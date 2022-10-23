"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию - 23.10.2022 Украина.ру
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"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию
"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию - 23.10.2022 Украина.ру
"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию
Если Польша нападет на Белоруссию, то Россия встанет на защиту Минска, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
2022-10-23T04:00
2022-10-23T04:00
новости
россия
белоруссия
польша
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью телекомпании NBC, что польские власти провоцируют США на применение ядерного оружия.По его мнению, выполнение Минских соглашений было бы в реальности выгодно для всех, в том числе для Европы и Украины, но сейчас приходится с оружием в руках добиваться мира, "другого пути у нас теперь нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.5 сентября 2014 года в Минске члены контактной группы согласовали план мирного урегулирования с учетом предложений глав РФ и Украины. Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа: в неё вошли представители Украины, России и ОБСЕ. 19 сентября 2014 года протокол и меморандум подписали представители ОБСЕ, России, Украины, а также главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Россия – гарант выполнения соглашений, а не сторона конфликта.
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новости, россия, белоруссия, польша
Новости, Россия, Белоруссия, Польша

"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию

04:00 23.10.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© NATO
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Если Польша нападет на Белоруссию, то Россия встанет на защиту Минска, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью телекомпании NBC, что польские власти провоцируют США на применение ядерного оружия.
Беларусь уже реагирует – если сосед полезет она ответит, а Москва поможет. Тут деваться некуда. После начала СВО на Украине, ни для кого не секрет, как мы будем действовать в случае агрессии США и Европы.
Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов
генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры"
По его мнению, выполнение Минских соглашений было бы в реальности выгодно для всех, в том числе для Европы и Украины, но сейчас приходится с оружием в руках добиваться мира, "другого пути у нас теперь нет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
5 сентября 2014 года в Минске члены контактной группы согласовали план мирного урегулирования с учетом предложений глав РФ и Украины. Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа: в неё вошли представители Украины, России и ОБСЕ. 19 сентября 2014 года протокол и меморандум подписали представители ОБСЕ, России, Украины, а также главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Россия – гарант выполнения соглашений, а не сторона конфликта.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 08:47
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