указывалось в сообщении агентства.Ранее о том, что Украина может использовать "грязную бомбу" сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.Кто планирует операции ВСУИздание New Yorker рассказало о том, как США помогали украинской армии до и после начала спецоперации. По информации издания план наступления под Балаклеей ещё летом разработали силами Украины, США и Великобритании на одной из военных баз в Европе."Американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев", - сообщило издание.Изначальной идеей было наступление широким фронтом на Херсон. Однако командно-штабные учения показали, что это дорого обойдется украинской технике и живой силе."Планировщики остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову (главе Минобороны Украины — Ред.) сообщили об этих планах", - указывалось в публикации издания.После недели наступления в Херсонской области, украинские войска "ринулись к российским позициям в Харьковской области, что явно застало российских военачальников врасплох", писало издание New Yorker.Также издание сообщило о том, что накануне спецоперации США провели также командно-штабные игры и пришли к выводу, что в Киев ВС РФ войдут если не за 72 часа, но несколькими днями позже.При этом источники издания указали, что американские военные основывались на афганском опыте.В то же время, главком ВСУ Валерий Залужный скрывал свои планы по обороне украинской столицы от американцев."Генерал Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, несколько раз в неделю разговаривал со своим коллегой в Киеве Валерием Залужным. Милли потребовал от Залужного информацию о том, как Украина будет защищать себя, в том числе запрос на подробную инвентаризацию запасов оружия. <...> Залужный, похоже, не решался сообщить какие-либо подробности. Он не только защищал свои планы, но и отказывался делиться тайниками с оружием, которые он постоянно перемещал и маскировал, чтобы они не были уничтожены или захвачены российской армией", - указывалось в публикации.По информации издания, ряд официальных лиц США был уверен, что Залужный хочет сохранить втайне планы по обороне в том числе и от президента Украины Владимира Зеленского. Лишь в феврале Залужный поделился планом защиты с военным атташе посольства США. При этом ей показали одностраничный эскиз и не дали сделать его копию. Как утверждает издание, атташе показали ложную версию плана."В конечном счете, стратегия Залужного заключалась в том, чтобы любой ценой предотвратить захват Киева, а в других областях позволить российским силам опережать свои линии логистики и снабжения. Идея заключалась в том, чтобы торговать территорией в краткосрочной перспективе, чтобы отстреливать русские части, как только они будут чрезмерно растянуты", - указывалось в публикации издания.Также New Yorker сообщило, что координаты крейсера "Москва" передали Украине именно США. В то же время, издание сообщает, что Украине пока не предоставляют дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку она "выразила амбициозное желание нанести ракетные удары по Крыму".При этом Украине не могут поставить большое количество РСЗО HIMARS и систем ПВО не из-за нежелания, а из-за ограниченности их количества у самих США.

