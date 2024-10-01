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Глава минобороны Украины уволил своих заместителей

Глава минобороны Украины уволил своих заместителей - 01.10.2024 Украина.ру

Глава минобороны Украины уволил своих заместителей

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в правительство об увольнении своих заместителей, передает телеграм-канал ведомства

2024-10-01T09:09

2024-10-01T09:09

2024-10-01T09:29

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"Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира, (государственного секретаря) Людмилы Дараган", - сказал он.Умеров пообещал сообщить о новых назначениях, включая заместителей министра, отдельно.Подробнее о кадровых перестановках - в материале Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico на сайте Украина.ру.

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новости, украина, рустем умеров, сша, увольнение