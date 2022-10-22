https://ukraina.ru/20221022/1039989995.html

Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине

Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине - 22.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине

Каждый человек, который задумывается о том, что происходит на Украине, может получить собственное независимое представление о происходящем. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-22T04:00

2022-10-22T04:00

2022-10-22T04:00

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"Но мы этого не видим – мы думаем, что то, что написали газеты и есть для них истина в последней инстанции… Это уже давно не так, это лет 20 или 50 не так. С тех пор, как изобрели интернет. Он дает возможность составить собственное представление о том, что происходит, причем, оставаясь инкогнито. Поэтому мы находимся в некой иллюзии, что СМИ являются каналами, модерирующими сознание человека, но это не так", - заверил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, новости, политолог, марат баширов, сми