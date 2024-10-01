Глава минобороны Украины уволил своих заместителей - 01.10.2024 Украина.ру
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Глава минобороны Украины уволил своих заместителей
Глава минобороны Украины уволил своих заместителей - 01.10.2024 Украина.ру
Глава минобороны Украины уволил своих заместителей
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в правительство об увольнении своих заместителей, передает телеграм-канал ведомства
2024-10-01T09:09
2024-10-01T09:29
новости
украина
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сша
увольнение
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"Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира, (государственного секретаря) Людмилы Дараган", - сказал он.Умеров пообещал сообщить о новых назначениях, включая заместителей министра, отдельно.Подробнее о кадровых перестановках - в материале Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico на сайте Украина.ру.
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новости, украина, рустем умеров, сша, увольнение
Новости, Украина, Рустем Умеров, США, увольнение

Глава минобороны Украины уволил своих заместителей

09:09 01.10.2024 (обновлено: 09:29 01.10.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в правительство об увольнении своих заместителей, передает телеграм-канал ведомства
"Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира, (государственного секретаря) Людмилы Дараган", - сказал он.
Умеров пообещал сообщить о новых назначениях, включая заместителей министра, отдельно.
Подробнее о кадровых перестановках - в материале Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРустем УмеровСШАувольнение
 
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