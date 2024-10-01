Глава минобороны Украины уволил своих заместителей
09:09 01.10.2024 (обновлено: 09:29 01.10.2024)
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в правительство об увольнении своих заместителей, передает телеграм-канал ведомства
"Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира, (государственного секретаря) Людмилы Дараган", - сказал он.
Умеров пообещал сообщить о новых назначениях, включая заместителей министра, отдельно.
Подробнее о кадровых перестановках - в материале Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico на сайте Украина.ру.