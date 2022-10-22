https://ukraina.ru/20221022/1040027417.html
Пять тысяч американских десантников готовятся зайти на территорию Украины - СМИ
Пять тысяч американских десантников готовятся зайти на территорию Украины - СМИ - 22.10.2022 Украина.ру
Пять тысяч американских десантников готовятся зайти на территорию Украины - СМИ
Командир размещенной в Европе для учений 101-й дивизии воздушно-десантных войск США ("Кричащие орлы") заявил о готовности зайти на территорию Украины, сообщил телеканал CBS News
2022-10-22T07:54
2022-10-22T07:54
2022-10-22T07:54
украина
сша
войска
десантники
румыния
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Между тем власти США неоднократно утверждали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины."Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — сообщает CBS.По данным канала, это подразделение представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи человек. Она размещена на территории Румынии, совсем рядом с Одессой.При этом «Кричащие орлы» оказались в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США.
https://ukraina.ru/20221021/1040018033.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, войска, десантники, румыния
Украина, США, войска, десантники, Румыния
Пять тысяч американских десантников готовятся зайти на территорию Украины - СМИ
Командир размещенной в Европе для учений 101-й дивизии воздушно-десантных войск США ("Кричащие орлы") заявил о готовности зайти на территорию Украины, сообщил телеканал CBS News
Между тем власти США неоднократно утверждали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины.
"Командир "Кричащих орлов" несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", — сообщает CBS.
По данным канала, это подразделение представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи человек. Она размещена на территории Румынии, совсем рядом с Одессой.
При этом «Кричащие орлы» оказались в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США.