НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали
09:59 01.10.2024 (обновлено: 10:25 01.10.2024)
© © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets© © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
© © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины совместно готовят провокацию с применением химического оружия в Сирии. Сообщение об этом во вторник, 1 октября распространило Службы внешней разведки (СВР) РФ. В комментарии ведомства уточняется, что в подготовке химтерракта принимают участие также террористические группировки, действующие в провинции Идлиб
"По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - говорится в сообщении СВР.
С этой целью планируется задействовать неправительственную огранизацию "Белые каски", активисты которой займутся видеофиксацией "последствий инцидента". План операции также предусматривает сброс боевиками заминированной емкости с хлором с БПЛА во время нанесения ударов по позициям террористов в идлибской зоне деэскалации.
"Впрочем, постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. А вот их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
27 августа, 10:08ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ Украинский импорт химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 27 августа заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Это не первый раз, когда Запад использует химическое оружие для достижения своих политических целей. Про некоторые из них можно прочитать в материалах ОЗХО опровергла химатаку сирийских войск в Хан-Шейхуне и Крупная провокация: В Идлибе начались съемки постановочной химатаки сирийской армии.