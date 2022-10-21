Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов - 21.10.2022 Украина.ру
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Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов
Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов - 21.10.2022 Украина.ру
Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов
Спецоперация может длится годами, поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-21T04:30
2022-10-21T04:30
новости
сво
петр акопов
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Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.Он добавил, что возник комплекс разных последствий, "которые нужно решать если не в авральном режиме, то в режиме повышенной ответственности".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, сво, петр акопов
Новости, СВО, Петр Акопов

Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов

04:30 21.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Спецоперация может длится годами, поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.
В первые дни были ожидания и надежды, что это все может за несколько месяцев закончится. Таких иллюзий уже давно нет. Пришло понимание, что спецоперация может длится годами. Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
Он добавил, что возник комплекс разных последствий, "которые нужно решать если не в авральном режиме, то в режиме повышенной ответственности".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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