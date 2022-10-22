https://ukraina.ru/20221022/1039989995.html
Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине
Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине - 22.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине
Каждый человек, который задумывается о том, что происходит на Украине, может получить собственное независимое представление о происходящем. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-22T04:00
2022-10-22T04:00
2022-10-22T04:00
эксперт
новости
политолог
марат баширов
сми
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"Но мы этого не видим – мы думаем, что то, что написали газеты и есть для них истина в последней инстанции… Это уже давно не так, это лет 20 или 50 не так. С тех пор, как изобрели интернет. Он дает возможность составить собственное представление о том, что происходит, причем, оставаясь инкогнито. Поэтому мы находимся в некой иллюзии, что СМИ являются каналами, модерирующими сознание человека, но это не так", - заверил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102488/36/1024883648_0:0:3244:2432_1920x0_80_0_0_cdcc4529b1f6aa4322b870034a739c03.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, новости, политолог, марат баширов, сми
Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине
Каждый человек, который задумывается о том, что происходит на Украине, может получить собственное независимое представление о происходящем. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
"Но мы этого не видим – мы думаем, что то, что написали газеты и есть для них истина в последней инстанции… Это уже давно не так, это лет 20 или 50 не так. С тех пор, как изобрели интернет. Он дает возможность составить собственное представление о том, что происходит, причем, оставаясь инкогнито. Поэтому мы находимся в некой иллюзии, что СМИ являются каналами, модерирующими сознание человека, но это не так", - заверил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.