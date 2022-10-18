"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему Китай не является союзником для России ни в прямом, ни в переносном смысле
Не только потому что у нас нет договора формального союзнического, но в целом союзнические отношения предусматривают совсем другой тип отношений. У нас именно глубокое партнерство, основанное на общих идеалах.
Россия считает, что недооценена в общем геополитическом пространстве и что она не занимает той позиции, которой достойна, отмечает эксперт. А Китай соблюдает нейтральность именно там, где нужно Москве. И эта китайская нейтральность важнее, чем какая-то активная поддержка, считает Маслов.
Речь, в частности, о поддержке в ООН, и самое главное, о работе на азиатских рынках. Несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в РФ, речь идет и о технике.
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12 октября, 12:00В Китае рассказали о новом "похищении Европы"Создаётся впечатление, что Европа была "похищена США", которые сами раздувают пламя военного конфликта на Украине и заставляют делать то же самое своих европейских союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times