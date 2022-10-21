Пришло понимание, что спецоперация может длится годами – Акопов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Спецоперация может длится годами, поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.
В первые дни были ожидания и надежды, что это все может за несколько месяцев закончится. Таких иллюзий уже давно нет. Пришло понимание, что спецоперация может длится годами. Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту.
Он добавил, что возник комплекс разных последствий, "которые нужно решать если не в авральном режиме, то в режиме повышенной ответственности".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.