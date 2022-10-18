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В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном - 18.10.2022 Украина.ру
В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что внес в парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном и признании его спонсором терроризма. Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 октября
2022-10-18T14:35
2022-10-18T14:35
2022-10-18T14:35
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иран
гончаренко
мид
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Гончаренко аргументирует это решение слухами о поставках Ираном в России беспилотников "Шахид". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Кремль не обладает информацией об их приобретении.По мнению Гончаренко, разрыв дипотношений с Ираном – "невероятно важное решение".Ранее в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.
https://ukraina.ru/20220924/1039049046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, гончаренко, мид, верховная рада, украина
Новости, Иран, Гончаренко, МИД, Верховная Рада, Украина
В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что внес в парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном и признании его спонсором терроризма. Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 октября
Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС, в правительства мира с призывом провести необходимые мероприятия, признать Иран страной-спонсором терроризма и усилить санкции.
Гончаренко аргументирует это решение слухами о поставках Ираном в России беспилотников "Шахид". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Кремль не обладает информацией об их приобретении.
По мнению Гончаренко, разрыв дипотношений с Ираном – "невероятно важное решение".
Ранее в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.