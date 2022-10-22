https://ukraina.ru/20221022/1040004356.html

Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии

Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии - 22.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии

Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем секрет хорошей идеологии, которая объединяет народ и развивает страну

2022-10-22T07:45

2022-10-22T07:45

2022-10-22T07:45

марат баширов

новости

эксперт

народ

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"Есть народ, он разделяется на семьи, он разделяется на людей, у которых нет семьи, но они думают, что у них есть некое сообщество, родственники, друзья, коллеги. И они все время обсуждают. Раньше – на кухне, сейчас в соцсети или в курилках, барах по пятницам. Вот самое важное, чтобы вот это обсуждение не прекращалось. Мы думаем, что пропаганда и информирование – это очень важно. Это источник сигнала, но не конечный модератор", - заверил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марат баширов, новости, эксперт, народ