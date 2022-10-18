https://ukraina.ru/20221018/1039822751.html

"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику

"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику - 18.10.2022 Украина.ру

"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Китай не только отреагирует на те вызовы, которые поступают извне, но и будет распространять своё влияние на другие страны

2022-10-18T07:30

2022-10-18T07:30

2022-10-18T07:30

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По мнению эксперта, для Китая такая позиция — один из способов стабилизации внутренней экономики. Производство многих товаров в Китае просто не выгодно, потому что всё подорожало. Китай идет активно во вне.По мнению эксперта, на фоне ограничений со стороны Запада Китай будет активнее работать с другими странами.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20170911/1019172843.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, влияние, экономика, эксперт