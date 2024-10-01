"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда"
© Фото: t.me/uralvagonzavod
© Фото: t.me/uralvagonzavod
На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк "Леопард" (Leopard), подбитый российскими военными в зоне СВО. Специалисты изучат "строение" машины. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе концерна
"На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе специальной военной операции. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты", - говорится в сообщении завода.
Уточняется, что специалисты концерна приступили к анализу узлов, систем и агрегатов танка. После проведенной проверки эксперты дадут оценку военно-техническому уровню различных систем и всей машины в целом.
Сообщения об уничтожении или захвате вражеской техники приходят с фронта регулярно. Попадают в этот список и немецкие "Кошки".
На днях немецкое издание Frankfurter Rundschau констатировало, что за весь период СВО российская армия уничтожила "значительное количество западной техники, переданной Украине".
"Потери танков украинской армии на фронте увеличиваются. Российские войска уничтожают множество танков Leopard 2 и БМП Marder, что подтверждают новые данные. Высокие показатели танковых потерь ВСУ в борьбе с российской армией вызывают серьезную обеспокоенность," - говорилось в материале газеты.
Однако беспокоит это, кажется, только немецкие СМИ: в начале сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия планирует поставить Украине еще 77 "Леопардов".
"Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.
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