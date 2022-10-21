https://ukraina.ru/20221021/1039973956.html

Марат Баширов о русских в информвойсках ВСУ и о "вынужденных патриотах" в IT-отрасли

Марат Баширов о русских в информвойсках ВСУ и о "вынужденных патриотах" в IT-отрасли - 21.10.2022 Украина.ру

Марат Баширов о русских в информвойсках ВСУ и о "вынужденных патриотах" в IT-отрасли

Почему важны обсуждения жизни на кухне и эффективны ли украинские информационные кампании рассказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру. Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T08:34

2022-10-21T08:34

2022-10-21T08:35

марат баширов

интервью

россия

украина

сша

сми

информация

информационная война

фейки

буча

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Почему важны обсуждения жизни на кухне и эффективны ли украинские информационные кампании рассказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.— Марат Фаатович, как вы считаете, почему Украина столь эффективна вне поля боя – в интернете, в распространении фейков по всему миру, в проведении пиар акций?— Я не считаю, что они эффективны. Я думаю, что они, конечно, имеют определенную структуру, которая работает в этом направлении, но все-таки, я не считаю, что они эффективны. То, что касается русскоязычной аудитории, она уже такая "привитая" относительно всех фейков, ложной информации.Что касается западной аудитории, там нет заслонов, нет фильтров. Там говорить эффективно или не эффективно – нельзя. Самое главное – мы должны понимать, что те, кто работает в этих информационных войсках ВСУ – эту русские люди. Они говорят на русском, у них менталитет русский, они в общем-то, гадят сами себе.Поэтому, все это очень быстро вскрывается, даже если давить на болевые точки социального мнения, это и разрушается очень быстро, поэтому и эффективность я бы не назвал высокой.- Вот свежий пример: Как пишет наше издание сейчас, 20 октября, Украина раздувает миф о том, что Россия создала населению Украины такие проблемы в энергетике, что они замерзнут, остались без света и тепла. При том, что 60 процентов довоенных мощностей у Украины сохранились. Но делается это с тем, чтобы представить Россию террористической организацией, хотя ту же ЗАЭС обстреливали они. А мы якобы как террористы забрали у них тепло. Это же изображают они изображают таким образом себя, как жертву России. Или взять Бучу… Почему мы все время отстаем от них? Почему они из любой сложной ситуации умеют сделать пиаракцию?— Давайте исключим слово "отстаем". Спросим любого гражданина России, оппозиционный он или нет – он вам скажет: "мы не отстаем". У нас есть своя аудитория, свой сектор общения в интернете.Вот я что-то написал… жителя Самары я не вижу, и он меня не видит. А житель Екатеринбурга не видит меня, а видит жителей Самары. Поэтому нет градусников, нет вот этого – "проигрываем-не проигрываем".Есть такое собственное ощущение, которое можно померить только через социологию, но эта шкала тоже очень кривая. Когда мы рассуждаем про ощущения гражданина России, Белоруссии, Украины, Англии, США– каждый меряет жизнь через собственные простые ощущения.Есть еда или нет, сколько она стоит, тепло или холодно. Поэтому, все эти рассуждения про эти истории – больше бомбят или меньше бомбят – мы меряем жизнь через собственные ощущения.— Очевидно, что у Украины и ее союзников гораздо больше медийных ресурсов и возможностей, чем у России. Что мы можем этому противопоставить?— Это вообще ложный посыл. У наших противников не больше ресурсов. Сеть, которую мы называем "интернет", все эти аккаунты, платформы – они имеют огромное количество аккаунтов, миллионы.На многих языках мира – не только на английском, на русском, испанском, хинди и так далее. Вот мы какую-то часть видим, по ней составляем какое-то представление, но это ложная идея. То, что проповедует Россия, Путин и люди, которые его поддерживают и что-то пишут в своих аккаунтах про традиционные ценности – это та грань вот этой, как мы называем "информационной войны".По сути, если убрать слово "война", то дискуссия – это выбор. Вам предлагают традиционные ценности – называть себя папой или "родитель номер один".Вот где проходит грань. Если делать анализ вот такой, я думаю, будет другая картина. Нет нормальных людей, которые хотят себя называть "родитель номер один".Я сейчас скажу крамольную мысль. Даже если он придерживается нетрадиционных связей – если он гомосексуалист, он не хочет быть "родитель номер один", он хочет быть папой или мамой.— Если взять СМИ Европы и США – их много, там ведь наше мнение не очень представлено?— Это не правда. Любой человек, способный пользоваться "гуглом", перевести ваше сообщение на английский язык или испанский, - он получает источник информации, вы этого не видите, вот реально.Каждый человек, который задумывается о том, что происходит, может получить собственное независимое представление о происходящем. Но мы этого не видим – мы думаем, что то, что написали газеты и есть для них истина в последней инстанции… Это уже давно не так, это лет 20 или 50 не так. С тех пор, как изобрели интернет.Он дает возможность составить собственное представление о том, что происходит, причем, оставаясь инкогнито. Поэтому мы находимся в некой иллюзии, что СМИ являются каналами, модерирующими сознание человека, но это не так.— То есть получается, если инфовойну мы не проигрываем, то наши СМИ действуют верно или что-то нужно улучшить?— Никто этого не знает, ни мы, ни они. Вы задумались, я задумался, правители тоже. Инструментов узнать, что в головах у сотен миллионов людей нет. Никто этого не знает. Всё, что проверяют социологические службы – это тренд, но не истина.— Говорят, что IT индустрия очень специфична и в России целый пласт таких специалистов, которые, мягко говоря, нам не помогают, что мы можем сделать с этим и как так вышло?— Это не правда. Вот у меня племянник айтишник, и это патриот, у него друзья патриоты. Они не готовы брать оружие и стрелять, кого-то убивать, но они в общем патриоты России. Людей, которые уехали из России несколько сотен тысяч, это правда, но людей, которые остались и готовы не стрелять, а что-то программировать – миллионы.Из тех людей, кто уехал за рубеж, есть "вынужденные патриоты", они готовы вернуться. Это вот мой приятель это произнес словосочетание. "Вынужденные патриоты" - люди, которые не готовы стрелять, но готовы защищать, это очень важная часть нашего общества.— Как вы оцениваете нашу работу с молодёжью? Почему у многих наших молодых современников заниженное понятие ответственности перед Родиной? Что нужно сделать, чтобы преодолеть этот недостаток в воспитании – в семье, в школе, в вузе, на улице? Или у нас делается достаточно в этом направлении?— Это провальное направление, но оно провальное не в фантазиях и идеях, а в том, что мы эту часть общества не обучили физическим способностям. То есть, они не умеют стрелять, они не знают, что взрыв – это не так страшно, если ты находишься на достаточном расстоянии от него. Они не умеют стрелять, они не знают мира физического воздействия на их тело. То, что у нас были вот эти спортивные лагеря, молодежные организации типа ДОСААФ. Вот это было отпущено, разрушено, но это, на самом деле, снимает барьер. Физическое воздействие не так страшно, если ты умеешь защищаться. Вот это им не объяснили. То есть человек верит в Россию, но не понимает, что взрыв гранаты - это не так страшно, если умеешь защищать себя. Вот эту часть государству надо восстанавливать.— Не знаете ли вы, какие бюджеты выделяются на фейки и пропаганду в Украине?— Это вообще не важно. Деньги в настоящем мире вообще роли не играют. Мы или американцы можем напечатать и раздать любое количество денег, вообще роли не играет. Роль играют идеи – раз, второе – владение физическими ресурсами. Идеи – это то, что у нас в голове, ресурсы – в земле и на земле – лес, нефть, газ, металлы, вот за что идет борьба. За мозг и физические ресурсы, деньги вообще роли не играют.— Можем ли мы сказать, что одна из сильных сторон в России – поддержка населения, которое сохраняется на одном примерно уровне?— Самая главная сила – память. У вас есть мама и папа, они вам рассказывали, что для них ценно. Им рассказывали их родители, то есть – наши бабушки и дедушки.Вот то, что принимается нашими родителями, и их прародителями. Вот это называется история страны. История тех людей, которые живут на определенной территории, у них есть взгляды, как жить и работать, что важно, а что нет. Это называется дух народа.У нас это сложнее. У нас около двухсот народностей, но мы как-то умудряемся жить вместе на этой территории. Вот это самое главное – не информация важна, а память.— В чем секрет хорошей идеологии, которая объединяет народ и развивает страну?— Есть народ, он разделяется на семьи, он разделяется на людей, у которых нет семьи, но они думают, что у них есть некое сообщество, родственники, друзья, коллеги. И они все время обсуждают. Раньше – на кухне, сейчас в соцсети или в курилках, барах по пятницам. Вот самое важное, чтобы вот это обсуждение не прекращалось.Мы думаем, что пропаганда и информирование – это очень важно. Это источник сигнала, но не конечный модератор. Вот вы вопросы написали, я на них ответил, но в конечном итоге, это будет обсуждаться в этих неформальных сетях. Человека не обманешь, ни у нас, ни в Англии или США. Вот эта самая главная иллюзия элит.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

марат баширов, интервью, россия, украина, сша, сми, информация, информационная война, фейки, буча