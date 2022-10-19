"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий - 19.10.2022 Украина.ру
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"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий - 19.10.2022 Украина.ру
"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, как вооруженные формирования республик Донбасса помогают выполнять задачи СВО
2022-10-19T08:15
2022-10-19T08:15
новости
украина
херсонская область
мирные жители
боевые действия
донбасс
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Для обеспечения безопасности делается всё по максимуму, отмечает эксперт. Но процесс всё равно представляет опасность для всех - и военнослужащих, и мирных жителей. Всё из-за действий ВСУ, представителей нацбатальонов, наемников, добавляет Кошкин. Представители вооруженных формирований республик Донбасса, рассказывает военный политолог, уже влились в состав Вооруженных сил России. Они с 2014 года находятся в режиме таких боевых действий - и прекрасно знают и местность, и населенные пункты, и людей, которые там проживают. Поэтому их помощь очень эффективна.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, херсонская область, мирные жители, боевые действия, донбасс
Новости, Украина, Херсонская область, мирные жители, боевые действия, Донбасс

"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий

08:15 19.10.2022
 
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация военнослужащие РФ ДНР ЛНР z автобус
Северодонецк Азот местные жители эвакуация военнослужащие РФ ДНР ЛНР z автобус
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, как вооруженные формирования республик Донбасса помогают выполнять задачи СВО
Для обеспечения безопасности делается всё по максимуму, отмечает эксперт. Но процесс всё равно представляет опасность для всех - и военнослужащих, и мирных жителей. Всё из-за действий ВСУ, представителей нацбатальонов, наемников, добавляет Кошкин.
В этих условиях, конечно же, необходимо сделать много для того, чтобы спасти жизни людей. Этим и занимаются военнослужащие Российской Федерации.
Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
Представители вооруженных формирований республик Донбасса, рассказывает военный политолог, уже влились в состав Вооруженных сил России. Они с 2014 года находятся в режиме таких боевых действий - и прекрасно знают и местность, и населенные пункты, и людей, которые там проживают. Поэтому их помощь очень эффективна.
Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 19:07
Невозможность переговоров, "зерновая сделка", Херсон и эвакуация. Итоги 14 октября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин объяснил, почему Украина прекратила переговоры о мире, а также вспомнил о "зерновой сделке". Жителей расположенных у линии боевого соприкосновения районов Херсонской области призвали к эвакуации
 
НовостиУкраинаХерсонская областьмирные жителибоевые действияДонбасс
 
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