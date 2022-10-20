https://ukraina.ru/20221020/1039934219.html
США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России
США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России - 20.10.2022 Украина.ру
США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России
США полны решимости применить санкции, чтобы не допустить предположительных поставок Ираном "опасного оружия" России, сообщает госдепартамент США
2022-10-20T08:39
2022-10-20T08:39
2022-10-20T08:39
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Ранее иранский постпред при ООН Амир Саид Ираваниговорил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине.Так первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления Запада о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.
https://ukraina.ru/20221017/1039794555.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, россия, сша
Новости, Иран, Россия, США
США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России
США полны решимости применить санкции, чтобы не допустить предположительных поставок Ираном "опасного оружия" России, сообщает госдепартамент США
Ранее иранский постпред при ООН Амир Саид Ираваниговорил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине.
"Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам", - указывается в сообщении госдепа, опубликованном в связи с якобы поставками Ираном беспилотников.
Так первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления Запада о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.