https://ukraina.ru/20221021/1039941494.html

Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов

Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов - 21.10.2022 Украина.ру

Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов

Спецоперация может длится годами, поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-21T04:30

2022-10-21T04:30

2022-10-21T04:30

новости

сво

петр акопов

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.Он добавил, что возник комплекс разных последствий, "которые нужно решать если не в авральном режиме, то в режиме повышенной ответственности".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, петр акопов