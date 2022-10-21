https://ukraina.ru/20221021/1039953324.html

Эксперт: ядерная безопасность – одна из причин конфликта

Эксперт: ядерная безопасность – одна из причин конфликта - 21.10.2022 Украина.ру

Эксперт: ядерная безопасность – одна из причин конфликта

Во многом из-за угрозы размещения на Украине ядерного оружия и слов президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, Россия была вынуждена перейти к решительным действиям, объяснил в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович

2022-10-21T06:15

2022-10-21T06:15

2022-10-21T06:15

новости

ядерная безопасность

россия

украина

никита мендкович

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Помощник госсекретаря США по контролю над вооружением Мэлори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3.По мнению Мендковича, это попытка разрядить ситуацию на фоне такого, как появляется информация, что НАТО готовит провокации на Украине с использованием ядерного оружия. Однако этот шаг формален, считает он, потому что требует нейтрального статуса Украины.Таким образом, по его мнению, разговор о возможном СНВ-4 ситуацию никак не меняет.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ядерная безопасность, россия, украина, никита мендкович