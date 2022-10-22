https://ukraina.ru/20221022/1040027417.html

Пять тысяч американских десантников готовятся зайти на территорию Украины - СМИ

Пять тысяч американских десантников готовятся зайти на территорию Украины - СМИ - 22.10.2022 Украина.ру

Пять тысяч американских десантников готовятся зайти на территорию Украины - СМИ

Командир размещенной в Европе для учений 101-й дивизии воздушно-десантных войск США ("Кричащие орлы") заявил о готовности зайти на территорию Украины, сообщил телеканал CBS News

2022-10-22T07:54

2022-10-22T07:54

2022-10-22T07:54

украина

сша

войска

десантники

румыния

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Между тем власти США неоднократно утверждали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины."Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — сообщает CBS.По данным канала, это подразделение представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи человек. Она размещена на территории Румынии, совсем рядом с Одессой.При этом «Кричащие орлы» оказались в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США.

https://ukraina.ru/20221021/1040018033.html

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украина, сша, войска, десантники, румыния