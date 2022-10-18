В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном - 18.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221018/1039871940.html
В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном - 18.10.2022 Украина.ру
В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что внес в парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном и признании его спонсором терроризма. Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 октября
2022-10-18T14:35
2022-10-18T14:35
новости
иран
гончаренко
мид
верховная рада
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/90/1032339006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7806564aad43b8bc0a018be40cc10136.jpg
Гончаренко аргументирует это решение слухами о поставках Ираном в России беспилотников "Шахид". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Кремль не обладает информацией об их приобретении.По мнению Гончаренко, разрыв дипотношений с Ираном – "невероятно важное решение".Ранее в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.
https://ukraina.ru/20220924/1039049046.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/90/1032339006_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8042272db008eeab75fba596f3f803c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, гончаренко, мид, верховная рада, украина
Новости, Иран, Гончаренко, МИД, Верховная Рада, Украина

В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном

14:35 18.10.2022
 
© Алексей Гончаренко/Telegram
© Алексей Гончаренко/Telegram
Читать в
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что внес в парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном и признании его спонсором терроризма. Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 октября
Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС, в правительства мира с призывом провести необходимые мероприятия, признать Иран страной-спонсором терроризма и усилить санкции.
Гончаренко аргументирует это решение слухами о поставках Ираном в России беспилотников "Шахид". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Кремль не обладает информацией об их приобретении.
По мнению Гончаренко, разрыв дипотношений с Ираном – "невероятно важное решение".
Ранее в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.
24 сентября, 09:38
Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России”МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 сентября на сайте внешнеполитического ведомства
 
НовостиИранГончаренкоМИДВерховная РадаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
15:04Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
14:53Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка
14:35В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
14:20ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны
14:16Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
14:10Бучач. Как Польша заключила с Турцией самый позорный мир в своей истории
14:09Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны
13:43Владимир Корнилов о том, как изменятся отношения России и Китая после XX съезда Компартии
13:42Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео
13:35Евгений Норин: Россия уже устраивает Украине апокалипсис
13:27Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике
13:19Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не выдвигает конкретных обвинений в обстрелах ЗАЭС
12:50Украинский конфликт: возможно ли еще решить его миром?
12:50В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков
12:48Политический кризис в Молдавии и СВО
12:30В ДНР уберут пункты пропуска с другими регионами России
12:27В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве
12:24Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине
12:00На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти
Лента новостейМолния