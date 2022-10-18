https://ukraina.ru/20221018/1039796219.html

"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая

"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая - 18.10.2022 Украина.ру

"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему Китай не является союзником для России ни в прямом, ни в переносном смысле

2022-10-18T04:30

2022-10-18T04:30

2022-10-18T04:30

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Россия считает, что недооценена в общем геополитическом пространстве и что она не занимает той позиции, которой достойна, отмечает эксперт. А Китай соблюдает нейтральность именно там, где нужно Москве. И эта китайская нейтральность важнее, чем какая-то активная поддержка, считает Маслов.Речь, в частности, о поддержке в ООН, и самое главное, о работе на азиатских рынках. Несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в РФ, речь идет и о технике.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221012/1039640553.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, союзник, эксперт, россия