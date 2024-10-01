"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда" - 01.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241001/1057804691.html
"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда"
"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда" - 01.10.2024 Украина.ру
"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда"
На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк "Леопард" (Leopard), подбитый российскими военными в зоне СВО. Специалисты изучат "строение" машины. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе концерна
2024-10-01T10:14
2024-10-01T10:14
новости
германия
украина
борис писториус
роман гнатюк
вооруженные силы украины
украина.ру
леопард
leopard-2 (танк)
танки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057803868_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_6ab9a3cc38d3f90e0b09fc3b12f77abc.jpg.webp
Уточняется, что специалисты концерна приступили к анализу узлов, систем и агрегатов танка. После проведенной проверки эксперты дадут оценку военно-техническому уровню различных систем и всей машины в целом.Сообщения об уничтожении или захвате вражеской техники приходят с фронта регулярно. Попадают в этот список и немецкие "Кошки". На днях немецкое издание Frankfurter Rundschau констатировало, что за весь период СВО российская армия уничтожила "значительное количество западной техники, переданной Украине"."Потери танков украинской армии на фронте увеличиваются. Российские войска уничтожают множество танков Leopard 2 и БМП Marder, что подтверждают новые данные. Высокие показатели танковых потерь ВСУ в борьбе с российской армией вызывают серьезную обеспокоенность," - говорилось в материале газеты.По данным издания, за весь период специальной военной операции Киев потерял не менее 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть этой техники была предоставлена Германией.Однако беспокоит это, кажется, только немецкие СМИ: в начале сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия планирует поставить Украине еще 77 "Леопардов"."Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.Еще по теме: материал корреспондента издания Украина.ру Романа Гнатюка Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на Украине.
https://ukraina.ru/20240428/1054797719.html
https://ukraina.ru/20240906/1057284574.html
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057803868_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_f27d172f826befd59bff0cf3019cb6e8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, борис писториус, роман гнатюк, вооруженные силы украины, украина.ру, леопард, leopard-2 (танк), танки
Новости, Германия, Украина, Борис Писториус, Роман Гнатюк, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, леопард, Leopard-2 (танк), танки

"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда"

10:14 01.10.2024
 
© Фото: t.me/uralvagonzavod
© Фото: t.me/uralvagonzavod
Читать в
На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк "Леопард" (Leopard), подбитый российскими военными в зоне СВО. Специалисты изучат "строение" машины. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе концерна

"На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе специальной военной операции. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты", - говорится в сообщении завода.

Уточняется, что специалисты концерна приступили к анализу узлов, систем и агрегатов танка. После проведенной проверки эксперты дадут оценку военно-техническому уровню различных систем и всей машины в целом.
Сообщения об уничтожении или захвате вражеской техники приходят с фронта регулярно. Попадают в этот список и немецкие "Кошки".
На днях немецкое издание Frankfurter Rundschau констатировало, что за весь период СВО российская армия уничтожила "значительное количество западной техники, переданной Украине".
"Потери танков украинской армии на фронте увеличиваются. Российские войска уничтожают множество танков Leopard 2 и БМП Marder, что подтверждают новые данные. Высокие показатели танковых потерь ВСУ в борьбе с российской армией вызывают серьезную обеспокоенность," - говорилось в материале газеты.
По данным издания, за весь период специальной военной операции Киев потерял не менее 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть этой техники была предоставлена Германией.
Танк Leopard 2A4
28 апреля, 13:00
Трофейный немецкий танк Leopard привезли на Поклонную гору в МосквеПодбитый немецкий танк Leopard 2 привезли на выставку западной трофейной техники на Поклонной горе. Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly, передают РИА Новости
Однако беспокоит это, кажется, только немецкие СМИ: в начале сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия планирует поставить Украине еще 77 "Леопардов".
"Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.
Борис Писториус
6 сентября, 14:26
Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Киеву почти 100 "Леопардов"Германия планирует поставить Украине еще 77 танков "Леопард". Об этом 6 сентября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на авиабазе Рамштайн
Еще по теме: материал корреспондента издания Украина.ру Романа Гнатюка Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на Украине.
 
НовостиГерманияУкраинаБорис ПисториусРоман ГнатюкВооруженные силы УкраиныУкраина.рулеопардLeopard-2 (танк)танки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома"
10:44Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы
10:34Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"
10:14"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда"
10:09"Военный преступник и нацист": Рогов призвал объявить Борреля в международный розыск
09:59НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали
09:09Глава минобороны Украины уволил своих заместителей
09:00Недоговороспособность Зеленского, зверства ВСУ, уход Столтенберга. Главное на Украине на утро 1 октября
08:10Главное за ночь 1 октября
06:46Что важнее: территории или люди? Украинские эксперты увидели, что Зеленский и Ко становятся врагами людей
06:30ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар
06:15Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы
06:08Украина в преддверии громких отставок. Окружение Зеленского назначит виновных
06:00Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой
05:50Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
05:45"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
05:30Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар
05:17Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия — дизтопливо, а Ростов — уголь Донбасса
05:15"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени
05:00Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском
Лента новостейМолния