Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии - 22.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии
Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии - 22.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии
Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем секрет хорошей идеологии, которая объединяет народ и развивает страну
2022-10-22T07:45
2022-10-22T07:45
марат баширов
новости
эксперт
народ
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"Есть народ, он разделяется на семьи, он разделяется на людей, у которых нет семьи, но они думают, что у них есть некое сообщество, родственники, друзья, коллеги. И они все время обсуждают. Раньше – на кухне, сейчас в соцсети или в курилках, барах по пятницам. Вот самое важное, чтобы вот это обсуждение не прекращалось. Мы думаем, что пропаганда и информирование – это очень важно. Это источник сигнала, но не конечный модератор", - заверил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
марат баширов, новости, эксперт, народ
Марат Баширов, Новости, эксперт, народ

Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии

07:45 22.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем секрет хорошей идеологии, которая объединяет народ и развивает страну
"Есть народ, он разделяется на семьи, он разделяется на людей, у которых нет семьи, но они думают, что у них есть некое сообщество, родственники, друзья, коллеги. И они все время обсуждают. Раньше – на кухне, сейчас в соцсети или в курилках, барах по пятницам. Вот самое важное, чтобы вот это обсуждение не прекращалось. Мы думаем, что пропаганда и информирование – это очень важно. Это источник сигнала, но не конечный модератор", - заверил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Марат БашировНовостиэкспертнарод
 
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