https://ukraina.ru/20221021/1039953324.html
Эксперт: ядерная безопасность – одна из причин конфликта
Эксперт: ядерная безопасность – одна из причин конфликта - 21.10.2022 Украина.ру
Эксперт: ядерная безопасность – одна из причин конфликта
Во многом из-за угрозы размещения на Украине ядерного оружия и слов президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, Россия была вынуждена перейти к решительным действиям, объяснил в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович
2022-10-21T06:15
2022-10-21T06:15
2022-10-21T06:15
новости
ядерная безопасность
россия
украина
никита мендкович
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Помощник госсекретаря США по контролю над вооружением Мэлори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3.По мнению Мендковича, это попытка разрядить ситуацию на фоне такого, как появляется информация, что НАТО готовит провокации на Украине с использованием ядерного оружия. Однако этот шаг формален, считает он, потому что требует нейтрального статуса Украины.Таким образом, по его мнению, разговор о возможном СНВ-4 ситуацию никак не меняет.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерная безопасность, россия, украина, никита мендкович
Новости, ядерная безопасность, Россия, Украина, Никита Мендкович
Эксперт: ядерная безопасность – одна из причин конфликта
Во многом из-за угрозы размещения на Украине ядерного оружия и слов президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, Россия была вынуждена перейти к решительным действиям, объяснил в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович
Помощник госсекретаря США по контролю над вооружением Мэлори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3.
По мнению Мендковича, это попытка разрядить ситуацию на фоне такого, как появляется информация, что НАТО готовит провокации на Украине с использованием ядерного оружия. Однако этот шаг формален, считает он, потому что требует нейтрального статуса Украины.
Именно из-за угрозы размещения ПРО и пусковых установок наступательных вооружений на территории Украины, Россия во многом и вынуждена была перейти к силовому решению вопроса.
Таким образом, по его мнению, разговор о возможном СНВ-4 ситуацию никак не меняет.
Полный текст интервью читайте здесь
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