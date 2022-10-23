https://ukraina.ru/20221023/1040000551.html

"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию

"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию - 23.10.2022 Украина.ру

"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию

Если Польша нападет на Белоруссию, то Россия встанет на защиту Минска, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру

2022-10-23T04:00

2022-10-23T04:00

2022-10-23T04:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью телекомпании NBC, что польские власти провоцируют США на применение ядерного оружия.По его мнению, выполнение Минских соглашений было бы в реальности выгодно для всех, в том числе для Европы и Украины, но сейчас приходится с оружием в руках добиваться мира, "другого пути у нас теперь нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.5 сентября 2014 года в Минске члены контактной группы согласовали план мирного урегулирования с учетом предложений глав РФ и Украины. Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа: в неё вошли представители Украины, России и ОБСЕ. 19 сентября 2014 года протокол и меморандум подписали представители ОБСЕ, России, Украины, а также главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Россия – гарант выполнения соглашений, а не сторона конфликта.

https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html

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