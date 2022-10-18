"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая - 18.10.2022 Украина.ру
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"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая
"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая - 18.10.2022 Украина.ру
"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему Китай не является союзником для России ни в прямом, ни в переносном смысле
2022-10-18T04:30
2022-10-18T04:30
новости
китай
союзник
эксперт
россия
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Россия считает, что недооценена в общем геополитическом пространстве и что она не занимает той позиции, которой достойна, отмечает эксперт. А Китай соблюдает нейтральность именно там, где нужно Москве. И эта китайская нейтральность важнее, чем какая-то активная поддержка, считает Маслов.Речь, в частности, о поддержке в ООН, и самое главное, о работе на азиатских рынках. Несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в РФ, речь идет и о технике.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, китай, союзник, эксперт, россия
Новости, Китай, союзник, эксперт, Россия

"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая

04:30 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему Китай не является союзником для России ни в прямом, ни в переносном смысле
Не только потому что у нас нет договора формального союзнического, но в целом союзнические отношения предусматривают совсем другой тип отношений. У нас именно глубокое партнерство, основанное на общих идеалах.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Россия считает, что недооценена в общем геополитическом пространстве и что она не занимает той позиции, которой достойна, отмечает эксперт. А Китай соблюдает нейтральность именно там, где нужно Москве. И эта китайская нейтральность важнее, чем какая-то активная поддержка, считает Маслов.
Речь, в частности, о поддержке в ООН, и самое главное, о работе на азиатских рынках. Несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в РФ, речь идет и о технике.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:00
В Китае рассказали о новом "похищении Европы"Создаётся впечатление, что Европа была "похищена США", которые сами раздувают пламя военного конфликта на Украине и заставляют делать то же самое своих европейских союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
 
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