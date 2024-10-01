НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали - 01.10.2024 Украина.ру
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НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали
НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали - 01.10.2024 Украина.ру
НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали
Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины совместно готовят провокацию с применением химического оружия в Сирии. Сообщение об этом во вторник, 1 октября распространило Службы внешней разведки (СВР) РФ. В комментарии ведомства уточняется, что в подготовке химтерракта принимают участие также террористические группировки, действующие в провинции Идлиб
2024-10-01T09:59
2024-10-01T10:25
новости
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служба внешней разведки
нато
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химическое оружие
провокация
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В публикации также уточняется, что цель химической провокации противника - развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.С этой целью планируется задействовать неправительственную огранизацию "Белые каски", активисты которой займутся видеофиксацией "последствий инцидента". План операции также предусматривает сброс боевиками заминированной емкости с хлором с БПЛА во время нанесения ударов по позициям террористов в идлибской зоне деэскалации.Это не первый раз, когда Запад использует химическое оружие для достижения своих политических целей. Про некоторые из них можно прочитать в материалах ОЗХО опровергла химатаку сирийских войск в Хан-Шейхуне и Крупная провокация: В Идлибе начались съемки постановочной химатаки сирийской армии.
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новости, сирия, украина, россия, служба внешней разведки , нато, оон, химическое оружие, провокация
Новости, Сирия, Украина, Россия, Служба внешней разведки , НАТО, ООН, химическое оружие, провокация

НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали

09:59 01.10.2024 (обновлено: 10:25 01.10.2024)
 
© © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets© © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
© © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
© © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Читать в
Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины совместно готовят провокацию с применением химического оружия в Сирии. Сообщение об этом во вторник, 1 октября распространило Службы внешней разведки (СВР) РФ. В комментарии ведомства уточняется, что в подготовке химтерракта принимают участие также террористические группировки, действующие в провинции Идлиб
"По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - говорится в сообщении СВР.
В публикации также уточняется, что цель химической провокации противника - развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.
С этой целью планируется задействовать неправительственную огранизацию "Белые каски", активисты которой займутся видеофиксацией "последствий инцидента". План операции также предусматривает сброс боевиками заминированной емкости с хлором с БПЛА во время нанесения ударов по позициям террористов в идлибской зоне деэскалации.
"Впрочем, постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. А вот их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
ВСУ полигон - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
27 августа, 10:08
ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ Украинский импорт химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 27 августа заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Это не первый раз, когда Запад использует химическое оружие для достижения своих политических целей. Про некоторые из них можно прочитать в материалах ОЗХО опровергла химатаку сирийских войск в Хан-Шейхуне и Крупная провокация: В Идлибе начались съемки постановочной химатаки сирийской армии.
 
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