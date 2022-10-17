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Сенатор Бондарев высказался об отношениях России и Сербии
Сенатор Бондарев высказался об отношениях России и Сербии - 17.10.2022 Украина.ру
Сенатор Бондарев высказался об отношениях России и Сербии
Запад оказывает на Сербию сильное давление, однако Москву и Белград связывают не только взаимовыгодные отношения, но и историческая память. Таким мнением поделился 16 октября в своем телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
2022-10-17T07:38
2022-10-17T07:38
2022-10-17T07:38
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сербия
россия
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"Всё-таки сохраняются ещё в органах власти европейских стран элементы здравомыслия. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что физическое существование страны зависит от её дружбы с Россией", - написал политик.По словам Бондарева, Россию и Сербию всегда объединяла дружба.Конечно, у этого поступка есть прагматичное объяснение, не связанное с антироссийским политическим вектором: признание спровоцировало бы косовских сепаратистов использовать данный факт в своих целях, предположил Бондарев."Надеюсь, что не только рациональные соображения (выгоды от сотрудничества и кооперации с Россией), но и историческая память и национальная совесть возобладают в Сербии", - написал законодатель.По словам сенатора, Россия и Советский Союз сделали этой стране столько добра, что ныне живущее и принимающее политические решения поколение сербов должно это помнить."Мы видим, к чему страны ЕС приводят их забывчивость и неблагодарность: к вырождению, кризису и полной зависимости от США. Евросоюз перестал быть одним из "полюсов", одним из центров принятия решений в многополярном мире", - написал законодатель.А уж по отдельности Франция, Германия, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и им подобные давно уже потеряли самостоятельность, заключил Бондарев.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, россия
Сенатор Бондарев высказался об отношениях России и Сербии
Запад оказывает на Сербию сильное давление, однако Москву и Белград связывают не только взаимовыгодные отношения, но и историческая память. Таким мнением поделился 16 октября в своем телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
"Всё-таки сохраняются ещё в органах власти европейских стран элементы здравомыслия. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что физическое существование страны зависит от её дружбы с Россией", - написал
политик.
По словам Бондарева, Россию и Сербию всегда объединяла дружба.
"Однако под давлением некоторых западных стран сейчас Сербия старается держать нейтралитет, не поддерживает Россию на международной арене. Хотя республика и не ввела против нас санкции, однако и не проявляет прежнего дружелюбия. Не признала, в частности, принятие новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - в состав России", - подчеркнул он.
Конечно, у этого поступка есть прагматичное объяснение, не связанное с антироссийским политическим вектором: признание спровоцировало бы косовских сепаратистов использовать данный факт в своих целях, предположил Бондарев.
"Надеюсь, что не только рациональные соображения (выгоды от сотрудничества и кооперации с Россией), но и историческая память и национальная совесть возобладают в Сербии", - написал законодатель.
По словам сенатора, Россия и Советский Союз сделали этой стране столько добра, что ныне живущее и принимающее политические решения поколение сербов должно это помнить.
"Мы видим, к чему страны ЕС приводят их забывчивость и неблагодарность: к вырождению, кризису и полной зависимости от США. Евросоюз перестал быть одним из "полюсов", одним из центров принятия решений в многополярном мире", - написал законодатель.
А уж по отдельности Франция, Германия, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и им подобные давно уже потеряли самостоятельность, заключил Бондарев.