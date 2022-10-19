https://ukraina.ru/20221019/1039880340.html

"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий

"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий - 19.10.2022 Украина.ру

"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, как вооруженные формирования республик Донбасса помогают выполнять задачи СВО

2022-10-19T08:15

2022-10-19T08:15

2022-10-19T08:15

новости

украина

херсонская область

мирные жители

боевые действия

донбасс

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Для обеспечения безопасности делается всё по максимуму, отмечает эксперт. Но процесс всё равно представляет опасность для всех - и военнослужащих, и мирных жителей. Всё из-за действий ВСУ, представителей нацбатальонов, наемников, добавляет Кошкин. Представители вооруженных формирований республик Донбасса, рассказывает военный политолог, уже влились в состав Вооруженных сил России. Они с 2014 года находятся в режиме таких боевых действий - и прекрасно знают и местность, и населенные пункты, и людей, которые там проживают. Поэтому их помощь очень эффективна.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039764489.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, херсонская область, мирные жители, боевые действия, донбасс