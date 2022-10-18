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В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном

В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном - 18.10.2022 Украина.ру

В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что внес в парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном и признании его спонсором терроризма. Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 октября

2022-10-18T14:35

2022-10-18T14:35

2022-10-18T14:35

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Гончаренко аргументирует это решение слухами о поставках Ираном в России беспилотников "Шахид". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Кремль не обладает информацией об их приобретении.По мнению Гончаренко, разрыв дипотношений с Ираном – "невероятно важное решение".Ранее в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

https://ukraina.ru/20220924/1039049046.html

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новости, иран, гончаренко, мид, верховная рада, украина