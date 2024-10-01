https://ukraina.ru/20241001/1057803008.html

Недоговороспособность Зеленского, зверства ВСУ, уход Столтенберга. Главное на Украине на утро 1 октября

Недоговороспособность Зеленского, зверства ВСУ, уход Столтенберга. Главное на Украине на утро 1 октября - 01.10.2024 Украина.ру

Недоговороспособность Зеленского, зверства ВСУ, уход Столтенберга. Главное на Украине на утро 1 октября

Дубинский призвал Запад осознать, что Зеленский недоговороспособен, и заменить его. На Украине звучат взрывы, повреждена инфраструктура, но ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Столтенберг покидает пост генсека НАТО

2024-10-01T09:00

2024-10-01T09:00

2024-10-01T09:09

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал Владимира Зеленского недоговороспособным.По его словам, Западу нужно это осознать и заменить его.По его мнению, пока Запад не поймет, что ситуацию можно изменить, только заменив Зеленского, Украина потеряет "еще больше территорий и людей".Недавно Зеленский заявил, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен, и поехал в США презентовать его нынешнему президенту и кандидатам на пост американского лидера.Глава его Офиса Андрей Ермак пообещал, что после презентации в США "план победы" раскроют украинскому обществу, однако некоторые пункты документа останутся закрытыми.ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, сообщал, что план состоит из пяти пунктов, в том числе об объемах военной помощи и определенных дипломатических и политических мерах. По информации The Times, в плане также есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на "специфическое" современное оружие и финансовой помощи Киеву.Газета Washington Post выражает опасения, что "уставшая Украина начинает сдавать позиции под давлением" конфликта с Россией."Политическая база Зеленского фрагментируется, а затянувшийся конфликт на истощение грозит стереть Украину в порошок", - говорится в материале.Провалы и атаки ВСУВ ночь на вторник в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал также звучит в подконтрольной Киеву части ДНР.Украинские СМИ информировали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин пожаловался, что на контролируемой ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры.Несмотря на незавидное положение, украинские войска ночью пытались совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Еще один дрон был сбит там же утром.Также силы ПВО России сбили две ракеты ATACMS на подлете к Луганск. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.Кроме прочего, украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего было выпущено 96 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один подросток 2007 года рождения, еще девять человек пострадали, в том числе трое детей.Смена генсека НАТОНорвежский политик Йенс Столтенбрег во вторник покидает пост генерального секретаря НАТО, ему на смену приходит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.Церемония передачи полномочий пройдет во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Десять лет руководства Столтенберга запомнятся резким ухудшением отношений Запада с Россией.При этом только заняв пост генсека НАТО в 2014 году Столтенберг долгое время позиционировал себя в качестве сторонника диалога с Москвой. Он неоднократно заявлял, что с Россией "можно сотрудничать", и приводил личные позитивные примеры со времен работы в правительстве Норвегии.Однако уже на летнем саммите 2022 года в Мадриде он перечеркнул свои предыдущие заявления и назвал Россию "главной угрозой" блока на предстоящее десятилетие.Столтенберг, на словах призывавший не отказываться от контактов с Москвой, самым активным образом все десять поддерживал крупнейшее со времен холодной войны усиление блока на восточном фланге у границ с Россией, которое в том числе привело в итоге к обрушению безопасности во всей Европе.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.Представители руководства России также указывали, что Столтенберг зачастую превышает свои полномочия и ведет себя непрофессионально. С точки зрения главы МИД РФ Сергея Лаврова, экс-генсекретарь НАТО вышел за свои должностные рамки, когда заявил о якобы имеющемся у Украины праве атаковать военные цели на российской территории.Столтенберг также призывал и не воспринимать всерьез заявления президента России Владимира Путина о последствиях ударов по РФ оружием Запада, что, с точки зрения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, было абсолютно недальновидным и непрофессиональным шагом.Как писали СМИ, после завершения карьеры в НАТО Столтенберг может возглавить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Пост председателя в ней он может занять уже в феврале 2025 года.Что касается нового генерального секретаря НАТО, согласно утечкам в западных СМИ, его главной задачей будет обеспечение преемственности политики альянса в ближайшее время на фоне сложной геополитической ситуации.Учитывая это, каких-либо "потрясений" в штаб-квартире блока в связи с приходом нового руководителя не ожидается.Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов подтвердил, что Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России.Эксперт отметил, что Рютте известен как прагматик, он уже 10 лет находится в высокой политике. "У него огромный опыт, о нем говорят, что он очень хороший специалист в плане выстраивания мостов в отношениях между разными людьми, имеющих разные взгляды, он хорошо лавирует, и в этом смысле он сможет оказаться для НАТО тем человеком, который сможет сгладить противоречия, которые возникают между отдельными странами", - сказал он.Подробнее о неосторожных заявлениях Столтенберга - в материале Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240930/1057779030.html

https://ukraina.ru/20240930/1057768111.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, запад, владимир зеленский, йенс столтенберг, рютте, нато, вооруженные силы украины, верховная рада