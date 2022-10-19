https://ukraina.ru/20221019/1039910602.html

Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти

Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти - 19.10.2022 Украина.ру

Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти

На данный момент нет причин для эвакуации жителей Запорожской области, сообщает 19 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона

2022-10-19T13:53

2022-10-19T13:53

2022-10-19T13:53

новости

запорожская область

эвакуация

власти

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Ранее врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на регион. Жителей Правобережья организованно эвакуируют на Левый берег Днепра.Утром в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС.В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий.

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2022

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новости, запорожская область, эвакуация, власти