США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России

"Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам", - указывается в сообщении госдепа, опубликованном в связи с якобы поставками Ираном беспилотников.