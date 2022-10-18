"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику - 18.10.2022 Украина.ру
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"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику
"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику - 18.10.2022 Украина.ру
"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Китай не только отреагирует на те вызовы, которые поступают извне, но и будет распространять своё влияние на другие страны
2022-10-18T07:30
2022-10-18T07:30
новости
китай
влияние
экономика
эксперт
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По мнению эксперта, для Китая такая позиция — один из способов стабилизации внутренней экономики. Производство многих товаров в Китае просто не выгодно, потому что всё подорожало. Китай идет активно во вне.По мнению эксперта, на фоне ограничений со стороны Запада Китай будет активнее работать с другими странами.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, китай, влияние, экономика, эксперт
Новости, Китай, влияние, экономика, эксперт

"Переориентировать усилия": эксперт о том, как Китай будет стабилизировать свою экономику

07:30 18.10.2022
 
© РИА Новости . Артур Александров / Перейти в фотобанкЭлектронные информационные табло
Электронные информационные табло - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Артур Александров
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Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Китай не только отреагирует на те вызовы, которые поступают извне, но и будет распространять своё влияние на другие страны
По мнению эксперта, для Китая такая позиция — один из способов стабилизации внутренней экономики. Производство многих товаров в Китае просто не выгодно, потому что всё подорожало. Китай идет активно во вне.
В этом плане он может переориентировать какие-то свои усилия. Пекин будет активизировать свое присутствие в Африке, особенно, центральной и южной. И в Латинской Америке, потому что некоторые технологии не пускают в Европу, та же "Хуавей", которая заблокирована в ЕС и США.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
По мнению эксперта, на фоне ограничений со стороны Запада Китай будет активнее работать с другими странами.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
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