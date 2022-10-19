https://ukraina.ru/20221019/1039924473.html

Владимир Мамонтов о том, при каких условиях Белоруссия поддержит Россию в спецоперации

Владимир Мамонтов о том, при каких условиях Белоруссия поддержит Россию в спецоперации - 19.10.2022 Украина.ру

Владимир Мамонтов о том, при каких условиях Белоруссия поддержит Россию в спецоперации

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T19:29

2022-10-19T19:29

2022-10-19T19:31

беларусь

минск

москва

россия

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киев

нато

сша

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сво

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"Беларусь действительно самый надежный союзник России", – уверен генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.Миролюбивые русские и белорусы вынуждены дать жесткий ответ агрессии Запада. Придут ли постсоветские страны в случае надобности на помощь Москве и Минску, читайте в интервью с экспертом на ukraina.ru.— Владимир Константинович. 17 октября на территории Белоруссии начала совместную службу российско-белорусская региональная группировка. Означает ли это, что время белорусской многовекторности уходит?— Многовекторность хороша тогда, когда на нее есть отзыв: даются надежды на добрососедство, развивается экономическая взаимность, идут инвестиции. А когда сосед доказанным образом тебе устраивает цветную революцию, то вся многовекторность начинает казаться нелепой и односторонней. С конца 2020 года после известных событий в Беларуси [в мае 2020 года в преддверии очередных президентских выборов по стране прокатились протесты активистов белорусской оппозиции и представителей гражданского общества], идея многовекторности стала исчезать из повестки страны.О чем можно говорить сегодня, когда со стороны ближайших соседей Беларуси не только звучат высказывания, но совершенно ясно видны враждебные намерения? Польша милитаризируется: растет военный бюджет и присутствие НАТО в стране, идут закупки наступательного вооружения у США.Москва и Минск всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение нашу совместную систему обороны. Страны связаны тесными военно-технологическими узами, в Беларуси находятся важные российские объекты, взаимодействие идет на уровне армий.Но одно дело сотрудничество в мирное время, а другое дело, когда опасность становится явной и грозной. Факт создания совместной российско-белорусской армейской группировки говорит о много. В первую очередь, это подтверждает, что в вопросах военной интеграции страны далеко ушли от многовекторности и близки чуть ли не к единству.— Александр Лукашенко четко обозначил свою позицию на внутреннем совещании по вопросам военной безопасности 4 октября. Он заявил: "Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства". Готовы ли белорусы воевать за Россию? Насколько вероятно прямое участие белорусской армии в СВО?— Война план покажет. Помните, что великий полководец всей земли русской Георгий Жуков ответил на вопрос Главы правительства СССР Иосифа Сталина "Какой у вас план, Георгий Константинович?". Маршал сказал: "Война план покажет, Иосиф Виссарионович". Так и здесь.Я уверен, если России понадобится, любое участие белорусских военных частей будет применено в СВО. Давайте вспомним 2020 год, когда в Беларуси была сложная политическая обстановка и Минск запросил военную поддержку (участие Росгвардии, полиции) у Москвы для обеспечения порядка и безопасности. И Россия ответила положительно. К счастью, помощь так и не понадобилась и Беларусь справилась собственными силами, но факт остается фактом. Здесь была показательна реакция и готовность России к поддержке.Еще один момент я хочу отметить. Сегодня обстоятельства для Беларуси складываются так, что для нее самой возникают угрозы. Неизвестно, удастся ли стране парировать их мирным путем – кто кому еще помогать будет на военной стезе…Что касается позиции Александра Григорьевича и его заявлений, они мне абсолютно понятны. Грамотная позиция опытного политика, который на данном момент характеризует эту ситуацию. В свое время Александр Григорьевич сказал, что если Москве и Минску понадобится сражаться, делать они это будут спина к спине, плечо к плечу.Если угроза вторжения на территорию Беларуси перейдёт к реальности, конечно, мы будем помогать друг другу. Я лично в белорусских друзьях, солдатах и полководцах также уверен, как они в наших, наверное.— Президент Беларуси на недавней встрече в Астане заявил телекомпании NBC, что мирное урегулирование на Украине выгодно всем, в том числе США. Он также призвал Запад не пересекать "красные линии" России. В чем именно заключаются эти "красные линии"?— Я думаю красная линия заключается в том, втянется ли весь мир в мировую войну с применением ядерного оружия. Это уже даже не линия, а Часы судного дня, стрелки которых стоят на линии "без 3 секунд". [Часы Судного дня показывают, насколько люди близки к тому, чтобы уничтожить мир опасными технологиями собственного производства. Они предупреждают, сколько метафорических минут до полуночи осталось у человечества].Беларусь вообще всегда стояла за мирное решение украинского вопроса, у нас были минские соглашения [документы, имеющие целью урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе]. В свое время Минск предлагал сделать договорённости по мотивам Хельсинских соглашений, отражающих когда-то давние еще советско-мировые процессы. Русские и белорусы – миролюбивые люди и видят шансы на переговоры. Лукашенко прав, в сущности. Кому выгодна эта война: американскому народу, замерзающим с дороговизной на бензоколонках французам? Никто о народе в США и Европе не думает. Запад решает свои геополитические задачи: сдерживает Россию и Беларусь.— Александр Лукашенко считает, что Польша провоцирует США на применение ядерного оружия и активно милитаризуется. Какой ответ есть у Минска на эту политику соседа?- Беларусь уже реагирует – если сосед полезет она ответит, а Москва поможет. Тут деваться некуда. После начала СВО на Украине, ни для кого не секрет, как мы будем действовать в случае агрессии США и Европы. Во время конфликта с Тбилиси [Грузия в августе 1992 года ввела войска в Абхазию] был задан интересный вопрос – пойдет ли Россия защищать своих миротворцев. Поговаривали, что Москва не встанет на их защиту. А она не только поддержала миротворцев, но еще и встала на защиту Южной Осетии и Абхазии.Что уж говорить про украинские события, в которых Россия была по началу сдержана, предлагала мирные решения ситуации без кровопролития. Более того – были достигнуты договорённости с Украиной, но все они были обрушены, при этом не Москвой и не Минском. Поэтому давайте отталкиваться о реальности. Я до последнего говорил о том, что выполнение Минских соглашений было бы в реальности выгодно для всех, в том числе для Европы и Украины. Но кто так наивно думал? Я и несколько людей. Поэтому сейчас приходится с оружием в руках добиваться мира. Другого пути у нас теперь нет.— Как вы думаете, какие еще постсоветские станы могут поддержать Россию на Украине по примеру Беларуси?— Я бы сказал следующее: нам пока военный контингент этих стран не требуется. Для таких решений всегда нужен политический, военный, геополитический или другой веский повод. Конечно, сейчас все организации и сообщества, типа ОДКБ, проходят проверку на прочность. Однако самое важное – все постсоветские страны должны понимать, что Россия сильна и прочна, способна мирным и военным путем решать все конфликты. Государства СНГ должны ясно понимать: Россия – это центр силы, установка, который держит плазму постсоветского пространства в магнитном поле.А Москва не всегда дает им полную гарантию этого: мы то "туда", то "сюда". Например, мы собирались построить единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. И посмотрите: не начав строить, "Лиссабон" испепелил это, взорвал трубы "Северных потоков". Глядя на все это глазами наших постсоветских дружественных республик, я должен сказать, что нам необходимо поддерживать друг друга и не попадаться на удочку Запада, на которую "клюнула" по полной Украина.Россия и Беларусь много лет входит в союзное государство, есть соответствующий договор, страны проходили даже "молочные войны". И только теперь, когда большое испытание перед лицом страшной угрозы выпало на долю Москвы и Минска, заработали все программы интеграции и была создана военная группировка. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Наши соседи, страны и люди, прекрасно видят эти угрозы. Именно они приведут их к тесному сотрудничеству, в том числе военному, с Россией.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html

https://ukraina.ru/20221018/1039887462.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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