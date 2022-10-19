https://ukraina.ru/20221019/1039923746.html

Петр Акопов: Путин сделал первый шаг к созданию Ставки верховного командования

Петр Акопов: Путин сделал первый шаг к созданию Ставки верховного командования - 19.10.2022 Украина.ру

Петр Акопов: Путин сделал первый шаг к созданию Ставки верховного командования

Мы вступили в принципиально новый этап жизни страны. Он связан не только с тем, что она увеличивается в размере и мы решаем украинскую проблему, а с тем, что... Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T17:15

2022-10-19T17:15

2022-10-19T17:16

интервью

владимир путин

россия

сво

украина

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Мы вступили в принципиально новый этап жизни страны. Он связан не только с тем, что она увеличивается в размере и мы решаем украинскую проблему, а с тем, что будет меняться само устройство страны. Оно будет меняться сильнее, чем мы могли представить, прогнозирует обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.- Петр, это ответ на запрос общества по созданию ГКО? - Это управленческое решение связано с тем, что стране надо лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды.ГКО – это немножко другое. Это не то, что вводится сейчас. ГКО был высшим органом власти в стране, у которого в руках была вся власть. В годы Великой Отечественной войны он замещал и парламент, и правительство. Напомню, что тогда сессии Верховного Совета вообще не собирались.Нынешний координационный центр нужен, чтобы вся работа между регионами, чиновниками и разными отраслями экономики лучше координировалась и лучше управлялась.Это правильный шаг. Его нужно было сделать давно. Но только сейчас решили, что пора.- Насколько вы считаете правильной тактику, чтобы принимать более строгие меры внутри страны постепенно, а не с первого дня СВО?- В первые дни были ожидания и надежды, что это все может за несколько месяцев закончится. Таких иллюзий уже давно нет. Пришло понимание, что спецоперация может длится годами. Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту. Возник комплекс самых разных последствий, которые нужно решать если не в авральном режиме, то в режиме повышенной ответственности.- Просто раньше мы боялись признавать ошибки, чтобы не подыгрывать украинской пропаганде, а сейчас это как-то ушло.- Формально в создании этого органа нет никакого признания ошибок. Создали и создали. Ошибки были в том, как у нас была устроена система управления до этого. Дело не в том, что она не была военной. А в том, что в ней было много тонких мест: приписок, коррупции и всего остального.Власть с этим боролась, но в режиме мирного времени, не всегда понимая и зная, где у нас чего не хватало, где что прогнило и заржавело. А теперь, когда все это работает в военном режиме, нельзя просто ждать и постепенно улучшать. Нужны чрезвычайные военные меры.Это не значит, что теперь Мишустин сможет всех увольнять, сажать и расстреливать. Просто чиновники поймут, что теперь спрос с них будет еще больше. И все вещи, которые касаются обеспечения СВО, будут на другом уровне контроля. Они теперь будут отвечать не перед губернаторами или министерствами, а перед единым координирующим центром, который будет всем заниматься.Это еще не ГКО и не Ставка верховного командования, но это шаг в эту сторону. Путин считает, что это решение соответствует уровню проблем, которые есть. Вызовы – громадные. С помощью этого решения он хочет повысить управляемость и качество работы аппарата.- Ожидаете ли вы, что теперь произойдут реальные изменения в нашей миграционной политике?- Конечно, произойдут. Потому что трагедия на полигоне в Белгороде, когда добровольцы то ли узбекского, то ли таджикского происхождения расстреляли своих же сослуживцев, – лишний звоночек, напоминающий о том, что у нас с миграцией все непросто.У нас в стране живет несколько миллионов мигрантов. Степень их адаптации и лояльности к новому государству не просто нужно жестче контролировать, но и встраивать в работу, имеющую отношение к национальной безопасности на фоне боевых действий.Понятно, что нам нужны рабочие руки. К сожалению, это факт. Как мы ни хотели обойтись своими руками, на больших стройках нам не обойтись без мигрантов. Просто это должно более жестко контролироваться, не допуская махинаций в виде получения гражданства за взятки. Нужны понятные, но жесткие условия.Потому что при все нашем прошлом и будущем со всеми среднеазиатскими республиками, вопрос с мигрантами может стать опасен, если с его помощью враг попытается раскачать ситуацию внутри страны и поставить нас на колени.- При каких условиях можно будет ожидать еще более жестких мер внутри страны?- Это будет зависеть от того, как машина государственного управления будет перестраиваться. Все эти восемь месяцев она перестраивается со скрипом. Весной посмотрим, как она приспособится к реальным вызовам по ходу боевых действий и проблем в экономике. Если этого будет недостаточно, Путин пойдет на более жесткие меры. Но не в смысле кадровом, а в смысле перестраивания госаппарата в режиме военного времени.- А когда общество окончательно поймет, чем мы занимаемся на Украине и почему это важно?- Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно. Нет смысла думать, что это само собой рассосется и все будет как раньше. Мы вступили в принципиально новый этап жизни страны. Он связан не только с тем, что она увеличивается в размере и мы решаем украинскую проблему. А с тем, что будет меняться само устройство страны. Оно будет меняться сильнее, чем мы могли представить.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20221019/1039917529.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, владимир путин, россия, сво, украина