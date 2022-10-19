https://ukraina.ru/20221019/1039910602.html
Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти - 19.10.2022 Украина.ру
Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
На данный момент нет причин для эвакуации жителей Запорожской области, сообщает 19 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
2022-10-19T13:53
2022-10-19T13:53
2022-10-19T13:53
новости
запорожская область
эвакуация
власти
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Ранее врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на регион. Жителей Правобережья организованно эвакуируют на Левый берег Днепра.Утром в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС.В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий.
https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, эвакуация, власти
Новости, Запорожская область, эвакуация, власти
Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
На данный момент нет причин для эвакуации жителей Запорожской области, сообщает 19 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
Причин для эвакуации населения Запорожской области на данный момент нет, ситуация на линии фронта находится под контролем.
Ранее врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на регион. Жителей Правобережья организованно эвакуируют на Левый берег Днепра.
Утром в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС.
В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий.