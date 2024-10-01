https://ukraina.ru/20241001/1057804345.html

НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали

НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали - 01.10.2024 Украина.ру

НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали

Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины совместно готовят провокацию с применением химического оружия в Сирии. Сообщение об этом во вторник, 1 октября распространило Службы внешней разведки (СВР) РФ. В комментарии ведомства уточняется, что в подготовке химтерракта принимают участие также террористические группировки, действующие в провинции Идлиб

2024-10-01T09:59

2024-10-01T09:59

2024-10-01T10:25

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В публикации также уточняется, что цель химической провокации противника - развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.С этой целью планируется задействовать неправительственную огранизацию "Белые каски", активисты которой займутся видеофиксацией "последствий инцидента". План операции также предусматривает сброс боевиками заминированной емкости с хлором с БПЛА во время нанесения ударов по позициям террористов в идлибской зоне деэскалации.Это не первый раз, когда Запад использует химическое оружие для достижения своих политических целей. Про некоторые из них можно прочитать в материалах ОЗХО опровергла химатаку сирийских войск в Хан-Шейхуне и Крупная провокация: В Идлибе начались съемки постановочной химатаки сирийской армии.

https://ukraina.ru/20240827/1057065528.html

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