Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев - 21.10.2022 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20221021/1039961788.html
Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев
Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев - 21.10.2022 Украина.ру
Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев
21 октября 1947 года силами Министерства госбезопасности УССР началась операция "Запад". В рамках операции, ставшей одной из крупнейших против украинских... Украина.ру, 21.10.2022
2022-10-21T01:00
2022-10-21T01:00
история
история
оун-упа
1940-е
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21 октября 1947 года силами Министерства госбезопасности УССР началась операция "Запад". В рамках операции, ставшей одной из крупнейших против украинских националистов, началось выселение их ближайших родственников вглубь России. Главной целью операции был подрыв базы ОУН* и УПА* на Западной УкраинеЕще в 1944 году, по мере продвижения вглубь Украины и ее освобождения от нацистов, советские войска встретились с новым противником. Силы УПА* были не столь многочисленны, чтобы оказать сильное военное сопротивление, но их было достаточно для того, чтобы создать максимальные неудобства наступавшей советской армии. Кроме того, регулярные нападения на представителей советской администрации на местах, особенно в селах, дезорганизовывало ее работу.Первые выселения начались еще в 1944 году по инициативе самого Берии. Он предложил выселить в Сибирь членов семей активных ОУНовцев и членов УПА*. Речь шла о родственниках погибших, арестованных или осужденных членов подпольных организаций. В общей сложности в ходе выполнения этого приказа было выселено порядка 36 тысяч человек.К 1947 году ситуацию удалось переломить, чередуя кнут (депортации и аресты) и пряник (амнистии для добровольно сдавшихся). Силы УПА* значительно поредели, и больше не было необходимости проводить против них масштабные войсковые операции. Однако тех, кто ушел в подполье, искать стало значительно сложнее. Они разбивались на крошечные группы и проявляли себя лишь изредка. Агентурная работа приносила кое-какие плоды, но позволяла охватить лишь незначительную часть.Ушедшие в подполье националисты имели бесперебойную базу поддержки в западноукраинских селах, которая сложилась там еще во времена польского владычества. На то, чтобы поодиночке переловить оставшихся в подполье членов ОУН и УПА, ушли бы годы, если не десятилетия.Поэтому министр госбезопасности УССР Савченко предложил провести еще одну массовую операцию по выселению антисоветски настроенного населения западноукраинских областей и тем самым окончательно подорвать базу повстанчества.Предложение Савченко было поддержано заместителем главы МГБ Огольцовым. Вместе они обратились с ходатайством к министру госбезопасности Абакумову. Ходатайство было рассмотрено на заседании Политбюро и одобрено. В конце августа 1947 года Абакумовым был подготовлен приказ № 00430 "О выселении семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины".Выселению подлежали все члены семей убитых, арестованных, осужденных или остающихся в рядах УПА* активистов. Их близкие родственники выселению подлежали только в том случае, если жили с ними в одном доме.В операции планировалось задействовать порядка 45 тысяч человек: военнослужащих, пограничников, сотрудников МВД и МГБ. Во Львове был размещен оперативный штаб во главе с заместителем министра внутренних дел УССР Дятловым. Операция планировалась в условиях секретности, даже партийное руководство на местах было осведомлено только за пару дней до её начала.Все депортируемые подлежали переселению в несколько отдаленных областей: Свердловскую, Молотовскую (ныне Пермскую), Кемеровскую, Кировскую, Тюменскую, Челябинскую, Архангельскую, Вологодскую, Читинскую и Карагандинскую.Операция "Запад" началась ранним утром 21 октября на территории Львовской, Станиславской (ныне Ивано-Франковская), Дрогобычской (ныне часть Львовской области), Тернопольской, Ровенской и Волынской областей. Единственным западным регионом, избежавшим выселения, стало Закарпатье. Эта область была передана УССР Чехословакией в 1946 году, и влияние ОУН* там было незначительным.В общей сложности выселению подверглись свыше 76 тысяч человек.Стоит отметить, что депортация "оуновцев" имела существенные отличия от депортации по национальному признаку, ранее проведенные СССР. В их случае решение принималось индивидуально, на основании заключения районных отделов внутренних дел. Без этого выселение не могло состояться.Зато депортируемые по национальному признаку могли взять с собой определенное количество личных вещей на новое место жительства, тогда как депортируемые по "оуновской" линии подвергались конфискации имущества.Первоначально предполагалось, что все высылаемые покинут родные места только на ограниченный срок. Однако в 1950 году вышло постановление, согласно которому депортированные считались высланными навечно.На спецпоселении они пользовались свободой, однако не имели права покидать свой населенный пункт без разрешения и вынуждены были регулярно отмечаться у коменданта.С 1954 года начался демонтаж режима спецпоселений. Однако депортированные по националистической линии были затронуты новой политикой самыми последними. Первоначальные льготы и послабления хрущевского режима их не коснулись. Для них режим был отменен только в конце 50-х годов. Правда, в отличие от некоторых депортированных народов, они имели возможность вернуться домой.Стоит отметить, что почти все инициаторы и руководители операции "Запад" позднее попали в опалу при Хрущеве.Абакумов был расстрелян, Савченко со скандалом уволен, Огольцов исключен из партии и лишен звания генерал-лейтенанта. Разве что Дятлов отделался простым увольнением в запас. Правда, связана эта опала была не с их ролью в депортации, а влиянием в период Берии.* организация запрещенная в Российской Федерации
https://ukraina.ru/20211012/1032435768.html
https://ukraina.ru/20210528/1031494806.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, оун-упа, 1940-е
История, История, ОУН-УПА, 1940-е

Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев

01:00 21.10.2022
 
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Евгений Антонюк
публицист
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21 октября 1947 года силами Министерства госбезопасности УССР началась операция "Запад". В рамках операции, ставшей одной из крупнейших против украинских националистов, началось выселение их ближайших родственников вглубь России. Главной целью операции был подрыв базы ОУН* и УПА* на Западной Украине
Еще в 1944 году, по мере продвижения вглубь Украины и ее освобождения от нацистов, советские войска встретились с новым противником. Силы УПА* были не столь многочисленны, чтобы оказать сильное военное сопротивление, но их было достаточно для того, чтобы создать максимальные неудобства наступавшей советской армии. Кроме того, регулярные нападения на представителей советской администрации на местах, особенно в селах, дезорганизовывало ее работу.
Первые выселения начались еще в 1944 году по инициативе самого Берии.
Он предложил выселить в Сибирь членов семей активных ОУНовцев и членов УПА*. Речь шла о родственниках погибших, арестованных или осужденных членов подпольных организаций. В общей сложности в ходе выполнения этого приказа было выселено порядка 36 тысяч человек.
К 1947 году ситуацию удалось переломить, чередуя кнут (депортации и аресты) и пряник (амнистии для добровольно сдавшихся). Силы УПА* значительно поредели, и больше не было необходимости проводить против них масштабные войсковые операции. Однако тех, кто ушел в подполье, искать стало значительно сложнее. Они разбивались на крошечные группы и проявляли себя лишь изредка. Агентурная работа приносила кое-какие плоды, но позволяла охватить лишь незначительную часть.
Ушедшие в подполье националисты имели бесперебойную базу поддержки в западноукраинских селах, которая сложилась там еще во времена польского владычества. На то, чтобы поодиночке переловить оставшихся в подполье членов ОУН и УПА, ушли бы годы, если не десятилетия.
ОУН-УПА
12 октября 2021, 01:05
Дмитрий Медведев обнародовал документ о зверствах украинских националистовЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал программную статью по украинскому вопросу, суть которой в том, что там сейчас не с кем договариваться. А нынешний украинский политикум - сборище продажных маргиналов. Но помимо рассуждений о современности этой страны, Медведев привел весьма любопытный архивный документ.
Поэтому министр госбезопасности УССР Савченко предложил провести еще одну массовую операцию по выселению антисоветски настроенного населения западноукраинских областей и тем самым окончательно подорвать базу повстанчества.
Предложение Савченко было поддержано заместителем главы МГБ Огольцовым. Вместе они обратились с ходатайством к министру госбезопасности Абакумову. Ходатайство было рассмотрено на заседании Политбюро и одобрено. В конце августа 1947 года Абакумовым был подготовлен приказ № 00430 "О выселении семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины".
Выселению подлежали все члены семей убитых, арестованных, осужденных или остающихся в рядах УПА* активистов. Их близкие родственники выселению подлежали только в том случае, если жили с ними в одном доме.
В операции планировалось задействовать порядка 45 тысяч человек: военнослужащих, пограничников, сотрудников МВД и МГБ. Во Львове был размещен оперативный штаб во главе с заместителем министра внутренних дел УССР Дятловым. Операция планировалась в условиях секретности, даже партийное руководство на местах было осведомлено только за пару дней до её начала.
Все депортируемые подлежали переселению в несколько отдаленных областей: Свердловскую, Молотовскую (ныне Пермскую), Кемеровскую, Кировскую, Тюменскую, Челябинскую, Архангельскую, Вологодскую, Читинскую и Карагандинскую.
28 мая 2021, 01:00
Атака на Грубешув. Как бандеровцы и поляки стали братьями по оружиюВ ночь с 27 на 28 мая 1946 года состоялась самая известная совместная операция Украинской повстанческой армии (УПА*) и Армии Крайовой (АК) - атака на польский город Грубешув. Однако сотрудничество УПА* и АК началось ещё раньше
Операция "Запад" началась ранним утром 21 октября на территории Львовской, Станиславской (ныне Ивано-Франковская), Дрогобычской (ныне часть Львовской области), Тернопольской, Ровенской и Волынской областей. Единственным западным регионом, избежавшим выселения, стало Закарпатье. Эта область была передана УССР Чехословакией в 1946 году, и влияние ОУН* там было незначительным.
В общей сложности выселению подверглись свыше 76 тысяч человек.
Стоит отметить, что депортация "оуновцев" имела существенные отличия от депортации по национальному признаку, ранее проведенные СССР. В их случае решение принималось индивидуально, на основании заключения районных отделов внутренних дел. Без этого выселение не могло состояться.
Зато депортируемые по национальному признаку могли взять с собой определенное количество личных вещей на новое место жительства, тогда как депортируемые по "оуновской" линии подвергались конфискации имущества.
Первоначально предполагалось, что все высылаемые покинут родные места только на ограниченный срок. Однако в 1950 году вышло постановление, согласно которому депортированные считались высланными навечно.
25 сентября 2018, 07:45
25 сентября. Бандеровцам просят запретить возвращение на Западную УкраинуВ этот день в 1956 г. руководство советской Украины обратилось в Москву с подробной докладной запиской, в которой описывало, что столкнулось с новой для себя проблемой. На Западной Украине вновь стали поднимать голову, казалось бы, уже разгромленные националистические повстанцы.
На спецпоселении они пользовались свободой, однако не имели права покидать свой населенный пункт без разрешения и вынуждены были регулярно отмечаться у коменданта.
С 1954 года начался демонтаж режима спецпоселений. Однако депортированные по националистической линии были затронуты новой политикой самыми последними. Первоначальные льготы и послабления хрущевского режима их не коснулись. Для них режим был отменен только в конце 50-х годов. Правда, в отличие от некоторых депортированных народов, они имели возможность вернуться домой.
Стоит отметить, что почти все инициаторы и руководители операции "Запад" позднее попали в опалу при Хрущеве.
Абакумов был расстрелян, Савченко со скандалом уволен, Огольцов исключен из партии и лишен звания генерал-лейтенанта. Разве что Дятлов отделался простым увольнением в запас. Правда, связана эта опала была не с их ролью в депортации, а влиянием в период Берии.
* организация запрещенная в Российской Федерации
 
ИсторияИсторияОУН-УПА1940-е
 
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Заголовок открываемого материала
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01:00Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев
19:59Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ
19:50Недетские шалости президента Зеленского. Не единожды совравши, кто ж ему не верит
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