https://ukraina.ru/20221022/1040004356.html
Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии
Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии - 22.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии
Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем секрет хорошей идеологии, которая объединяет народ и развивает страну
2022-10-22T07:45
2022-10-22T07:45
2022-10-22T07:45
марат баширов
новости
эксперт
народ
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102413/66/1024136660_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_cde15fa6e56944a128adddd40054fb3a.jpg
"Есть народ, он разделяется на семьи, он разделяется на людей, у которых нет семьи, но они думают, что у них есть некое сообщество, родственники, друзья, коллеги. И они все время обсуждают. Раньше – на кухне, сейчас в соцсети или в курилках, барах по пятницам. Вот самое важное, чтобы вот это обсуждение не прекращалось. Мы думаем, что пропаганда и информирование – это очень важно. Это источник сигнала, но не конечный модератор", - заверил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102413/66/1024136660_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ee59f605385f30c4cdd5f6e867480506.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марат баширов, новости, эксперт, народ
Политолог рассказал, в чем секрет хорошей идеологии
Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем секрет хорошей идеологии, которая объединяет народ и развивает страну
"Есть народ, он разделяется на семьи, он разделяется на людей, у которых нет семьи, но они думают, что у них есть некое сообщество, родственники, друзья, коллеги. И они все время обсуждают. Раньше – на кухне, сейчас в соцсети или в курилках, барах по пятницам. Вот самое важное, чтобы вот это обсуждение не прекращалось. Мы думаем, что пропаганда и информирование – это очень важно. Это источник сигнала, но не конечный модератор", - заверил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.