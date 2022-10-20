https://ukraina.ru/20221020/1039920161.html

Никита Мендкович: Появилась информация, что Украина может использовать ядерный боеприпас

Никита Мендкович: Появилась информация, что Украина может использовать ядерный боеприпас - 20.10.2022 Украина.ру

Никита Мендкович: Появилась информация, что Украина может использовать ядерный боеприпас

Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T08:34

2022-10-20T08:34

2022-10-20T08:34

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украина

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Есть данные, позволяющие предполагать, что США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить Москву в использовании оружия массового поражения и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Никита, Соединенные Штаты готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, об этом заявила Мэлори Стюарт, помощник госсекретаря США по контролю над вооружением. Какие сигналы для нас подают Штаты в этом случае?– На мой взгляд это попытка разрядить ситуацию на фоне информации о подготовке натовской стороной провокаций на Украине, с использованием ядерного оружия. Другое дело, что этот шаг во многом формален, потому что обеспечение стратегического сдерживания, стратегического баланса и компромисса требует нейтрального статуса Украины.Об этом Россия говорила еще в январе. Именно из-за угрозы размещения ПРО и пусковых установок наступательных вооружений на территории Украины, Россия во многом и вынуждена была перейти к силовому решению вопроса.Тем более, что, напомню, Киев заявил о том, что планирует нарушить режим нераспространения ядерного оружия, начать разработку собственного ядерного оружия, а подразделения украинской армии 19 февраля совершили нападение на посты пограничной охраны в Ростовской области, насколько я помню.Поэтому мы имеем то, что имеем. Поэтому на текущий момент разговор о возможном СНВ-4 сам по себе является неким благоприятным сигналом, но ситуацию не меняет, угроза России не устранена. США не признали свою ответственность за развязывание конфликта на Украине, в этом вся проблема.– Продолжаются учения НАТО по ядерному сдерживанию, под названием "Стойкий полдень", которые продлятся до 30 октября, они проходят всего лишь в тысяче километров от границы с Россией. Это давно спланированные учения или некое сконцентрированное внимание на ядерных силах России?– Повторюсь, сейчас, к сожалению, ядерная угроза по вине НАТО возросла. Я должен напомнить, появилась информация в начале октября, что при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в городе Николаев. Туда были доставлены из Европы таблетки иодида калия, который предписывается применять в случае угрозы лучевой болезни, и соответственно, они даже распространяются среди населения.Все это наводит на мысль о том, что США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить Москву в использовании оружия массового поражения и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, которая в нынешних условиях начинает задавать все больше вопросов. Почему из-за американских амбиций, из-за американской оккупации Украины, они вынуждены вводить санкции и терпеть от них огромные убытки, уничтожать собственную промышленность.Поэтому, к сожалению, США непрерывно повышают ставки, в том числе, в ядерной сфере. Это проблема и это опасность.– Поговорим о двадцатом съезде Коммунистической партии Китая. Два фактора: Китай, который находится на подъеме и третий пятилетний срок правления Си Цзиньпина. Насколько это идет вразрез со стратегическими интересами Штатов?– США обозначили в недавней доктрине Байдена-Харриса, что воспринимают и Россию, и Китай – в разных контекстах – но равно как конкурентов и противников. Тех и других планируется сдерживать, и тем и другим планируется противостоять.Учитывая не столь давнее заявление Байдена о том, что, несмотря на то, что США ранее признавали Тайвань территорией Китая, они рассматривают возможность вооруженного вмешательства в конфликт между сепаратистами и законным правительством в Пекине - это говорит о том, что нынешняя администрация США воспринимает Китай как одного из фундаментальных противников и будет с ним бороться.Более того, я не исключал бы, что в конечном итоге вооруженное острие может быть обращено не против России, а против Китая. Россия имеет очень сильное наступательное вооружение, в том числе, качественное, на поколение превосходящее то, что есть в НАТО.НАТО не смогли создать системы ПРО в Скандинавии и на Украине, чтобы парализовать российскую стратегическую группировку в Центральной России на западе. Таким образом, нападение на Россию становится опасным для НАТО, что, кстати, признавали ряд бывших командующих группировкой НАТО в Европе.Китай – у них гораздо меньше арсенал, там менее пятисот ядерных носителей. Более того, у них достаточно слабая система ПРО. Поэтому я не исключаю, что США сейчас рассматривают вариант даже прямого вооруженного нападения на Китай, потому что, как вы верно сказали, Китай на подъеме, а вот у США армия переживает серьезный кризис.Им предстоит демонтировать значительную часть ВМФ, их открытые источники пишут о серьезнейшем недоборе в армию, о системных проблемах подготовки, перевооружения армии, которые могут потребовать очень больших реформ. Учитывая, что сейчас электорат США требует больших социальных трат, на это они пойти не могут.Поэтому у США остается достаточно короткий промежуток, когда они реально могут пытаться решить какие-то свои внешнеполитические задачи военной силой. Дальше - всё.– Интересное заявление госсекретаря Энтони Блинкена прозвучало на мероприятии в Стенфордском университете: "Без руководства США мир сам себя не организует". Как бы - "если не мы, то будет вакуум". Насколько США готовы к такому сценарию, что они больше не будут мировым гегемоном?– Для нынешней элиты это недопустимое совершенно развитие ситуации. Нынешняя элита, причем можно говорить о нескольких последних президентах, вскормлена на достаточно специфической идеологии протестантской исключительности.Американцы считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, который в силу истории, как они формировались, в силу имеющейся у них правовой основы, имеют право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю. Как они считают – для общего блага. Но, по факту - это является определенным прикрытием колониализма. То, что британец Киплинг в свое время писал о "бремени белого человека", сейчас США примеряют на себя, как бремя американского демократа и протестанта.Это большая проблема, и США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна. Именно с фантомными болями о своем статусе мирового гегемона и связана их агрессивная политика на Украине. Недаром Генсек НАТО говорил, что поражение Украины станет поражением НАТО, а по факту - поражением США.Если сейчас России удастся отстоять свою независимость, если удастся освободить народ Украины от марионеточного правительства в Киеве, это будет означать, что блок НАТО начнет распадаться. Первым ударом было бегство из Афганистана, когда блок показал свою недееспособность. Поражение на Украине заставит Европу понять, что США - это не решение, это проблема.Они сами начнут формировать свой собственный центр силы, а США действительно окажутся в гораздо худшем положении, упадут до уровня, на котором они находились перед Второй мировой войной.– Появятся ли какие-то страны на смену США? Некоторые специалисты пророчат эту роль Китаю. Или наступит многополярный мир?– Скорее наступит многополярный мир. Я не думаю, что Россия или Китай захотят повторять ошибки США и навязать в одиночку или парно с кем-то, свою гегемонию всему миру. Весь мир победить невозможно. У людей есть стремление к свободе, у национальных государств есть стремление к суверенитету, чем, кстати, обусловлен массовый антиамериканизм в мире, массовый протест против навязывания американского доктринерства и ценностей.Я считаю, что мир станет действительно многополярным. США сейчас своей санкционной агрессией фактически топором разрубили систему международной интеграции, международной торговли. И, соответственно, возникают новые региональные блоки – БРИКС, ШОС, Конференция стран Азии, которая недавно прошла в Астане. Все это альтернативные площадки для стран, которые не поддерживают санкции, не намерены из-за агрессивного поведения США останавливать экономическую жизнь.Будут формироваться подобные блоки в Евразии, в Латинской Америке. Со временем, повторюсь, после завершения конфликта на Украине, подобный блок возникнет и в Западной Европе. Поскольку, скорее всего, терпение европейцев - не только элит, но и народов - будет исчерпано, и они начнут сами решать свою судьбу, без оглядки на Вашингтон с его мессианскими комплексами.– Состоялось 12 октября заседание европейских стран в Люксембурге, обсуждали шестой пакет военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для подготовки военных ВСУ. МИД Венгрии сразу же заявил, что это не очень хорошая идея. А с каких пор Евросоюз стал военным блоком?– По факту Евросоюз в данном случае выступает как структура, подчиненная НАТО и США. Именно в этом качестве их надо рассматривать. Другое дело, что у них чуть более длинный поводок и, используя маневр, они пытаются уклониться от наиболее проблемных вещей. То, что, например, школы эти создаются, но по факту основную роль в них все-таки играют американские и британские офицеры, и они будут нести основные расходы на подготовку украинских боевиков.Другое дело, что в Европе они рекрутируют наемников очень активно. Напомню, что сейчас на востоке Украины до трети группировки (ВСУ – Ред.) - это иностранные наемники. Наши разведчики сообщают, что слышна в эфире в основном польская и немецкая речь. Фактически определенный мобилизационный резерв, более-менее квалифицированный, на Украине исчерпан. И сейчас падающий режим Зеленского подпирают иностранными наемниками.Именно поэтому затягивается война, именно поэтому до сих пор освобождение Украины не завершено. Украинцы скорее хотели бы уже все это закончить, освободиться - и выбирать свою судьбу самим. Но для США, для НАТО такой вариант неприемлем. – В украинском кризисе интересную роль приобретает фигура Илана Маска, то он сначала решает финансировать "Старлинк" на Украине, то потом решает не финансировать, то потом снова решает финансировать. Теперь Маск заявляет, что Россия рассматривает Крым так, как США - Гавайи, то есть, как свою важнейшую неотъемлемую часть. И если будет риск потери Крыма – то это ядерные удары, переход к Третьей мировой войне. Как вы понимаете риторику Маска, заточена ли она на деэскалацию конфликта?– Маск является частью элиты США, которая выступает против конфронтации. Я напомню, что RAND Corporation выпускала доклад об угрозе ядерного конфликта в случае, если США пойдет на дальнейшую эскалацию на территории Украины. Назывались конкретные сценарии применения тактического ядерного оружия.Кроме того, надо обратить внимание на позицию части научного сообщества США, которое реализовало публикацию в "Nature" - об угрозе ядерной войны. В США идет полузакрытая-полуоткрытая полемика об уровне допустимой конфронтации с Россией. И Маск, как часть американской элиты, участвует в этом.Безусловно, я не вижу готовности к реальному миру с Россией даже со стороны той группировки, частью которой является Илон Маск, потому что на текущий момент он, его компания оказывает поддержку Украине.Более того, последние крупные операции украинских войск были бы невозможны без использования "Старлинк", который спаивает командную систему у группировки, естественно, наравне с американскими и британскими офицерами, которые находятся в штабах, вплоть до батальонного уровня уже.Так или иначе, речь идет о том, что за конфронтацию пока выступает большая часть американской элиты. Но часть боится ее наращивать, потому что речь может идти не о потере определенных бонусов и доходов от эксплуатации зарубежных, фактически колоний, как Украина и не только. А речь может идти о серьезном разрушении собственной страны и собственных жизней.Именно поэтому они стремятся не допустить нарастание конфронтации, просто потому, что действительно, если угроза независимости и существованию России возникнет, то Россия применит ядерное оружие. Они это понимают, и пытаются не доводить Россию до подобной черты.– В Белоруссии допустили применение превентивных мер при угрозе стране. Какова вероятность втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт на Украине?– Я повторю то, что сказал чуть ранее. RAND Corporation опубликовала несколько сценариев эскалации. В том числе, речь шла о развертывании группировки НАТО в полном масштабе в Европе на границах с Россией и, самое главное – использование структурных узлов на территории НАТО для операции против России на территории Украины. В этом случае RAND прогнозировала возможное нанесение ударов тактическим ядерным оружием по опорным базам НАТО. Именно этого он призывал не допустить.Белоруссия – это часть союзного государства России и Белоруссии. И вполне естественно, Россия будет защищать ее суверенитет как свой. Если действительно возникнет угроза натовской агрессии, удары будут, в том числе, по инфраструктуре НАТО на территории в Европе. С использованием всех необходимых средств.Единственный способ этого не допустить – не доводить Россию до греха, отказаться от дальнейшей эскалации, принять свое поражение. Это должны понимать и Западная Европа, и США.

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сво, сша, нато, украина, ядерное оружие, рф, политика