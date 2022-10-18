Андрей Кошкин о том, кто хочет уничтожить союзное государство России и Белоруссии - 18.10.2022 Украина.ру
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Андрей Кошкин о том, кто хочет уничтожить союзное государство России и Белоруссии
Андрей Кошкин о том, кто хочет уничтожить союзное государство России и Белоруссии - 18.10.2022 Украина.ру
Андрей Кошкин о том, кто хочет уничтожить союзное государство России и Белоруссии
В геополитической войне Россию поддерживает Белоруссия, и задачей Запада является уничтожение всего союзного государства. Для этого надо втянуть Белоруссию в... Украина.ру, 18.10.2022
2022-10-18T07:35
2022-10-18T07:35
интервью
сво
крымский мост
терроризм
конфликт
белоруссия
рф
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В геополитической войне Россию поддерживает Белоруссия, и задачей Запада является уничтожение всего союзного государства. Для этого надо втянуть Белоруссию в серьезный конфликт, соответствующие меры предпринимаются, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей, теракты и диверсии на территории Российской Федерации. Хотелось бы вернуться к вопросу взрыва на Крымском мосту, мы все следили за развитием событий, за расследованием. Но если говорить про сам грузовой автомобиль, все-таки, случайный это водитель, или это часть некой террористической технологии?– Часть террористической технологии. Как можно больше стараются задействовать людей, которые не знают, по сути своей, что они являются элементом некого террористического механизма, который должен привести в действие террористический акт. Это довольно давно применяется, и здесь, скорее всего, был использован этот прием в организации проведения террористического акта.– А где применялись подобные приемы? Понятно, что технология не новая?– Технология не новая, я вам скажу так – в каждом террористическом акте есть этот элемент. Потому что как можно меньше людей должны знать вообще о сути. Если вы смотрите кинофильмы, даже художественные, вы обращаете внимание на то, что, в принципе, до конца никто не знает и времени, и места, и механизма террористического удара, который собираются совершить.Чем меньше людей имеют об этом сведения, тем благополучнее проходит вся операция - с точки зрения террористов, конечно, а не с точки зрения общества и власти. Как результат – успех.Вообще, на сегодняшний день, в принципе, даже в обыденной жизни стараются как можно меньше информировать людей, тех, которые выполняют какие-то функции, в интересах общей какой-то задачи. Наверное, уже и жизнь так складывается, не только технологии террористических групп.– Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в республике введен режим контртеррористической операции из-за угрозы провокаций. Кто и зачем втягивает Белоруссию в конфликт на Украине?– Идет гибридная война между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Мы видим это не то, что по признакам, а по действиям.Суть гибридной войны и заключается в устремлении обеспечить доминирование в мире, при этом осуществляя все виды давления. Какие виды давления? Это, прежде всего, военно-политические, информационно-идеологические, финансово-экономические, и т.д.В этой гибридной войне необходимо уничтожить один из центров, которые сегодня формируются, центр военной, финансовой, энергетической силы. В этом списке стоит Россия - в числе первых. И не случайно против нее применяются пакеты санкций, это попытка и экономически уничтожить ее, ну, и измотать на поле боя на Украине.В этой геополитической войне, конечно же, Россию поддерживает Белоруссия в составе союзного государства, и задача (США – Ред.) – уничтожить все союзное государство. Для этого надо втянуть Белоруссию в конфликт, притом - в очень серьезный. Для этого и концентрируются силы на границе Белоруссии с Украиной, со стороны Украины - порядка двух дивизий. Сегодня довольно масштабные мероприятия проводят и в Польше, как раз на границе с Белоруссией.Мы помним еще историю с конфликтом с мигрантами, тогда 26 тысяч силовиков стянули поляки на границу с Белоруссией.Также весьма активно и агрессивно ведут себя по отношению к Белоруссии Латвия, Литва… комплекс государств, которые являются санитарным шлейфом против Российской Федерации, созданный коллективным Западом, сегодня активизируются в интересах втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт. Для того, чтобы затем и с ней расправиться, как они хотели расправиться с Россией.– Власти Херсонской области предлагают жителям выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ. Насколько этот подход ускорит продвижение Специальной военной операции?– Прежде всего, это подход во имя жизни людей, тех, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий. Еще во время Великой Отечественной войны делалось все для того, чтобы как можно больше и быстрее эвакуировать мирное население из зоны боевых действий. Это чрезвычайно сложная и емкая задача, малоисследованная, к великому сожалению.Сегодня опять эта проблема - довольно острая. Тем более, что Вооруженные силы России, как защитники мирного населения, всегда делали все для того, чтобы сохранить жизни. Пожалуйста, и в Сирии гуманитарные коридоры создавались, коридоры выхода населения из зоны боевых действий. Там боевики ИГИЛ* не пускали их, обстреливали минометами, из стрелкового вооружения. Но правительственные войска Сирии, совместно с нашими силами, делали все для того, чтобы вывести мирных людей из зоны боевых действий.То же самое во время Специальной военной операции – делается все для того, чтобы сохранить жизни людей, которые попали в зону боевых действий, где возможны маневры, тем более, что нынешние боевые действия сопряжены с высокой степенью маневренности. В таких условиях динамичных, конечно же, надо как можно больше населенных пунктов защитить. Для этого необходимо обеспечить их эвакуацию.Дело в том, что на сегодняшний день со стороны нынешнего киевского руководства, неонацистского, во главе с Зеленским, в принципе, мы видим, что абсолютно никакого они внимания не уделяют местному населении, относятся к нему сами как оккупанты.– Насколько возможно сделать эвакуацию мирных людей безопасной?– Конечно, делается все для этого. Ну, раз зона боевых действий, уже опасно – всем опасно. Опасно военнослужащим, опасно мирным жителям, а еще совместные действия по эвакуации, они, конечно же, вызывают высокую степень риска из-за действий ВСУ, представителей нацбатальонов, наемников… В этих условиях, конечно же, необходимо сделать много для того, чтобы спасти жизни людей. Этим и занимаются военнослужащие Российской Федерации.И представители вооруженных формирований республик Донбасса, они уже сейчас влились в состав Вооруженных сил России, они гордо несут свои традиции, потому что они с 2014 года находятся в режиме таких боевых действий - и прекрасно знают и местность, и населенные пункты, и людей, которые там проживают. Так что, конечно, они очень много и эффективно помогают.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20221017/1039798696.html
https://ukraina.ru/20221017/1039801718.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сво, крымский мост, терроризм, конфликт, белоруссия, рф
Интервью, СВО, Крымский мост, терроризм, конфликт, Белоруссия, РФ

Андрей Кошкин о том, кто хочет уничтожить союзное государство России и Белоруссии

07:35 18.10.2022
 
© vk.com / Андрей КошкинАндрей Кошкин интервью
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© vk.com / Андрей Кошкин
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Александр Порунов
корреспондент
Все материалы
В геополитической войне Россию поддерживает Белоруссия, и задачей Запада является уничтожение всего союзного государства. Для этого надо втянуть Белоруссию в серьезный конфликт, соответствующие меры предпринимаются, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.
- Андрей, теракты и диверсии на территории Российской Федерации. Хотелось бы вернуться к вопросу взрыва на Крымском мосту, мы все следили за развитием событий, за расследованием. Но если говорить про сам грузовой автомобиль, все-таки, случайный это водитель, или это часть некой террористической технологии?
– Часть террористической технологии. Как можно больше стараются задействовать людей, которые не знают, по сути своей, что они являются элементом некого террористического механизма, который должен привести в действие террористический акт. Это довольно давно применяется, и здесь, скорее всего, был использован этот прием в организации проведения террористического акта.
– А где применялись подобные приемы? Понятно, что технология не новая?
– Технология не новая, я вам скажу так – в каждом террористическом акте есть этот элемент. Потому что как можно меньше людей должны знать вообще о сути. Если вы смотрите кинофильмы, даже художественные, вы обращаете внимание на то, что, в принципе, до конца никто не знает и времени, и места, и механизма террористического удара, который собираются совершить.
Чем меньше людей имеют об этом сведения, тем благополучнее проходит вся операция - с точки зрения террористов, конечно, а не с точки зрения общества и власти. Как результат – успех.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:08
По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – МинтрансНа Крымском мосту возобновили движение автобусов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале 17 октября
Вообще, на сегодняшний день, в принципе, даже в обыденной жизни стараются как можно меньше информировать людей, тех, которые выполняют какие-то функции, в интересах общей какой-то задачи. Наверное, уже и жизнь так складывается, не только технологии террористических групп.
– Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в республике введен режим контртеррористической операции из-за угрозы провокаций. Кто и зачем втягивает Белоруссию в конфликт на Украине?
– Идет гибридная война между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Мы видим это не то, что по признакам, а по действиям.
Суть гибридной войны и заключается в устремлении обеспечить доминирование в мире, при этом осуществляя все виды давления. Какие виды давления? Это, прежде всего, военно-политические, информационно-идеологические, финансово-экономические, и т.д.
В этой гибридной войне необходимо уничтожить один из центров, которые сегодня формируются, центр военной, финансовой, энергетической силы. В этом списке стоит Россия - в числе первых. И не случайно против нее применяются пакеты санкций, это попытка и экономически уничтожить ее, ну, и измотать на поле боя на Украине.
В этой геополитической войне, конечно же, Россию поддерживает Белоруссия в составе союзного государства, и задача (США – Ред.) – уничтожить все союзное государство. Для этого надо втянуть Белоруссию в конфликт, притом - в очень серьезный. Для этого и концентрируются силы на границе Белоруссии с Украиной, со стороны Украины - порядка двух дивизий. Сегодня довольно масштабные мероприятия проводят и в Польше, как раз на границе с Белоруссией.
Мы помним еще историю с конфликтом с мигрантами, тогда 26 тысяч силовиков стянули поляки на границу с Белоруссией.
Также весьма активно и агрессивно ведут себя по отношению к Белоруссии Латвия, Литва… комплекс государств, которые являются санитарным шлейфом против Российской Федерации, созданный коллективным Западом, сегодня активизируются в интересах втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт. Для того, чтобы затем и с ней расправиться, как они хотели расправиться с Россией.
– Власти Херсонской области предлагают жителям выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ. Насколько этот подход ускорит продвижение Специальной военной операции?
– Прежде всего, это подход во имя жизни людей, тех, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий. Еще во время Великой Отечественной войны делалось все для того, чтобы как можно больше и быстрее эвакуировать мирное население из зоны боевых действий. Это чрезвычайно сложная и емкая задача, малоисследованная, к великому сожалению.
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:47
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техникиМинобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, говорится 17 октября в Telegram-канале ведомства
Сегодня опять эта проблема - довольно острая. Тем более, что Вооруженные силы России, как защитники мирного населения, всегда делали все для того, чтобы сохранить жизни. Пожалуйста, и в Сирии гуманитарные коридоры создавались, коридоры выхода населения из зоны боевых действий. Там боевики ИГИЛ* не пускали их, обстреливали минометами, из стрелкового вооружения. Но правительственные войска Сирии, совместно с нашими силами, делали все для того, чтобы вывести мирных людей из зоны боевых действий.
То же самое во время Специальной военной операции – делается все для того, чтобы сохранить жизни людей, которые попали в зону боевых действий, где возможны маневры, тем более, что нынешние боевые действия сопряжены с высокой степенью маневренности. В таких условиях динамичных, конечно же, надо как можно больше населенных пунктов защитить. Для этого необходимо обеспечить их эвакуацию.
Дело в том, что на сегодняшний день со стороны нынешнего киевского руководства, неонацистского, во главе с Зеленским, в принципе, мы видим, что абсолютно никакого они внимания не уделяют местному населении, относятся к нему сами как оккупанты.
– Насколько возможно сделать эвакуацию мирных людей безопасной?
– Конечно, делается все для этого. Ну, раз зона боевых действий, уже опасно – всем опасно. Опасно военнослужащим, опасно мирным жителям, а еще совместные действия по эвакуации, они, конечно же, вызывают высокую степень риска из-за действий ВСУ, представителей нацбатальонов, наемников… В этих условиях, конечно же, необходимо сделать много для того, чтобы спасти жизни людей. Этим и занимаются военнослужащие Российской Федерации.
И представители вооруженных формирований республик Донбасса, они уже сейчас влились в состав Вооруженных сил России, они гордо несут свои традиции, потому что они с 2014 года находятся в режиме таких боевых действий - и прекрасно знают и местность, и населенные пункты, и людей, которые там проживают. Так что, конечно, они очень много и эффективно помогают.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
 
ИнтервьюСВОКрымский мосттерроризмконфликтБелоруссияРФ
 
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