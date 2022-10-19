Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039910602.html
Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти - 19.10.2022 Украина.ру
Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
На данный момент нет причин для эвакуации жителей Запорожской области, сообщает 19 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
2022-10-19T13:53
2022-10-19T13:53
новости
запорожская область
эвакуация
власти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036574383_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_8aa49a58b36f7dd9f36cea4195fe2b28.jpg.webp
Ранее врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на регион. Жителей Правобережья организованно эвакуируют на Левый берег Днепра.Утром в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС.В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий.
https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036574383_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7e2c1aabd69b968c75e56752b88b320f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, эвакуация, власти
Новости, Запорожская область, эвакуация, власти

Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти

13:53 19.10.2022
 
© Украина.руМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Украина.ру
Читать в
На данный момент нет причин для эвакуации жителей Запорожской области, сообщает 19 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
Причин для эвакуации населения Запорожской области на данный момент нет, ситуация на линии фронта находится под контролем.
Ранее врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на регион. Жителей Правобережья организованно эвакуируют на Левый берег Днепра.
Утром в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС.
В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
13:24
Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
 
НовостиЗапорожская областьэвакуациявласти
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
13:53Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
13:24Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
13:18У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
13:15Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
13:14Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен
12:59Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
12:47ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
12:40Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
12:23Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
12:18Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
12:17Стиль Суровикина
12:00Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября
11:32В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра
11:26Токаева внесли в базу "Миротворца"
11:05В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
10:59В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
10:57Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео
10:54Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады
10:45Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
Лента новостейМолния