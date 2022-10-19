"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация военнослужащие РФ ДНР ЛНР z автобус
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, как вооруженные формирования республик Донбасса помогают выполнять задачи СВО
Для обеспечения безопасности делается всё по максимуму, отмечает эксперт. Но процесс всё равно представляет опасность для всех - и военнослужащих, и мирных жителей. Всё из-за действий ВСУ, представителей нацбатальонов, наемников, добавляет Кошкин.
В этих условиях, конечно же, необходимо сделать много для того, чтобы спасти жизни людей. Этим и занимаются военнослужащие Российской Федерации.
Представители вооруженных формирований республик Донбасса, рассказывает военный политолог, уже влились в состав Вооруженных сил России. Они с 2014 года находятся в режиме таких боевых действий - и прекрасно знают и местность, и населенные пункты, и людей, которые там проживают. Поэтому их помощь очень эффективна.
Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
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